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Familias de peruanos llevados con engaños a Rusia exigen que la Fiscalía acelere investigaciones: “Que los traigan de vuelta”

Familiares indican que son más de 100 compatriotas desaparecidos y siguen sin tener información sobre el paradero o estado de salud de los peruanos afectados

Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte
Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte
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Familiares de peruanos que viajaron a Rusia por presuntas ofertas laborales falsas protestaron este martes en Lima para exigir avances en la investigación fiscal y acelerar el retorno de sus parientes. Denuncian reclutamiento con engaños y afirman que no reciben información actualizada sobre su paradero y estado de salud.

Los deudos pidieron una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para reclamar celeridad en el caso y acciones concretas contra los responsables del reclutamiento. “Nosotros pusimos nuestra denuncia para que la Fiscalía a fines de marzo haga algo, abra investigación. Hasta el día de hoy no han llamado a nadie”, relató una mujer, que indicó que su esposo viajó con engaños.

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Esa familiar precisó que su última comunicación con su pareja fue el pasado 6 de mayo, y que desde entonces no tiene información nueva sobre su situación. En la protesta, los asistentes también solicitaron que el Estado acelere los trámites para el retorno de nuestros familiares que quieren salir del país europeo.

11/08/2026 El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Espá, durante su reunión con el embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X
11/08/2026 El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Espá, durante su reunión con el embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

Según RPP, otra pariente sostuvo que varios de los connacionales se encuentran heridos y hospitalizados, y que algunos han sufrido amputaciones. “Ya queremos que les den de baja, que los traigan de vuelta. Así como a los desaparecidos, nos tienen que dar información. Son más de 100 desaparecidos y no nos dicen dónde están”, afirmó.

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Los desaparecidos y la falta de información

La Cancillería informó que son 114 los peruanos desaparecidos en el país europeo, según señalaron los familiares durante la manifestación. Los asistentes recalcaron que la falta de datos actualizados mantiene a las familias sin certezas sobre el paradero y estado de salud de sus allegados.

Los familiares también informaron que, tras tres meses de pedir una reunión con la autoridad máxima del Ministerio de Relaciones Exteriores sin éxito, fueron recibidos por el canciller Carlos Espá. “La anterior gestión no nos ha recibido y en diez días nos ha recibido Carlos Espá. Su compromiso ha sido un manejo más directo con el país de Rusia, con el embajador también acá, porque necesitamos información día a día e información actualizada”, indicó una pariente.

Pese a ese encuentro, dijeron que no tienen una fecha para el regreso de sus familiares al Perú. Tras la protesta ante la Fiscalía, anunciaron que se trasladarían a la Cancillería para reiterar su pedido de información y repatriación.

Fotografía dividida que muestra a un hombre con uniforme militar en dos poses; a la izquierda en una foto, a la derecha en una selfie con balaclava
El exsoldado peruano Erver Ríos Alván, fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania, aparece con uniforme militar en una foto y una selfie. (Composición: Infobae Perú)

Rusia admite que reclutó peruanos para que vayan al frente de guerra

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, un total de 459 connacionales se habrían sumado a la Operación Militar Especial, como denomina Moscú a su ofensiva en Ucrania, y al menos tres han sido capturados por las fuerzas ucranianas.

Esta situación ha generado preocupación en Lima y ha llevado a la Cancillería peruana a sostener reuniones informativas con las familias afectadas, así como a enviar delegaciones especiales a Moscú para gestionar la repatriación de algunos ciudadanos y exigir información transparente sobre la ubicación y el estado de los involucrados.

En medio de denuncias por reclutamiento irregular y posibles engaños, laEmbajada de Rusia en Perúdifundió un comunicado oficial el 15 de agosto de 2026, en el que sostiene que mantiene contacto permanente con las autoridades peruanas y que ha gestionado encuentros con familiares de los ciudadanos involucrados. La delegación diplomática señala que ha respondido a todas las solicitudes oficiales de información provenientes tanto de la Cancillería en Lima como de la Embajada del Perú en Moscú.

El comunicado de la embajada rusa responde directamente a versiones difundidas en Perú sobre la supuesta existencia de redes que habrían engañado o coaccionado a ciudadanos para ser enviados a Rusia, donde habrían sido forzados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa.

Moscú rechaza estas acusaciones y afirma que “todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de las partes”.

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