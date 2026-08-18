Quién es Curwen, el streamer que defendió a su novia Carla Campos Salazar ante acusaciones de infidelidad: “Es su amigo”

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ cuestionó la respuesta del creador de contenido, quien negó que las imágenes de Carla Campos con otro hombre representen una infidelidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La escena digital peruana ha sido testigo de la rápida consolidación de Curwen, uno de los streamers más influyentes y polémicos del país. Su nombre real es Víctor Caballero y, en las últimas horas, se ha convertido en el centro de la conversación pública luego de la difusión de imágenes en las que su pareja, Carla Campos Salazar, aparece bailando de manera cercana con un amigo en una discoteca de Miraflores.

La cobertura de Magaly TV La Firme no solo expuso la situación, sino que también puso bajo la lupa la reacción del propio Caballero, quien negó que lo sucedido constituyera una infidelidad, sorprendiendo a seguidores y detractores.

PUBLICIDAD

De los primeros streams al reconocimiento masivo

Víctor Caballero, más conocido como Curwen, nació en Callao el 8 de octubre de 1990. Comunicador, youtuber, escritor y columnista, Curwen es reconocido por su canal y pódcast El diario de Curwen, espacio de sátira política que transmite desde 2014 y que lo posicionó como líder de opinión en el entorno digital.

Caballero inició su formación universitaria en enfermería, pero poco después optó por estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aunque no concluyó la carrera. Su seudónimo, inspirado en personajes literarios de Oscar Wilde y H. P. Lovecraft, refleja su interés por la literatura y la construcción de un alter ego crítico y mordaz.

PUBLICIDAD

Curwen defendió a Carla Campos Salazar de supuesta infidelidad.

Entre 2014 y 2019, fue redactor y editor en el blog Útero.pe, y en 2015 reveló plagios en columnas del entonces arzobispo Juan Luis Cipriani. Su salto a la notoriedad llegó con videos satíricos sobre la política nacional, especialmente a raíz del caso #NiUnaMenos, que alcanzó viralidad. Más tarde, denunció a Latina Televisión por derechos de autor y participó en campañas antifujimoristas en redes.

Actualmente, Curwen dirige y conduce el programa en vivo Brutalidad política, uno de los espacios digitales más vistos en el país, donde realiza entrevistas, análisis y transmisiones en directo sobre actualidad nacional. Además, participa activamente en el pódcast Todo Good y mantiene una presencia constante en plataformas como YouTube y Twitch.

PUBLICIDAD

Curwen le pidió matrimonio a Carla Campos-Salazar en Punta Cana.

En julio de 2026, fue convocado temporalmente por Radio Karibeña para presentarse por primera vez en un medio de comunicación radiofónico junto a Miguel Moreno. También toca la guitarra en la banda Los Esquizos y ha publicado libros con Penguin Random House. Desde 2025 es pareja de la diseñadora y celebridad digital Carla Campos Salazar.

Polémica y viralidad

Entre las polémicas más recordados se cuentan sus enfrentamientos mediáticos con otros streamers e influencers, como ElZeein y Ric La Torre. Estas disputas, lejos de afectar su imagen, impulsaron el crecimiento de su comunidad y reforzado su marca personal. La capacidad de Curwen para convertir la crítica en oportunidad y mantener la atención del público ha sido clave en su trayectoria, una característica que se evidencia en la manera en que aborda situaciones de alta exposición mediática.

PUBLICIDAD

Respecto a las redes sociales, es bastante asiduo, compartiendo publicaciones de sus actividades profesionales y videos con su novia. En su cuenta de Instagram tiene 187 mil seguidores, mientras que en Tiktok tiene más de 218 mil fans.

Carla Campos Salazar fue captada en discoteca con amigo. Curwen niega infidelidad. IG

La reacción ante una supuesta infidelidad

La reciente emisión de Magaly TV La Firme mostró a Carla Campos Salazar bailando de forma cercana con Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores. Las imágenes, captadas en la madrugada del 15 de agosto, generaron especulaciones sobre la estabilidad de la relación de la pareja.

El propio Víctor Caballero fue abordado por el programa para dar su versión, y su respuesta fue contundente: “Sí, claro”, dijo al confirmar que seguía con Campos Salazar. Negó que existiera un beso o una falta de respeto, asegurando que el joven en cuestión era amigo de su pareja. “No es un beso en la boca, para nada, para nada”, afirmó al reportero de Magaly TV La Firme. “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, agregó.

PUBLICIDAD

La reacción de Curwen sorprendió tanto, que Magaly Medina no dudó en compararlo con figuras como Alejandra Baigorria, destacando su negativa a reconocer lo que otros consideraron “evidente”. Magaly TV La Firme cuestionó la interpretación que dio el streamer a las imágenes, mientras que él defendió su postura ante la presión pública.

Tras la viralización del video, limitó los comentarios en sus redes sociales, una estrategia para reducir la presión y evitar el linchamiento digital mientras la situación se desarrolla. Su decisión de no romper públicamente con Carla Campos Salazar y de sostener su versión ante los medios ha llamado mucho la atención de sus seguidores. Por lo pronto, Curwen no apareció en su programa radial este martes 18 de agosto.

PUBLICIDAD

El periodista Curwen y la diseñadora Carla Campos-Salazar posan en dos fotografías que muestran su cercanía.