Antonio Rizola advirtió a Facundo Morando previo a los amistosos Perú vs Argentina: “Espero que ponga a su equipo principal”

La selección peruana jugará amistosos con la escuadra 'albiceleste' de cara al Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (AquiTVO)

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La selección peruana femenina de voleibol intensifica su preparación de cara al Campeonato Sudamericano 2026, con una serie de partidos internacionales que servirán para ajustar detalles tácticos y medir el nivel competitivo del equipo.

El plantel dirigido por Antonio Rizola tiene confirmada una gira en Argentina, donde enfrentará a las ‘panteras’ en el Microestadio Delmi de Salta. Los encuentros están programados para el sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto, en jornadas consecutivas que permitirán observar la evolución del grupo en diferentes contextos de juego.

El pedido de Antonio Rizola a Facundo Morando de cara a los amistosos Perú vs Argentina

La selección peruana de vóley se viene alistando para arrancar con su preparación rumbo al Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Antonio Rizola decidió realizar una gira por Argentina, donde disputará 3 amistosos con las ‘albicelestes’.

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Eso sí, el DT aprovechó para lanzar una advertencia a Facundo Morando. “Yo no creo que Facundo vaya a perder esa oportunidad, como nosotros no vamos a perder. Nosotros vamos con la principal y espero, por cómo está tratado, que ellos también estén con la principal; esa es la idea”, declaro en entrevista con el programa ‘AquíTVO’.

Además, el estratega brasileño dio detalles de la agenda de la ‘blanquirroja’ de cara al torneo internacional que se jugará en Río de Janeiro.

“La gira en Argentina finaliza el 23 de agosto. Llegamos aquí el 24. Dos días de descanso mínimo. Ya estamos en 27. Una semana y diez días para ir a Brasil. Y los detalles que faltan para intentar llegar de la mejor forma posible allí. Que vamos a pelear duro. Son adversarios. Esas secuencias son importantes para poder girar a una atleta, girar a otra, descansar una, descansar otra. Aprovechar al máximo las situaciones que vamos a pasar por ahí”, añadió.

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Así se jugarán los amistosos de Perú vs Argentina en Salta. (Perú vóley)

¿Kiara Montes no jugará el Campeonato Sudamericano de vóley 2026?

En la previa del Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026, la atención se centró en el estado de Kiara Montes tras rumores sobre su posible ausencia en el torneo. La incertidumbre se generó a partir de una publicación de Ricardo Burga, director del portal Puro Vóley, quien afirmó en su cuenta de X que “Kiara Montes no sería parte de la selección nacional absoluta que viaje a Brasil para el torneo sudamericano del próximo mes”.

Según el periodista, la también capitana de Regatas Lima tendría compromisos personales ya agendados que le impedirían integrarse al grupo dirigido por Antonio Rizola. Esta versión rápidamente generó preocupación entre los seguidores del vóley nacional, dada la importancia de Montes en el esquema del equipo.

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Horas después, la propia jugadora recurrió a sus redes sociales para desmentir esa información. “Mi compromiso con la selección es total. Si quedo fuera de la lista del Sudamericano, las únicas razones serían por rendimiento o lesión. Solicito que te retractes y evites generar controversias”, escribió Montes, dejando en claro su postura y disposición para integrar el plantel en la competencia continental.

¿Kiara Montes no jugará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con la selección peruana? Lo que se sabe sobre su participación.

Fecha confirmada de inicio del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026 se celebrará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, congregando a las selecciones más fuertes del continente. El torneo otorga no solo la clasificación al Mundial 2027, sino también un pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el equipo campeón.

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El formato de la competencia será de todos contra todos. La selección peruana deberá medirse con cada uno de sus rivales regionales: Brasil, que será local y parte como favorita, además de Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. Esta dinámica exige la máxima exigencia en cada partido, ya que todos los encuentros pueden ser determinantes para definir los cupos internacionales.

El Maracanãzinho, un recinto emblemático del deporte sudamericano, será la sede exclusiva de todos los partidos femeninos. El campeonato se jugará a lo largo de seis jornadas consecutivas, asegurando ritmo y tensión constante para cada plantel. La organización confirmó que, tras la edición femenina, el torneo masculino tendrá lugar en el mismo estadio en fechas posteriores.

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Programación del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. (oficialelitedovolei)