Kiara Montes desmiente ausencia para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Mi compromiso con mi selección es hasta el final”

Kiara Montes desmiente ausentarse en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano. Crédito: Instagram Kia Montes.

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Kiara Montes salió al frente para aclarar los rumores sobre su presencia en la selección peruana que disputará el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La capitana de la ‘bicolor’ negó tajantemente que tenga previsto ausentarse de la convocatoria para el certamen que se desarrollará en Brasil y aseguró que su compromiso con el combinado nacional se mantiene intacto.

La versión que generó la polémica fue difundida por el periodista Ricardo Burga a través de su cuenta de X. “Kiara Montes no sería parte de la selección nacional absoluta que viaje a Brasil para el torneo Sudamericano del próximo mes. La también capitana de Regatas Lima tendría asuntos personales ya programados con anterioridad”, señaló el comunicador.

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La respuesta de la voleibolista de 24 años no tardó en llegar. Montes utilizó la misma plataforma para desmentir la información y dejar en claro que, mientras forme parte de los planes del entrenador Antonio Rizola, está comprometida con representar al Perú.

“Déjame decirte que mi compromiso con mi selección es hasta el final, si quedo fuera de la lista del Sudamericano los únicos motivos serían rendimiento o lesión. Te agradecería que te retractes y dejes de armar polémicas”, escribió la capitana.

El pronunciamiento de Kiara Montes en redes sociales. Crédito: Captura Instagram.

Minutos después, Montes también publicó un mensaje en sus historias de Instagram para dar por cerrado el asunto y evitar nuevas especulaciones. “Inicio y fin del comunicado”, expresó la jugadora de Regatas Lima, dejando claro que no tenía previsto realizar mayores declaraciones sobre el tema.

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De esta manera, la capitana de la selección peruana despejó las dudas respecto a su disponibilidad para el próximo desafío internacional. Su presencia será importante para un equipo que afrontará una competencia de alta exigencia y que tiene como principal objetivo conseguir la clasificación al Mundial de vóley 2027.

Perú se alista para el Campeonato Sudamericano 2026

La selección peruana continúa con su preparación para el Campeonato Sudamericano y, antes de viajar a Brasil, tendrá una exigente serie de tres partidos amistosos frente a Argentina en Salta.

Los encuentros permitirán a Antonio Rizola probar diferentes variantes y ajustar detalles de cara al torneo continental. Además, los amistosos tendrán un valor especial porque la ‘albiceleste’ será precisamente el primer rival de Perú en el Campeonato Sudamericano.

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Los compromisos se disputarán en el Microestadio Delmi de Salta, de acuerdo con la siguiente programación:

22 de agosto: 17:00 horas de Perú.

23 de agosto: 17:00 horas de Perú.

24 de agosto: 13:00 horas de Perú.

Programación de amistosos de Perú con Argentina de cara del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La serie frente a Argentina representará una prueba importante para la selección nacional, que viene de competir en la Copa Sudamericana de vóley y ahora busca llegar en las mejores condiciones al torneo que definirá los tres boletos al próximo Mundial.

La transmisión televisiva de estos amistosos todavía no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, se prevé que Latina TV pueda encargarse de la cobertura a través de su señal abierta y sus plataformas digitales.

Asimismo, Infobae Perú realizará el seguimiento de la selección nacional y ofrecerá todas las incidencias de los encuentros, incluyendo resultados, principales jugadas y declaraciones de las protagonistas.

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Fixture de la selección peruana en Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

Dónde ver los partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Latina TV emitirá nuevamente los partidos de la selección peruana de vóley femenino absoluto en señal abierta (canal 2 y 702 HD) durante el Campeonato Sudamericano 2026.

La transmisión estará disponible también en la aplicación y la página web de Latina, facilitando el acceso a los partidos desde cualquier ubicación.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del equipo dirigido por Antonio Rizola, con información previa, seguimiento punto a punto de cada encuentro, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones en su sitio web.