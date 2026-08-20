Perú
Agregar Infobae enGoogle

Congreso EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presenta la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

El jefe del gabinete detalló los objetivos del Ejecutivo en una sesión histórica que inauguró el nuevo formato de rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados, sin voto de investidura de por medio

Guardar
Composición gráfica de Luis Fernando Galarreta Velarde en primer plano sobre el hemiciclo del Congreso del Perú con asientos, mesas, balcones y la bandera peruana
Luis Fernando Galarreta Velarde se presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del gobierno. (Infobae)

El premier Luis Galarreta Velarde se presentará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú para exponer la política general del Gobierno de Keiko Fujimori, el instrumento que fija los lineamientos estratégicos del Ejecutivo para los próximos años. La sesión, programada para las 10:00 horas, marcará un hito institucional: es la primera presentación de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados tras el restablecimiento del sistema bicameral en el Parlamento peruano.

El presidente del Consejo de Ministros (PCM) comparecerá acompañado por todos los integrantes del Gabinete Ministerial, en cumplimiento del artículo 130° de la Constitución Política del Perú. Esa norma establece que el jefe del gabinete debe concurrir al Pleno de la Cámara de Diputados dentro de los 30 días calendario posteriores a haber asumido funciones, en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

Luis Galarreta será el próximo presidente del Consejo de Ministros, así lo anunció Keiko Fujimori| Foto: Andina
Luis Galarreta será el próximo presidente del Consejo de Ministros, así lo anunció Keiko Fujimori| Foto: Andina
12:07 hsHoy

La exposición de Galarreta tendrá un carácter exclusivamente informativo. Según precisa la misma norma constitucional, esta presentación no da lugar al planteamiento de una cuestión de confianza, lo que diferencia este trámite del tradicional voto de investidura que existía bajo el anterior sistema unicameral. Al inicio de su intervención, el premier entregará a cada uno de los diputados la versión completa del documento con los lineamientos de gobierno.

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó, por unanimidad, que el tiempo total de debate sería de cuatro horas, distribuidas de forma proporcional entre los grupos parlamentarios. No se habilitaron interrupciones ni tiempo adicional para las bancadas. La convocatoria al Pleno respondió a un oficio que Galarreta remitió días antes al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Óscar Reto, con la solicitud formal de celebrar la sesión hoy 20 de agosto.

Peru's President Keiko Fujimori swears in Luis Galarreta as Peru's new Prime Minister in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori swears in Luis Galarreta as Peru's new Prime Minister in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
12:06 hsHoy

El contenido de la política general de gobierno

El documento presentado ante el Congreso reúne el conjunto de lineamientos estratégicos que orientarán las acciones del Ejecutivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población peruana. Entre los ejes que el premier abordaría ante los diputados figuran la estrategia frente al fenómeno El Niño, el combate a la inseguridad ciudadana y las medidas para impulsar el desarrollo económico del país.

La política general de gobierno también contempla prioridades en materia de salud, infraestructura y reactivación económica, sectores que concentran buena parte de las demandas ciudadanas en la actual coyuntura. El documento entregado a los legisladores detalla las principales medidas que el Gabinete Ministerial considera indispensables para la gestión del Gobierno de Fujimori durante los primeros meses de mandato.

Salón principal del Congreso de Perú con bancas rojas, mesa directiva y parlamentarios sentados. Una bandera peruana, un micrófono y documentos en un atril.
El Congreso de Perú celebra el Mensaje a la Nación del 28 de julio con parlamentarios sentados y la bandera peruana junto al estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:06 hsHoy

El pedido de facultades legislativas, pendiente de formalizar

La presentación ante el Pleno se produce en un momento en que el Gobierno aún no ha formalizado ante el Parlamento su anunciado pedido de facultades legislativas, iniciativa que Fujimori anunció el 28 de julio. La propuesta busca delegar al Ejecutivo la capacidad de legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, impulso productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado.

La formalización de esa solicitud ante el Congreso es uno de los pasos pendientes más aguardados por los grupos parlamentarios, que deberán pronunciarse sobre el alcance y las condiciones de la delegación de facultades. La presentación de la política general de gobierno abrió el espacio institucional para que las bancadas conozcan en detalle el programa del Ejecutivo antes de que ese debate legislativo tome forma.

