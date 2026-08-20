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El Turco García dejó en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano y las redes fueron lapidarias: “No tenés cara”

La boda montada en la casa terminó en un momento incómodo para la participante, que esperó con vestido blanco mientras el exfutbolista se negó a entrar al reality

La esposa del exfutbolista expresó su malestar por no haber tenido su momento en las bodas masivas que tuvo la casa en la noche del miércoles (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)
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Claudio “Turco” García dejó plantada a Mariela Prieto en el altar montado en la casa de Gran Hermano este miércoles, en la noche de bodas que organizó el programa. La participante se vistió de novia con un diseño de Roberto Piazza, aguardó la llegada de su marido y lo que encontró fue el vacío. La escena se viralizó en cuestión de minutos y las redes sociales se convirtieron en un tribunal implacable contra el exfutbolista.

Horas antes de que arrancara la ceremonia, García ya había dado señales de lo que ocurriría. En una charla con Daniela Celis en el streaming de Telefe, el exdelantero reconoció que no tenía intenciones de ingresar al reality y que la relación atraviesa una crisis profunda. “Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal”, afirmó. Cuando Celis le preguntó por el ultimátum que su pareja le había puesto —casarse en la casa o dar por terminada la pareja—, García respondió sin rodeos: “Es un problema de ella”.

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El exfutbolista dio sus motivos por los que eligió no ingresar al reality (Video: Streams Telefe)

El exfutbolista también admitió que le molestaron las actitudes de su esposa con Emanuel Di Gioia dentro de la casa. “Me impactó que no es la Mariela que yo conozco”, dijo, y reconoció que nunca habían contemplado la posibilidad de que ella se acercara a otro hombre en ese contexto. Como excusa para no asistir, García dijo que volvía de un viaje y que no sabía si llegaba a tiempo, aunque en el mismo diálogo dejó claro que la decisión era otra. “Yo se lo propuse antes, pero bueno...”, dijo, dejando la frase incompleta.

Mientras tanto, en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca ofició como jueza de paz de una ceremonia en la que desfilaron parejas reales, platónicas y shippeos de esta y otras temporadas. Lola y Manu, Sol y Cinzia, Zilli y Martín, Brian y Danelik, Nenu y Zunino, Lolo y Nick, Luana y Hanssen, Juanicar y Campanita, Nazareno y Tamara, Charlotte y Cola, y también Luz Tito y Tato Algorta se dieron el sí. Mariela Prieto se puso el vestido blanco, esperó, y no hubo nadie del otro lado del altar.

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Mariela Prieto se vistió de novia con un diseño de Roberto Piazza y esperó sin éxito a Claudio Turco García en la casa de Gran Hermano

Las imágenes de Prieto con el velo puesto y el rostro desencajado circularon de inmediato en redes. El impacto fue inmediato. En el último posteo del perfil del exfutbolista en Instagram, los comentarios se acumularon con una velocidad inusual. “La dejaste sola a Mariela”, escribió una usuaria. Otro fue más directo: “Dale Cornelio, estás dejando mal a tu mujer... Te creés que sos Brad Pitt”. Un tercer internauta sumó: “¡Forrazo! ¡Aguante Mariela!”.

Otros comentarios apuntaron al historial de la pareja. “¿La viviste cagando toda la vida y ahora por un bailecito la hacés quedar mal?”; “Hablaste que Mariela te salvó la vida mil veces porque eras un falopa y la dejaste vestida de novia. No tenés cara, la cagaste a cuernos toda la vida y ella igual te ama. Definitivamente ella se merece un verdadero hombre” y “Más allá de las diferencias que puedan tener, hoy dejaste sola a Mariela y demostraste mucho más de lo que pensás sobre la clase de persona que sos”, fueron otros de los mensajes que le dejaron al ex jugador de fútbol.

El exjugador, por su parte, había reconocido en el streaming de Telefe el costo personal que le está generando la situación. “Yo no la estoy pasando bien. Bajé varios kilos, no comía”, dijo. Contó que su hijo Yamil, fruto de la relación con Prieto, intenta tranquilizarlo y convencerlo de que su madre está jugando, pero que eso no alcanza para disipar sus dudas. “Esto es algo que me saca de foco y de eje. No quise ver más nada, traté de enfocarme en lo mío. Quiero que cuando salga, pueda lograr algo suyo”, cerró, sin dar señales de una reconciliación cercana.

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