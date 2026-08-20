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Caso Paul Flores: Juez decide hoy en audiencia si le da ampliación de prisión preventiva a implicados en el ataque al bus de Armonía 10

La familia del recordado ‘Ruso’ pide se acelere el proceso contra los implicados para impedir su libertad

A más de un año de la trágica muerte del cantante Paul Flores, su familia expresa su dolor y frustración por la lentitud del proceso judicial. Conoce los detalles del caso y el clamor de sus seres queridos que solo buscan justicia.
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Una audiencia clave se realiza este jueves para determinar si se amplía la prisión preventiva a los acusados por el ataque que terminó con la vida de Paul Flores, cantante de Armonía 10. Familiares, seguidores y la esposa del artista, Carolina Jaramillo, insisten en el reclamo de justicia y en la urgencia de una sentencia firme, a más de un año y cinco meses del crimen.

La voz de Flores permanece en la memoria colectiva, mientras la herida sigue abierta para su entorno más cercano. “Duele profundamente sentir que todo vuelve al inicio. Duele ver cómo pasa el tiempo mientras nosotros seguimos esperando justicia”, expresó Jaramillo a través de sus redes sociales. El dolor de la familia se refleja en las imágenes de la multitud que acompañó al cantante en su último adiós y en la espera de una resolución judicial.

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El proceso ha estado marcado por demoras y cambios en el tribunal, lo que obligó a retomar las audiencias desde el principio. Durante el juicio oral, participan Edwin Acosta, Mariano Altamirano, Jorge Reyes y Pier Panduro —este último confesó su participación en el ataque—, quienes comparecen desde los penales de Ancón, Huaral y Lurigancho.

Un hombre con barba y camiseta polo blanca habla. Fondo con escaleras, planta y espejo. En la pantalla se superponen gráficos con hora, teléfono, logos y código QR
Christian Flores, hermano de Paul Flores, declara en una entrevista televisiva sobre los implicados en el ataque al bus de Armonía 10. (Latina Noticias)
Algunos de ellos han sido captados sonriendo durante las audiencias, lo que contrasta con el sufrimiento de los familiares. “No tiene ningún remordimiento, no tiene ninguna empatía. Se les ve por las cámaras, por los videos, reírse, jugarse bromas, chacotear”, afirmó Christian Flores, hermano de la víctima.

Las pruebas presentadas incluyen el peritaje de celulares incautados, donde se hallaron 261 registros de llamadas y 549 archivos de video, así como imágenes en las que se observa a un hombre portando un arma de fuego. Estos elementos forman parte de la evidencia analizada por el tribunal.

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El testimonio de Charly Vela Chaga, conductor del bus donde viajaba la orquesta, detalló los momentos de terror tras el ataque y el traslado de Flores al hospital. “Lo hemos ayudado a bajar entre mis compañeros y lo subieron a la camilla; después de media hora dieron la noticia que había fallecido”, relató durante la audiencia del 19 de agosto.

Dos hombres en primer plano participan en una videollamada judicial con el logo de JusticiaTV, paneles de otros participantes y texto informativo en la parte inferior
Dos hombres participan en una audiencia judicial virtual del Poder Judicial de Perú sobre el caso Paul Flores, donde se solicita celeridad en el juicio. (Latina Noticias)

La siguiente audiencia está programada para este jueves 20 de agosto a las once de la mañana, cuando los acusados deberán declarar antes de que el juez decida si amplía la prisión preventiva, que vence en octubre. La familia del artista espera que el dictamen de sentencia llegue a más tardar en septiembre y pide celeridad en el proceso.

“Lo que nosotros pedimos es que se tomen las cosas de manera seria, con la mayor celeridad posible, ya que contamos con muy poco tiempo”, reclamó el hermano de la víctima.

El pedido de justicia por Paul Flores sigue vigente, mientras la decisión judicial de este jueves puede definir el rumbo del proceso y la expectativa de una sentencia definitiva para los responsables del ataque al bus de Armonía 10.

Pantalla de videoconferencia con dos hombres en primer plano, texto "ESPOSA DE PAUL FLORES PIDE CELERIDAD EN EL JUICIO", logos de noticias y código QR
Dos hombres participan en una audiencia judicial por videoconferencia, con la solicitud de celeridad en el juicio de Paul Flores visible en pantalla. (Latina Noticias)

Viuda de Paul Flores llora al ser acusada de crimen pasional

La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, rompió en llanto durante su reciente aparición en el programa ‘Q’bochinche’, conducido por Mariela Zanetti y Samuel Suárez, tras ser señalada como parte de un supuesto crimen pasional en el caso del asesinato del exintegrante de Armonía 10. Jaramillo denunció que la defensa de los acusados utiliza esta acusación para retrasar el proceso judicial y agotar el tiempo de prisión preventiva de los detenidos.

“Es increíble haber escuchado eso, es algo ilógico porque todo el mundo sabe cómo ocurrió. Paul no murió estando por ahí en un carro particular. Él murió trasladándose a otro evento, trabajando”, aseguró con visible indignación y dolor.
Pantalla dividida con una mujer en videollamada, dos presentadores en un set de televisión y un video de cámara de seguridad nocturno de una calle con automóviles. Contiene texto
La transmisión televisiva muestra a la viuda de Paul Flores, a quien buscan acusar de crimen pasional contra ‘El Ruso’, junto a imágenes de videovigilancia y presentadores de televisión.

La cantante explicó que, tras el cambio de juez, el proceso judicial tuvo que reiniciarse, lo que significó un retroceso en la búsqueda de justicia. Jaramillo sostuvo que no existen pruebas que la vinculen con el crimen y que la nueva estrategia de la defensa solo pretende sembrar dudas para favorecer a los acusados. “No se hace justicia por Paul. Los únicos que estamos luchando somos nosotros, la familia”, afirmó, reclamando el accionar de las autoridades y exigiendo que el caso no quede impune.

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