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¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

La atacante de Regatas Lima es una de las jugadoras más destacadas de la ‘bicolor’, por lo que su ausencia en el torneo clasificatorio causa inquietud entre los hinchas

Kiara Montes podría perderse el Campeonato Sudamericano de vóley 2026: ¿Qué se sabe sobre su participación con la selección peruana?
Kiara Montes podría perderse el Campeonato Sudamericano de vóley 2026: ¿Qué se sabe sobre su participación con la selección peruana?
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La selección peruana de vóley se prepara para su próxima participación en el Campeonato Sudamericano, que se disputará en Río de Janeiro y otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

En medio de la expectativa, surgió una noticia desfavorable: Kiara Montes, capitana del equipo nacional, estaría en duda para este torneo clasificatorio, según informó el director del portal Puro Vóley.

Kiara Montes no sería parte de la selección nacional absoluta que viaje a Brasil para el torneo sudamericano del próximo mes”, publicó Ricardo Burga en su cuenta de X.

El periodista señaló que la jugadora, también capitana de Regatas Lima, tendría compromisos personales previamente agendados, lo que le impediría sumarse al plantel.

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Kiara Montes no formaría parte de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano por asuntos familiares.
Kiara Montes no formaría parte de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano por asuntos familiares.

La única baja confirmada de Perú hasta ahora

Por el momento, la única baja confirmada en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026 es Ginna López. El entrenador Antonio Rizola dio detalles sobre su situación: “Ginna López ya no está en el grupo. Gina no tiene cómo, tiene que cuidarse porque ella tiene una lesión crónica desde la cirugía de 2019. Ella tiene esa lesión que soporta. Es una atleta muy disciplinada. Me encantó trabajar con Gina, pero ella ya sabe que no va a estar. Tiene que cuidarse para poder jugar esta liga y para después seguir lo que debe hacer”, señaló el técnico en diálogo con el programa ‘De Una’.

En ese contexto, la participación de Kiara Montes en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026 aún no está definida y podría resolverse en los próximos días. La gira de preparación en Argentina será clave para conocer su situación: si la jugadora de Regatas Lima no integra la delegación que viaje, su ausencia en el torneo clasificatorio quedaría prácticamente confirmada.

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El técnico de la selección peruana reveló el nombre de la jugadora que quedó afuera del torneo internacional. (De Una)

Fixture de la selección peruana en Campeonato Sudamericano de vóley 2026

  • Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)
  • Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)
  • Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)
  • Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Dónde ver los partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Latina TV emitirá nuevamente los partidos de la selección peruana de vóley femenino absoluto en señal abierta (canal 2 y 702 HD) durante el Campeonato Sudamericano 2026.

La transmisión estará disponible también en la aplicación y la página web de Latina, facilitando el acceso a los partidos desde cualquier ubicación.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del equipo dirigido por Antonio Rizola, con información previa, seguimiento punto a punto de cada encuentro, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones en su sitio web.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

Los cupos en juego en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El Campeonato Sudamericano de vóley 2026 adquiere relevancia por los cupos que otorga al Mundial y a los Juegos Olímpicos. La selección peruana buscará dejar atrás el desempeño irregular mostrado en la Copa Sudamericana y aspira a lograr una campaña que le permita acceder a las próximas competencias internacionales.

El certamen ofrece tres plazas para el Mundial, que se disputará en Estados Unidos y Canadá el año siguiente, y un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para acceder al Mundial, Perú necesita ubicarse entre los tres primeros lugares de la tabla general. La clasificación olímpica estará reservada únicamente para el campeón del torneo. Ambos objetivos se definirán al término de las cinco fechas previstas, con un sistema de competencia de todos contra todos.

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