Korina Rivadeneira habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart: “Quien terminó la relación fue él”

Korina Rivadeneira habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart. IG

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“He pasado toda la noche sin dormir, pensando cómo debía ser este video, si era correcto hacerlo, qué palabras debía utilizar para no perjudicar a nadie”. Con esa frase, Korina Rivadeneira compartió por primera vez su versión sobre la separación de Mario Hart, decisión que, según ella, partió de Hart y no de su parte.

Según relató Rivadeneira, el principal motivo de su silencio fueron sus hijos: “Mi motivo principal es que en mi vida existen dos personitas a las cuales amo con todo mi corazón y por sobre todas las cosas. Mi intención siempre ha sido protegerlos a ellos, sobre todo hasta que se resuelvan ciertos temas legales y algunos familiares que están pendientes”.

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La modelo venezolana explicó que, junto a Mario Hart, acordaron no hablar públicamente del tema hasta cerrar asuntos legales y familiares. “Yo respeté ese acuerdo. Hoy entiendo que mientras yo me mantenía en silencio, otras personas con sus opiniones estaban llenando esos espacios por mí”, señaló.

A raíz de ese hermetismo, Korina Rivadeneira indicó que se construyó una versión de su historia que no reconoce y que le ha provocado “una cantidad de odio que, que a mí me ha dolido muchísimo”. Recalcó que no busca que se ataque a Hart, ni trasladar el foco de las críticas, sino contar su experiencia: “Estoy haciendo este video porque yo también tengo derecho a defenderme y contar parte de la historia que yo viví”.

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Sobre el final de la relación, la modelo fue contundente: “Quien terminó la relación fue Mario. Él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Esta vez yo estuve cien por ciento de acuerdo porque soy consciente de que era una relación que ya no daba para más. Yo acepté y decidí reconstruir mi vida”.

Korina Rivadeneyra habla por primera vez sobre su separación con Mario Hart. IG

Una relación deteriorada y exigencias económicas

Al describir los motivos de la ruptura, Rivadeneira explicó que la relación “viene deteriorándose hace muchísimos años” y que uno de los grandes puntos de quiebre surgió tras convertirse en madre. “Mario y yo somos personas muy distintas, pensamientos de vida completamente extremos”, afirmó. Añadió que, aunque ambos disfrutaban de actividades juntos en los inicios, las diferencias se hicieron irreconciliables tras el nacimiento de su hija.

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Detalló que mantuvo su vida laboral activa durante el embarazo y después, debido a una exigencia económica compartida: “Mario y yo, desde que estamos juntos hasta las primeras cenas, pagábamos cincuenta, cincuenta. Y eso se mantuvo durante todo este tiempo. Entonces, yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”.

La venezolana también compartió que, pese a contar con ayuda familiar y de una nana, “nunca toda esa ayuda va a reemplazar el hecho de que nosotros como pareja vivamos ese momento juntos”.

En el tramo más personal de su declaración, Korina Rivadeneira habló del sufrimiento que atravesó el último año: “Yo sufrí muchos ataques de pánico, yo lloraba casi todas las noches, pasé por un estrés superdenso que hizo que perdiera muchísimo pelo. Hubo momentos en los que yo sentía que, que de verdad no podía más con la vida. Pero aun así, yo tuve que continuar con mi vida, tuve que seguir trabajando incansablemente, seguir siendo mamá, tuve que seguir criando, tuve que continuar, yo tuve que sostener mi vida”.

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Korina claró que la felicidad que muestra en sus redes es solo una parte de su proceso, y que ha tenido que pasar mucho pra lograrlo: “Y sí, hoy estoy feliz y estoy feliz genuinamente, pero me costó muchísimo llegar hasta allí”.

En este video, Korina Rivadeneyra ofrece un testimonio personal sobre su relación con Mario Hart. IG