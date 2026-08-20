Gobierno anuncia más operativos de identificación de extranjeros en situación irregular con apoyo de las FF. AA. para su expulsión del país

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió al Congreso de la República para brindar detalles sobre principales ejes de la Política General de Gobierno 2026-2031. Frente a ello, anunció el fortalecimiento de los operativos de identificación de extranjeros en situación irregular en Perú, con respaldo de las Fuerzas Armadas.

Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el titular describió el panorama institucional que recibió el actual gobierno. El funcionario señaló que encontraron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, con una burocracia que, según sus palabras, “llega tarde al delito, a las emergencias y a las necesidades de las familias”.

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Aseguró que la administración anterior acumuló recursos sin distribuir y mantuvo procedimientos que complicaron la vida de los ciudadanos, quienes cada día se ven amenazados por la extorsión y delincuencia.

“Durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.

Las autoridades nacionales ponen en marcha acciones coordinadas para localizar y retirar a quienes no cumplen las normas migratorias, apostando por tecnología, inteligencia y cooperación interinstitucional| Foto: Andina

Refuerzo de operativos y expulsión de extranjeros

Uno de los anuncios señaló que se reforzará los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, con procedimientos para expulsar a quienes no cumplan con la normativa.

“Aplicaremos los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas”, declaró Galarreta.

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El presidente del Consejo de Ministros afirmó que existen barreras legales y burocráticas que han dificultado la expulsión de extranjeros en situación irregular. Es así que anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para agilizar estos procesos y corregir las normas que han permitido que personas detenidas por delitos violentos recuperen su libertad.

“También reforzaremos los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, aplicando los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo el reforzamiento del resguardo de nuestros transportistas y de las zonas más vulnerables”, señaló.

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Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

Detalló que el gabinete ha sostenido reuniones con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Poder Judicial y el Ministerio Público para coordinar la lucha contra la criminalidad. Galarreta señaló que parte de la estrategia es revisar y corregir el sistema de flagrancia, para que los delitos sean procesados con rapidez y proporcionalidad.

Cabe precisar que las ‘leyes pro crímenes’ fueron respaldadas y aprobadas por una amplia mayoría multipartidaria de su partido.

También anunció la ampliación progresiva del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, con el objetivo de cubrir quince distritos judiciales priorizados.

No habrá voto de confianza

La exposición ante el Congreso de la República se realizó en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación de presentar la Política General de Gobierno al inicio del mandato. A diferencia de años previos, esta presentación no conlleva la solicitud de una cuestión de confianza.

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Luis Galarreta estuvo acompañado por la totalidad de los miembros del Gabinete Ministerial durante la sesión, la primera celebrada tras el restablecimiento de la bicameralidad en el Parlamento.