Cienciano vs Botafogo será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

Cienciano vs Botafogo será transmitido por pantalla gigante: todos los detalles para ver el partido de vuelta por octavos de final de Copa Sudamericana 2026.

Guardar

Cienciano disputará un partido clave ante Botafogo este jueves 20 de agosto a las 19:30 horas de Perú en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Aunque su hinchada no podrá acompañar al equipo en Brasil, los aficionados se reunirán en Cusco para seguir el encuentro y brindar su apoyo.

Con el respaldo de sus patrocinadores, el club organizó la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor de Cusco, donde los simpatizantes podrán vivir el partido en un ambiente colectivo. La convocatoria está prevista para las 17:30 horas, dos horas antes del inicio del encuentro, y la entrada será libre al tratarse de un espacio público.

PUBLICIDAD

El club invitó a la afición a sumarse a la transmisión con el mensaje: “Juntos somos más fuertes. Unamos nuestros corazones en un solo aliento y vibremos todos en pantalla gigante. ¡No faltes!”. Se prevé una importante concurrencia de seguidores para alentar a Cienciano en la definición de su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo será transmitido por pantalla gigante en la Plaza Mayor de Cusco.

Dónde ver el partido de Cienciano vs Botafogo

Las personas que no se encuentren en Cusco podrán seguir el encuentro de Cienciano ante Botafogo por la señal de DSports y su aplicativo DGO, el cual se puede abrir en diferentes aparatos teconológicos.

Además, Infobae Perú hará la cobertura total con la previa y el minuto a minuto del decisivo encuentro. Las incidencias, goles, declaraciones y más en su sitio web. No te lo puedes perder.

PUBLICIDAD

Cienciano vs Botafogo: día y hora del decisivo partido

El encuentro de vuelta entre Cienciano y Botafogo se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela, Estados Unidos, Chile y Bolivia; y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Cienciano vs Botafogo: ¿Qué necesita el ‘papá’ para clasificar?

Cienciano volvió a aprovechar su localía para sacar ventaja en la Copa Sudamericana. Después de revertir la llave ante Lanús en los playoffs, el equipo utilizó la misma fórmula frente a Botafogo en los octavos de final, logrando un abultado 6-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

PUBLICIDAD

El ‘papá’ construyó su triunfo con tres goles de Matías Succar, dos tantos de Neri Bandeira y un remate de larga distancia de Marcos Martinich. Matheus Martins descontó para el equipo brasileño.

Con esta diferencia obtenida en la ida, Cienciano tiene margen para avanzar a cuartos de final incluso cayendo por hasta cuatro goles en el partido de vuelta, lo que le otorga cierta tranquilidad para el compromiso en Brasil.

Cienciano se medirá con Botafogo este jueves 20 de agosto a las 19:30 horas en Río de Janeiro.

Si Botafogo logra imponerse por cinco goles, el pase se definirá desde el punto penal. Una victoria del conjunto brasileño por seis goles colocaría a los cariocas en la siguiente ronda y dejaría eliminado al club peruano.

PUBLICIDAD

En caso de triunfo o empate, Cienciano asegurará su presencia en los cuartos de final y quedará entre los ocho mejores equipos del torneo, el segundo en importancia a nivel sudamericano.

El cuadro de Horacio Melgarejo tiene ante sí la posibilidad de alcanzar un logro histórico en el ámbito deportivo y, además, acceder a un premio de 700 mil dólares —equivalentes a 2 millones 357 mil soles— otorgado por la Conmebol.