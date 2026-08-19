Programación del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: todos los partidos, horarios y canales TV para ver el torneo internacional

Programación del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (oficialelitedovolei)

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El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026 está por comenzar y será el epicentro del voleibol regional entre el 8 y el 13 de septiembre en Río de Janeiro. El certamen reunirá a las selecciones más competitivas de Sudamérica, todas con la mira puesta en dos recompensas de máximo valor: la clasificación al Mundial 2027 y el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el equipo que logre el título.

En esta edición, el torneo se disputará en el histórico Maracanãzinho, escenario que garantizará seis jornadas de alta exigencia y competencia absoluta. Cada partido tendrá un peso determinante, ya que solo el campeón asegurará su presencia olímpica, mientras que los tres primeros equipos obtendrán el ansiado boleto al Mundial.

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Fixture completo del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026 se jugará bajo un formato de todos contra todos, lo que implica que la selección peruana deberá enfrentar a cada una de las potencias sudamericanas presentes. El equipo nacional compartirá la competencia con Brasil, anfitrión y gran favorito, además de Argentina, Colombia, Chile y Venezuela, conjuntos que completan el grupo de selecciones clasificadas.

Fecha 1

Martes 8 de septiembre

- Argentina vs Perú (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Colombia vs Chile (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Venezuela (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 2

Miércoles 9 de septiembre

- Chile vs Venezuela (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Argentina vs Colombia (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Perú (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 3

Jueves 10 de septiembre

- Argentina vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Venezuela vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Colombia (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 4

Sábado 12 de septiembre

- Colombia vs Perú (08:30 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Chile (11:30 horas / Maracanãzinho)

- Argentina vs Venezuela (12:30 horas / Maracanãzinho)

Fecha 5

Domingo 13 de septiembre

- Chile vs Perú (07:00 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Argentina (10:00 horas / Maracanãzinho)

- Colombia vs Venezuela (13:00 horas / Maracanãzinho)

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Canal TV para ver los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La transmisión de los partidos de la selección peruana de vóley durante el Campeonato Sudamericano 2026 estará asegurada para todos los aficionados. Latina TV brindará la cobertura por señal abierta a través de los canales 2 y 702 en alta definición, permitiendo el acceso en todo el territorio nacional.

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La señal también estará disponible en la aplicación y la página web del canal, lo que facilitará seguir los encuentros desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, sin importar la ubicación de los seguidores de la ‘blanquirroja’.

Otra alternativa será el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol, que transmitirá en vivo cada partido del certamen. De esta manera, la campaña de la ‘bicolor’ en Río de Janeiro podrá ser acompañada desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para quienes busquen información ampliada, Infobae Perú realizará un seguimiento detallado de la actuación del equipo dirigido por Antonio Rizola. El portal ofrecerá datos previos, cobertura punto a punto, declaraciones de protagonistas, resultados y la tabla de posiciones, accesibles en su sitio web durante el desarrollo del torneo.

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La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.