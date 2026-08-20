Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

El premier Luis Galarreta Velarde se presentará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del Gobierno de Keiko Fujimori, el instrumento que fija los lineamientos estratégicos del Ejecutivo para los próximos años. La sesión, programada para las 10:00 horas, marcará un hito institucional: es la primera presentación de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados tras el restablecimiento del sistema bicameral en el Parlamento peruano.

El presidente del Consejo de Ministros (PCM) comparecerá acompañado por todos los integrantes del Gabinete Ministerial, en cumplimiento del artículo 130° de la Constitución Política del Perú. Esa norma establece que el jefe del gabinete debe concurrir al Pleno de la Cámara de Diputados dentro de los 30 días calendario posteriores a haber asumido funciones, en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.