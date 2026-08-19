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Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se viene el torneo internacional y el equipo de Antonio Rizola se enfrentará a las ‘albicelestes’ en su estreno. La competición tendrá como sede a Brasil. Entérate todos los detalles del crucial cotejo

Perú se enfrentará a Argentina por la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (Perú Vóley)
Perú se enfrentará a Argentina por la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (Perú Vóley)
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La selección peruana de vóley se prepara para enfrentar uno de los desafíos más exigentes de su calendario: el Campeonato Sudamericano 2026. La competencia, que otorgará plazas clave para el próximo Mundial, se disputará en el histórico Maracanãzinho de Río de Janeiro entre el 8 y el 13 de septiembre.

El torneo no solo definirá al campeón sudamericano, sino que también servirá como clasificatorio directo para el Mundial de 2027, que tendrá lugar en Estados Unidos y Canadá. Solo las tres selecciones mejor ubicadas obtendrán el boleto. Para el equipo dirigido por Antonio Rizola, la presión aumenta ante la oportunidad de regresar a un certamen de máxima categoría tras varios años de ausencia.

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Perú vs Argentina: día y hora del debut de la ‘blanquirroja’ en Sudamericano de vóley 2026

La ‘blanquirroja’ iniciará su camino en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026 enfrentando a las ‘albicelestes’ de Facundo Morando. El duelo se llevará a cabo este martes 8 de septiembre por la fecha 1 del torneo internacional. El horario establecido será a las 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Para quienes se encontraban en Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio se fijó a las 13:00 horas. Por otro lado, los hinchas deBrasil, Argentina, Paraguay y Uruguay pudieron seguir el partido desde las 14:00 horas.

Selección peruana de vóley se medirá en dos amistosos ante Argentina como preparación para el Campeonato Sudamericano.
Selección peruana de vóley se medirá en dos amistosos ante Argentina como preparación para el Campeonato Sudamericano. Crédito: Difusión.

Dónde ver Perú vs Argentina por el debut de la ‘blanquirroja’

La expectativa de los aficionados crece conforme se acerca el debut de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano. La transmisión de los partidos estará garantizada para el público nacional, ya que Latina TV ofrecerá la cobertura completa tanto en televisión abierta como en su página web y plataformas digitales.

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Los seguidores que prefieran opciones en línea podrán recurrir al canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol, donde se transmitirán todos los encuentros del certamen. Así, los hinchas tendrán acceso a cada jornada del torneo desde cualquier dispositivo y ubicación.

Quienes se pregunten cómo ver los partidos de la selección peruana en el Sudamericano encontrarán dos vías principales: la señal de Latina TV y la transmisión en directo por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana. Ambas alternativas permitirán seguir el rendimiento del equipo y no perderse ningún detalle de la competencia.

Selección peruana de vóley sumará a cinco deportistas que dejaron la enfermería en Videna y estarán a disposición de Antonio Rizola.
Selección peruana de vóley sumará a cinco deportistas que dejaron la enfermería en Videna y estarán a disposición de Antonio Rizola. Crédito: FPV.

Programación de Perú en Campeonato Sudamericano de vóley 2026

  • Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)
  • Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)
  • Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)
  • Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

Gira de Perú en Argentina previo al Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana de vóley femenino intensifica su preparación de cara al Campeonato Sudamericano 2026 con una gira internacional que la llevará a enfrentar a uno de sus principales rivales continentales. El equipo dirigido por Antonio Rizola se medirá ante Argentina en una serie de tres partidos amistosos agendados como parte de su puesta a punto.

El itinerario confirmado contempla duelos los días sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto en el Microestadio Delmi de Salta, escenario que recibirá a ambos seleccionados en vísperas del certamen sudamericano. Estos encuentros previos permitirán al combinado peruano ajustar detalles tácticos y consolidar su funcionamiento colectivo.

Para quienes se preguntan cómo llega Perú al Sudamericano de Vóley 2026, la respuesta está en esta gira: el equipo sumará experiencia internacional enfrentando a Argentina durante tres jornadas en Salta, lo que puede ser determinante en su rendimiento posterior en Río de Janeiro. La serie permitirá al comando técnico analizar variantes y medir el nivel real ante un adversario directo en la lucha por la clasificación mundialista.

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