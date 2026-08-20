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Sobrino de Pedro Castillo revela chats de su pelea con Catherine Palomino por visitas a Barbadillo: “Sabiendo que tiene esposa”

Jaime Vásquez Castillo habló de una división en el entorno familiar del exmandatario. En los mensajes mostrados, el sobrino acusa a la diputada de oportunismo y de valerse de actos inmorales para acercarse al expresidente

Este reportaje periodístico de ATV Noticias presenta una entrevista exclusiva con el sobrino de Pedro Castillo, quien aborda la desunión en el círculo del expresidente y señala a la diputada Catherine Palomino, quien se habría autoproclamado la actual pareja del exmandatario, como responsable.
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Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, cuestionó la cercanía entre el exmandatario y la diputada de Juntos por el Perú (JP) Catherin Palomino y habló de una presunta “traición” y “oportunismo político” dentro del entorno del exjefe de Estado. Además, compartió el documento de la denuncia presentada en su contra por la legisladora, en el que se detallan los intercambios que ambos mantuvieron por WhatsApp.

En declaraciones al programa Ocurre Ahora de ATV, Vásquez Castillo se refirió a los chats atribuidos a Palomino y difundidos por Cuarto Poder, en los que la diputada presuntamente afirma ser pareja de Pedro Castillo. La legisladora, tras ser cuestionada por la prensa, ha rechazado ser autora de los mensajes y sostiene que su teléfono fue vulnerado.

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“Sus actitudes, no sé si tiene relación con Pedro Castillo o de repente [...] está diciendo que es su pareja para sus otros apetitos personales”, afirmó el sobrino del expresidente.

Vásquez también defendió la autenticidad de los mensajes difundidos. Según sostuvo, los mensajes donde deja constancia de su presunta relación con Castillo fueron enviados a un integrante de la familia del exmandatario.

“Su evidencia, donde ella misma aclara que es su pareja, está totalmente comprobado que ella lee sus chats en su propio celular. Ese chat le envía a la hermana del presidente Pedro Castillo, a Elisa Castillo”, señaló durante la entrevista.

Jaime Vásquez y su enfrentamiento con Catherin Palomino

La controversia entre ambos no es reciente. Vásquez Castillo y Palomino mantienen un enfrentamiento que incluye querellas, cartas notariales y acusaciones cruzadas, a raíz de mensajes y comentarios difundidos en medio de la disputa.

Durante el informe de ATV, se compartió la carta notarial enviada por Catherin Palomino a Jaime Vásquez Castillo, que reproduce los mensajes intercambiados entre ambos el 18 de junio de 2026. En ellos, el sobrino de Pedro Castillo cuestiona las visitas de la diputada a Barbadillo y la acusa de mantener un acercamiento con su tío a través de actos inmorales, calificándola de “prostituta”.

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Documento legal con encabezado, fecha 26 JUN. 2026, nombres Catherine Palomino y Jaime Vásquez Castillo, y extractos de mensajes de chat
Un documento notarial de Lima formaliza el rechazo de Catherine Palomino a Jaime Vásquez Castillo por afirmaciones injuriosas del 18 de junio de 2026. (ATV)

El sobrino de Castillo recordó que la diputada lo calificó con términos como “ignorante” y “bocón”.

Para Jaime Vásquez, este enfrentamiento forma parte de un problema más amplio dentro del círculo cercano a Castillo.

“No le podría llamar una fuerza de esa manera que ha confiado en el presidente Pedro Castillo, lamentablemente hoy totalmente está desunida”, manifestó.

Cuestiona las visitas a Pedro Castillo en Barbadillo

Primer plano de un hombre con barba y un micrófono. Detrás, a la izquierda, una mujer con prenda multicolor y un hombre sonriente. A la derecha, otra mujer
Un montaje visual reúne los retratos de Catherin Palomino, Pedro Castillo y Jaime Vásquez Castillo. (Infobae Perú)

Vásquez también fue consultado por la presencia de Palomino en el entorno de Pedro Castillo y sus visitas al penal de Barbadillo, donde el exmandatario permanece recluido.

El sobrino aseguró desconocer cómo Palomino llegó a tener ese nivel de cercanía con la familia y el expresidente. Según su versión, algunas personas “aprovechan la confianza de los familiares” para acercarse al entorno de Castillo y posteriormente ingresar al penal.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto actual refleja las divisiones existentes entre las personas que rodean al expresidente. Vásquez añadió que, debido a esta situación, no ha podido comunicarse con sus tíos Pedro Castillo y Lilia Paredes.

Yenifer Paredes está al tanto del conflicto

El sobrino del exmandatario indicó, sin embargo, que sí mantiene comunicación con Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes y también integrante del entorno familiar de Pedro Castillo.

Según Vásquez, Yenifer Paredes conoce el conflicto que mantiene con Palomino y le habría expresado su respaldo.

“Ella conoce la situación del maltrato de esta señora y al final [...] me manifestó que me dio toda esa solidaridad y para seguir adelante”, afirmó.

Las nuevas declaraciones de Jaime Vásquez se producen días después de la difusión de los chats atribuidos a Catherin Palomino, cuyo contenido generó una controversia alrededor de su presunta relación sentimental con Pedro Castillo.

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