Curwen toma radical decisión tras ‘ampay’ de su novia Carla Campos con su amigo en discoteca de Miraflores

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ cuestionó la respuesta del creador de contenido, quien negó que las imágenes de Carla Campos con otro hombre representen una infidelidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, tomó una medida en sus plataformas digitales luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera imágenes de su pareja, Carla Campos Salazar, junto a otro hombre en una discoteca de Miraflores. El material generó una ola de comentarios y cuestionamientos sobre la situación sentimental de la pareja, que se encuentra comprometida.

El video, emitido por el programa conducido por Magaly Medina, corresponde a la madrugada del sábado 15 de agosto. En las imágenes se observa a Carla Campos compartiendo en una discoteca y bailando muy cerca de un joven identificado como Alonso Grimaldo. En determinado momento, el acercamiento entre ambos generó dudas sobre si se habría producido un beso.

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Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

En medio de la repercusión que provocó el informe televisivo, Curwen decidió limitar los comentarios en sus redes sociales, una medida que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La decisión ocurrió precisamente cuando el caso comenzó a generar una intensa conversación en plataformas digitales, donde usuarios compartieron opiniones sobre las imágenes y la respuesta del creador de contenido.

Sin embargo, lejos de anunciar una ruptura o mostrar molestia pública contra su pareja, Curwen salió a defender su relación y sostuvo que lo ocurrido no podía ser considerado una infidelidad. El también conductor de ‘Brutalidad Política’ fue abordado por un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’, quien buscó conocer directamente su versión sobre las imágenes.

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Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen niega que Carla Campos le haya sido infiel

Durante el encuentro, el reportero le preguntó inicialmente si continuaba con Carla Campos. La respuesta de Víctor Caballero fue contundente: “Sí, claro”. Ante una nueva confirmación, volvió a señalar que ambos seguían juntos.

El periodista también le preguntó si tenía conocimiento de que Carla había asistido a una fiesta aquella noche. “Sí, en una fiesta”, respondió Curwen, dejando claro que sabía que su pareja había salido. Fue entonces cuando el reportero le mostró las imágenes registradas por el programa. Según el diálogo difundido, el periodista sostuvo que en el video parecía observarse un beso entre Carla y el joven.

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La respuesta de Curwen fue inmediata. “No, no es un beso en la boca”, afirmó. Cuando le insistieron sobre el supuesto acercamiento, volvió a negar que se tratara de un beso.

El creador de contenido, además, aseguró conocer al hombre que aparece junto a Carla Campos. Durante la conversación identificó al joven como Alonso Grimaldo, aunque en el informe también se hizo referencia a él como “Grimy”. La postura de Curwen se mantuvo incluso después de observar las imágenes desde otros ángulos. “No es un beso en la boca, para nada, para nada”, respondió cuando el reportero volvió a plantearle la posibilidad de que hubiera existido un beso.

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El conductor de ‘Brutalidad Política’ explicó además que el joven es amigo de su pareja y que, desde su perspectiva, no había ocurrido nada que pudiera afectar su relación. “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, manifestó.

Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

“No es una infidelidad”: la respuesta de Curwen ante las imágenes

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Curwen fue consultado directamente sobre si consideraba que las escenas constituían una infidelidad. El creador de contenido fue tajante al descartar esa posibilidad. “Sería una tremenda pepa, sería una tremenda bomba. Pero no, desafortunadamente no, pues no, no es una infidelidad”, señaló.

Curwen también aseguró que el video ya había llegado a sus manos. “Ya me lo mandaron el video”, comentó, explicando que incluso numerosas personas se lo habían enviado y etiquetado en redes sociales.

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Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven que aparece con Carla Campos?

El nombre de Alonso Grimaldo comenzó a tomar protagonismo después de que el informe de ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera las imágenes de la noche en Miraflores.

Durante la conversación con el reportero, Curwen confirmó que conocía al joven y aseguró que se trataba de un amigo de Carla Campos. Precisamente, este punto fue utilizado por el creador de contenido para explicar por qué no considera que las escenas representen una infidelidad.

El programa, por su parte, presentó diferentes tomas del encuentro entre ambos y cuestionó la cercanía que se observa en las imágenes. En ellas, Carla aparece bailando junto al joven y manteniendo una actitud afectuosa durante varios momentos de la noche.

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Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestionó la reacción de Curwen

La conductora Magaly Medina también se pronunció sobre la respuesta de Curwen durante su programa del 17 de agosto. La periodista cuestionó que el creador de contenido considerara que las imágenes no representaban una infidelidad y planteó públicamente cómo debería calificarse una situación de ese tipo dentro de una relación.

“El hombre dice: ‘No, completamente descartado, eso no es infidelidad’”, comentó Medina, para luego cuestionar la cercanía que se observa entre Carla y el joven durante la fiesta. La conductora consideró que, independientemente de la calificación que se le otorgue a lo ocurrido, las imágenes mostraban una situación que podía ser interpretada como una falta de respeto dentro de una relación.

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Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.

Curwen mantiene su relación con Carla Campos pese a la polémica

Por ahora, la posición pública de Víctor Caballero es clara: continúa con Carla Campos y no considera que el video constituya una infidelidad. El creador de contenido también dejó abierta la posibilidad de acudir al programa de Magaly Medina, luego de que el reportero le planteara esa opción.

“Que me invite Magaly a su set, más bien”, comentó Curwen, entre risas, cuando fue consultado sobre la posibilidad de acudir al espacio televisivo.

Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.