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ATU modifica circulación en la avenida Arequipa: ¿Qué rutas alternas podrán tomar los conductores?

Los vehículos particulares no podrán circular por el carril exclusivo y deberán utilizar vías alternas para llegar al centro de Lima

El nuevo esquema vial priorizará al transporte público y beneficiará a más de 70 000 usuarios del corredor Azul cada día - Créditos: ATU.
El nuevo esquema vial priorizará al transporte público y beneficiará a más de 70 000 usuarios del corredor Azul cada día - Créditos: ATU.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en funcionamiento desde este sábado 22 de agosto el Plan Piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa, una medida que modificará la circulación vehicular en un tramo del centro de Lima. La intervención se extenderá desde la av. 9 de Diciembre hasta el jirón Emilio Fernández y contempla disposiciones que deberán considerar conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, residentes y comerciantes de la zona.

La iniciativa tiene como principal objetivo ordenar el desplazamiento en este importante eje vial y otorgar prioridad al transporte público autorizado. De acuerdo con la ATU, la propuesta favorecerá la operación del corredor Azul y alcanzará a más de 70 000 usuarios diariamente. El proyecto busca mejorar las condiciones de circulación mediante una distribución diferente del espacio disponible, especialmente en un sector con alta demanda de viajes.

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Uno de los principales cambios estará relacionado con los vehículos particulares. Durante la aplicación del plan, el carril bidireccional estará reservado de manera exclusiva para las unidades autorizadas del servicio público. Por ello, los automóviles privados no podrán ingresar al tramo comprendido en la intervención y tendrán que recurrir a rutas alternativas para desplazarse hacia el centro de Lima.

La medida busca ordenar el tránsito, fortalecer el transporte colectivo y reducir los efectos ambientales asociados a la congestión vehicular - Créditos: ATU.
La medida busca ordenar el tránsito, fortalecer el transporte colectivo y reducir los efectos ambientales asociados a la congestión vehicular - Créditos: ATU.

Entre las opciones para quienes se dirijan hacia esa zona figuran las avenidas Petit Thouars, Paseo de la República y Salaverry, entre otras vías. En sentido contrario, los conductores que necesiten trasladarse hacia Miraflores podrán continuar utilizando la avenida Arequipa. De esta manera, la modificación busca separar los flujos según el tipo de transporte y evitar interferencias que puedan afectar la prestación del servicio colectivo.

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La intervención también contempla modificaciones en la ubicación de dos paraderos pertenecientes al corredor Azul. Ambos serán reorganizados en el separador central de la avenida Arequipa, con el propósito de facilitar el ingreso de pasajeros y ofrecer mejores condiciones de seguridad y comodidad. Según la información proporcionada por la autoridad, los trabajos no implicarán la eliminación de árboles ni modificaciones en la ciclovía existente.

El plan incorpora, además, medidas destinadas a mantener el acceso de quienes desarrollan actividades dentro del sector intervenido. Residentes, propietarios, instituciones y establecimientos comerciales que necesiten ingresar con vehículos podrán solicitar el VAPP, sigla correspondiente a Vehículo Autorizado con Permiso de Paso. Este mecanismo permitirá regular los ingresos necesarios sin desvirtuar el funcionamiento del nuevo esquema vial.

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La ATU implementará desde este sábado 22 de agosto el plan piloto del carril bus bidireccional en un tramo de la avenida Arequipa - Créditos: Andina.

La propuesta forma parte de una estrategia orientada hacia una movilidad urbana sostenible. La ATU sostiene que una operación más eficiente del transporte público autorizado puede contribuir a disminuir las emisiones contaminantes asociadas a la congestión vehicular. La reorganización pretende, por tanto, atender tanto las necesidades de desplazamiento como los efectos ambientales derivados de una circulación poco eficiente.

Para su ejecución, la medida cuenta con la validación técnica de especialistas en transporte, tránsito y urbanismo. Asimismo, la autoridad trabajará de manera coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP), instituciones que participarán en las acciones destinadas a garantizar una aplicación segura y ordenada.

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