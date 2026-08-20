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El enérgico mensaje de Tula Rodríguez tras denuncia contra La Bella Luz: “Tenemos que formar hijos con valores y niñas fuertes que digan ‘no’”

Tras la denuncia de Naldy Saldaña y la aparición de más testimonios contra la agrupación de cumbia por acoso, la presentadora remarcó la necesidad de educar a niños y niñas para que puedan decir no y reconocer límites desde pequeños

La conductora Tula Rodríguez se pronunció sobre los recientes escándalos de abuso, haciendo un enérgico llamado a los padres de familia para enfocarse en la crianza con valores y enseñar a los hijos a respetar y aceptar un 'no' | América TV
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La reciente denuncia de Naldy Saldaña contra integrantes del grupo musical La Bella Luz, por presuntos actos de abuso y acoso, ha generado un profundo debate en el espacio público peruano y propiciado que más artistas se sumen a las declaraciones sobre situaciones similares en el ambiente artístico. La situación cobró nueva relevancia tras la reflexión de Tula Rodríguez, conductora y figura de la televisión, quien abordó el tema a través de su cuenta de Instagram.

La reflexión de Tula Rodríguez se centró en la importancia del entorno familiar como primer espacio de protección y formación. Según se escuchó en el video, el cual también fue emitido por América TV, la conductora enfatizó que enfrentar y prevenir estas conductas requiere un trabajo conjunto desde el hogar. “El poder evitar más gente sin escrúpulos depende de casa y quienes estemos a cargo de los niños y jóvenes”, planteó. Este enfoque pone en relieve la necesidad de una educación basada en valores y límites claros, tanto para varones como para mujeres.

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Rodríguez también abordó el rol de las mujeres como formadoras de las siguientes generaciones. Según la conductora, la educación debe enfocarse en criar hijos e hijas con valores sólidos, capaces de reconocer y respetar límites, así como de rechazar cualquier forma de abuso o violencia. “Mujeres, nosotras criamos a los hijos, nosotros somos quienes formamos a estos muchachos, a estos monstruos que lamentablemente están en la calle. Tenemos que formarlos con valores, que sepan a recibir un no, que si quieren conseguir algo, tienen que trabajar para ello, que no pueden abusar de nada ni de nadie”, indicó.

Tula Rodríguez reflexiona sobre el rol de las familias tras denuncias de abuso en La Bella Luz
Tula Rodríguez reflexiona sobre el rol de las familias tras denuncias de abuso en La Bella Luz

“No importa si sea hombre, si sea mujer. Y si nosotros estamos criando mujeres, tenemos que enseñar y criar a niñas fuertes, a que digan no, a hablar, a no tener miedo, no tener que aceptar cosas por un supuesto trabajo”, agregó.

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Tula Rodríguez reflexiona sobr ela crianza actual

La exvedette sostuvo que las transformaciones sociales y los cambios en las dinámicas familiares han influido en la forma de criar a los hijos. Comparó la rigidez de las normas en generaciones anteriores con la tendencia actual a consultar y consensuar decisiones cotidianas con los hijos, advirtiendo sobre el riesgo de perder la autoridad y la transmisión de valores. “Creo que nos falta enseñar a nuestros hijos un poco de valores y me incluyo. Creo que eso va a hacer que cambie el mundo. No podemos criar ni hijos inútiles ni que no sepan aceptar un no, para luego no convertirse en los próximos acosadores, violentadores, mujeres también abusadoras”, reflexionó.

Imagen dividida muestra a una cantante con micrófono a la izquierda y a la derecha una orquesta de doce personas posando para un afiche
Naldy Saldaña dejó un mensaje conciliador a 'La Bella Luz', pero cuestionó por qué no actuaron cuando ella lo pidió.

Tanto hombres como mujeres pueden estar involucrados en situaciones de abuso, por lo que la prevención y la educación deben ser integrales. Rodríguez enfatizó que “acá no hablamos de género, es hombres y mujeres”, remarcando que la responsabilidad recae en toda la sociedad.

Como madre, la conductora confesó que su principal objetivo es terminar de formar el carácter de su hija para que se convierta en una persona íntegra, capaz de enfrentar los desafíos del entorno y rechazar cualquier forma de abuso. Sostuvo que la comunicación constante y la presencia activa de los padres son claves para fortalecer la autoestima y la capacidad de denuncia de los jóvenes. “Creo que hablar con los hijos, estar pendiente de lo que hacen en el colegio, llevarlos, darnos un tiempo. Todas queremos recreación, todos nos queremos divertir, pero si dejamos un poquito la fiesta y nos dedicamos más a nuestros hijos, creo que hace más la diferencia”, señaló la conductora.

En su reflexión, Tula Rodríguez admitió que la dedicación que implica la maternidad ha sido prioritaria en su vida, incluso por encima de sus proyectos personales. Reiteró que la construcción de una sociedad más justa y segura comienza en el núcleo familiar, donde los niños y adolescentes encuentran los primeros referentes para actuar frente a situaciones de vulnerabilidad o abuso.

Alcalde de Cañete excluye a La Bella Luz de festejos tras denuncia de Naldy Saldaña
Naldy Saldaña fue la primera que denunció a integrante de La Bella Luz por acoso. ATV/ IG

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