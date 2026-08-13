Antonio Rizola confirmó primera baja de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Tiene una lesión crónica”

Antonio Rizola valoró el quinto lugar de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Guardar

La selección peruana de vóley femenino se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su temporada. Bajo la conducción de Antonio Rizola, el plantel busca fortalecer su proceso y avanzar en el camino hacia una nueva clasificación mundialista, objetivo que moviliza tanto a jugadoras como al cuerpo técnico.

Antes de enfrentar el Campeonato Sudamericano de Voleibol 2026, que se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, el equipo nacional realizará una gira preparatoria en Argentina. Esta serie de encuentros le permitirá ajustar su juego y medir el nivel competitivo ante rivales regionales, lo que será fundamental para llegar en óptimas condiciones a la cita en Brasil.

PUBLICIDAD

Primera Baja confirmada de Perú para Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana afrontó la Copa Sudamericana de vóley con varias bajas debido a lesiones. Aixa Vigil, Claudia Palza, Mirian Patiño, entre otras voleibolistas quedaron afuera porque no se recuperaron a tiempo; y hay mucha expectativa por conocer si estarán en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 que se jugará en Brasil.

Antonio Rizola reveló la primera ausencia confirmada para el próximo torneo internacional. Y comentó los detalles de la presente físico de las jugadoras.

“Ginna López ya no está en el grupo. Gina no tiene cómo, tiene que cuidarse porque ella tiene una lesión crónica desde la cirugía de 2019. Ella tiene esa lesión que soporte. Es una atleta muy disciplinada. Me encantó trabajar con Gina, pero ella ya sabe que no va a estar. Tiene que cuidarse para poder jugar esta liga y para después seguir lo que debe hacer”, apuntó el DT en conversación con el programa ‘De Una’.

PUBLICIDAD

El técnico de la selección peruana reveló el nombre de la jugadora que quedó afuera del torneo internacional. (De Una)

Y también adelantó que Aixa Vigil formará parte de la delegación que hará una gira en Argentina previo al Sudamericano.

“Miriam Patiño ya está bien recuperada dentro de las lesiones crónicas que tiene. Aixa Vigil ya está saltando, trabajando. Ya va conmigo para Argentina para probarnos allí lo que va a pasar. Yo estoy anticipando esto para ti. Claudia está recuperándose y no está como yo quería”, añadió.

Se filtró que Aixa Vigil y Claudia Palza quedarían fuera de la convocatoria de Perú

Por último, Rizola elogió el desempeño de Coraima Gómez: “Coraima fue una grata sorpresa, porque para mí yo veo a Coraima como una central, como una universal. Y principalmente con carácter y una que apoya mucho. Estoy trabajando en ese sentido. De las lesionadas, la única que queda un poco para recuperar es Claudia, y Thaisa, de ganar un poco más de consistencia física”.

PUBLICIDAD

Gira en Argentina previo al Sudamericano de Vóley 2026

La preparación de la selección peruana de vóley incluirá una serie de partidos de alto nivel. Antonio Rizola confirmó que la Federación Peruana de Vóley (FPV) está gestionando una gira en Argentina, donde el equipo disputará dos o tres partidos amistosos ante la selección local. El técnico detalló que aún se están definiendo las ciudades donde se jugarán los encuentros, subrayando la importancia de estos duelos para evaluar el rendimiento previo a los torneos oficiales.

La planificación de la federación va más allá del ámbito sudamericano. El DT explicó que hay gestiones en marcha para organizar partidos con selecciones europeas que no participan en la Volleyball Nations League (VNL). Estos equipos, invitados por la FPV, representarían una oportunidad para que el conjunto peruano sume experiencia frente a rivales de estilos y niveles distintos, ampliando así su roce internacional antes de afrontar los compromisos clave de la temporada.

PUBLICIDAD