Luis Galarreta, candidate for Peru's vice president attends Peru's conservative Keiko Fujimori press conference, as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Luis Galarreta, candidate for Peru's vice president attends Peru's conservative Keiko Fujimori press conference, as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce
12:06 hsHoy

Un hito en el nuevo sistema bicameral

La sesión de este jueves adquiere una dimensión institucional particular al ser la primera de su tipo desde la restauración del Parlamento bicameral en el Perú. Con el retorno a ese esquema, el gabinete ya no se presenta ante el Congreso pleno, sino específicamente ante la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del Reglamento de esa cámara.

Ese cambio implica también que la exposición del premier no genera automáticamente un escenario de confrontación política, ya que la norma descarta la posibilidad de plantear una cuestión de confianza en ese contexto. La jornada quedó así enmarcada como un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo entre el Poder Ejecutivo y los representantes de la ciudadanía, sin que el resultado de la sesión comprometiera la continuidad del Gabinete Ministerial.

Keiko Fujimori, con traje azul y banda presidencial, pronuncia su primer mensaje a la Nación desde un podio en el Congreso.
Keiko Fujimori, con traje azul y banda presidencial, pronuncia su primer mensaje a la Nación desde un podio en el Congreso.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriPoder Legislativoperu-politicaCongreso de la RepúblicaLuis Galarreta

Últimas noticias

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

El actor peruano Diego Seyfarth vuelve al país y asume el papel de Bill en ‘Mamma Mia!’, la exitosa obra musical que se presenta en el Teatro Peruano Japonés. En entrevista con Infobae Perú, comparte su experiencia sobre la convocatoria, los desafíos del retorno y la importancia del entorno familiar.

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cienciano definirá su pase ante Botafogo en la Copa Sudamericana, mientras que otros dos futbolistas peruanos buscarán avanzar en la Copa Libertadores

Partidos de hoy, jueves 20 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Refugio para perros abandonados en la UNALM genera polémica entre activistas y autoridades

El operativo dentro de la UNALM, ocurrido en agosto, fue cuestionado por el retiro de animales y de insumos sin aviso previo, mientras el colectivo Huellas Molineras denunció que no hubo un plan de reubicación. La universidad dio su versión de los hechos

Refugio para perros abandonados en la UNALM genera polémica entre activistas y autoridades

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

El entrenador del ‘papá’ recordó al ‘Indio’, con quien integró su cuerpo técnico en el pasado, y lo mencionó como una de las claves de su reciente éxito. Además, se refirió al próximo encuentro frente a Botafogo

Horacio Melgarejo recordó a Ángel Comizzo por su buen momento en Cienciano en Copa Sudamericana 2026: “Todo lo que hago es por culpa de él”

Extorsionadores envían mensaje a los transportistas del Cercado de Lima: “paguen o hay más atentados”

Criminales de la banda “Callao Unido” exigían un pago de S/ 40 al chofer asesinado la madrugada del miércoles

Extorsionadores envían mensaje a los transportistas del Cercado de Lima: “paguen o hay más atentados”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son las películas que debes ver antes de Avengers: Doomsday y dónde verlas

Cuáles son las películas que debes ver antes de Avengers: Doomsday y dónde verlas

El “rey del fracking” compró una compañía clave que opera en Vaca Muerta y planea inversiones por USD 4.000 en cinco años

El Festival Llegás vuelve con más de 50 obras a mitad de precio y toma 10 salas de Buenos Aires

Calor extremo en Florida: aumenta el riesgo de intoxicación por pesticidas para los trabajadores agrícolas

Aumentan los ciberataques en escuelas y universidades: ya superan los 4.600 por semana

INFOBAE AMÉRICA

Ron DeSantis advierte pena de muerte para Michael Caruso en Florida: “Le espera un mundo de dolor”

Ron DeSantis advierte pena de muerte para Michael Caruso en Florida: “Le espera un mundo de dolor”

Calor extremo en Florida: aumenta el riesgo de intoxicación por pesticidas para los trabajadores agrícolas

El cierre de una fábrica de cerveza en Uruguay fue un “mazazo”: reclaman más acción al gobierno de Orsi

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

DEPORTES

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

Rosario Central buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Corinthians: hora, TV y formaciones

Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030