Agus Gandolfo impactó a sus fans al compartir su dura rutina de entrenamiento: “No hay glúteos sin bracitos”

Agus Gandolfo mostró parte de su entrenamiento diario y explicó por qué combina ejercicios de fuerza para trabajar todo el cuerpo

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Agus Gandolfo mostró su nueva rutina de ejercicios y sorprendió a sus seguidores con una exigente combinación de glúteos y brazos. La influencer compartió en sus redes una serie de ejercicios de fuerza desde el gimnasio y volvió a instalar conversación entre sus fans por la intensidad del entrenamiento y su estado físico.

Vestida con un conjunto deportivo naranja compuesto por top y short de tiro alto, Agus Gandolfo apareció frente a cámara lista para una jornada centrada en tren inferior y superior. El look dejaba al descubierto el abdomen y se completaba con zapatillas blancas con detalles en naranja y negro, una tobillera con peso en el tobillo derecho, un moño alto y una pulsera oscura en la muñeca izquierda.

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“Es día de glúteos y brazos”, escribió al comienzo del video, junto a emojis de durazno, bíceps y corazón blanco. Después de girar y mostrar la espalda, la esposa de Lautaro Martínez se ubicó en el gimnasio para detallar cada parte de la rutina.

El plan incluyó hip thrust con 12, 10, 8 y 6 repeticiones, con aumento progresivo de peso, uno de los ejercicios más utilizados para trabajar glúteos. La secuencia continuó con bíceps martillo, con 4 series de 6 repeticiones, y bíceps en polea, con 4 series de 8.

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La parte dedicada a piernas sumó prensa a una pierna, también con 4 series de 8 repeticiones, y patada en polea, con 4 series de 10. Más adelante, Gandolfo incorporó tríceps, con 3 series de 12, y abducciones, con 4 series de 8, dentro de una planificación orientada al fortalecimiento general.Días atrás, Agustina Gandolfo había vuelto a captar la atención en redes sociales al compartir con sus seguidores cuál era su fórmula para mantenerse en forma sin dejar de disfrutar de la comida.

La rutina de Agus Gandolfo incluyó hip thrust con aumento progresivo de peso y series de 12, 10, 8 y 6 repeticiones (Instagram)

A través de sus historias, la esposa de Lautaro Martínez contó que durante el verano come pizza con frecuencia, pero que intenta compensarlo con elecciones equilibradas. “No paramos de comer pizza en verano. Pero acá va mi tip”, escribió la influencer.

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Luego explicó cuál es su estrategia: “Como es un plan que estamos haciendo muy seguido, más de dos veces a la semana, y no estoy dispuesta a renunciar ni a quedarme mirando mientras los demás comen pizza, primero elijo un plato de pollo, pescado o carne con verduras, y después me como tres o cuatro porciones”.

Además, aclaró que en Italia esa cantidad no resulta excesiva, ya que las porciones suelen ser más finas. “En general, te comés siempre una sola”, precisó.

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En ese sentido, Gandolfo remarcó la importancia de sostener hábitos saludables sin perder la vida social. “Saben que siempre insisto en tomar decisiones inteligentes para poder seguir disfrutando de la vida en general, pero también de la vida social, que es parte de nosotros”, expresó. Y agregó: “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese ‘día libre’”.

Agus Gandolfo compartió en redes una rutina de ejercicios de glúteos y brazos desde el gimnasio

Más tarde, compartió una selfie frente al espejo, en la que se la veía con calzas y top deportivo, y dejó una reflexión sobre el cuidado del cuerpo: “Y no, para estar definida no tenés que dejar de comer. Tenés que educarte nutricionalmente y aprender a vivir en equilibrio”.

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Antes de despedirse, adelantó que le gustaría profundizar sobre estos temas con su comunidad. “Chau, me voy a dormir. En unos meses, cuando me dé la vida, abro mi cuenta de nutrición así no mezclo tanto”, escribió.

A comienzos de agosto, después del Mundial 2026 y antes de que Lautaro Martínez regresara a Italia para reincorporarse a la pretemporada de su club, la familia disfrutó de unas vacaciones en Mykonos, Grecia. Desde ese destino, Gandolfo compartió una serie de postales que rápidamente se volvieron virales.

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Entre las imágenes, hubo una en particular que despertó una fuerte repercusión: se la veía recostada en una reposera mientras leía La sottile arte di fare quello che ti pare (“El sutil arte de que te importe un carajo”). Sin embargo, lo que más comentarios generó fue su figura, especialmente sus abdominales, que volvieron a convertirla en tendencia en redes sociales.