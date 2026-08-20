Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

El premier Luis Galarreta Velarde se presentará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del Gobierno de Keiko Fujimori, el instrumento que fija los lineamientos estratégicos del Ejecutivo para los próximos años. La sesión, programada para las 10:00 horas, marcará un hito institucional: es la primera presentación de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados tras el restablecimiento del sistema bicameral en el Parlamento peruano.
El presidente del Consejo de Ministros (PCM) comparecerá acompañado por todos los integrantes del Gabinete Ministerial, en cumplimiento del artículo 130° de la Constitución Política del Perú. Esa norma establece que el jefe del gabinete debe concurrir al Pleno de la Cámara de Diputados dentro de los 30 días calendario posteriores a haber asumido funciones, en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.
La exposición de Galarreta tendrá un carácter exclusivamente informativo. Según precisa la misma norma constitucional, esta presentación no da lugar al planteamiento de una cuestión de confianza, lo que diferencia este trámite del tradicional voto de investidura que existía bajo el anterior sistema unicameral. Al inicio de su intervención, el premier entregará a cada uno de los diputados la versión completa del documento con los lineamientos de gobierno.
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó, por unanimidad, que el tiempo total de debate sería de cuatro horas, distribuidas de forma proporcional entre los grupos parlamentarios. No se habilitaron interrupciones ni tiempo adicional para las bancadas. La convocatoria al Pleno respondió a un oficio que Galarreta remitió días antes al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Óscar Reto, con la solicitud formal de celebrar la sesión hoy 20 de agosto.
El contenido de la política general de gobierno
El documento presentado ante el Congreso reúne el conjunto de lineamientos estratégicos que orientarán las acciones del Ejecutivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población peruana. Entre los ejes que el premier abordaría ante los diputados figuran la estrategia frente al fenómeno El Niño, el combate a la inseguridad ciudadana y las medidas para impulsar el desarrollo económico del país.
La política general de gobierno también contempla prioridades en materia de salud, infraestructura y reactivación económica, sectores que concentran buena parte de las demandas ciudadanas en la actual coyuntura. El documento entregado a los legisladores detalla las principales medidas que el Gabinete Ministerial considera indispensables para la gestión del Gobierno de Fujimori durante los primeros meses de mandato.
El pedido de facultades legislativas, pendiente de formalizar
La presentación ante el Pleno se produce en un momento en que el Gobierno aún no ha formalizado ante el Parlamento su anunciado pedido de facultades legislativas, iniciativa que Fujimori anunció el 28 de julio. La propuesta busca delegar al Ejecutivo la capacidad de legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, impulso productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado.
La formalización de esa solicitud ante el Congreso es uno de los pasos pendientes más aguardados por los grupos parlamentarios, que deberán pronunciarse sobre el alcance y las condiciones de la delegación de facultades. La presentación de la política general de gobierno abrió el espacio institucional para que las bancadas conozcan en detalle el programa del Ejecutivo antes de que ese debate legislativo tome forma.
Un hito en el nuevo sistema bicameral
La sesión de este jueves adquiere una dimensión institucional particular al ser la primera de su tipo desde la restauración del Parlamento bicameral en el Perú. Con el retorno a ese esquema, el gabinete ya no se presenta ante el Congreso pleno, sino específicamente ante la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento de esa cámara.
Ese cambio implica también que la exposición del premier no genera automáticamente un escenario de confrontación política, ya que la norma descarta la posibilidad de plantear una cuestión de confianza en ese contexto. La jornada quedó así enmarcada como un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la ciudadanía, sin que el resultado de la sesión comprometiera la continuidad del Gabinete Ministerial.