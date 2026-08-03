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Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

El zaguero brasileño afirma que el elenco celeste llega fortalecido tras vencer a Juan Pablo II College y subraya la exigencia del duelo del viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Ate

Cristiano Da Silva – Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
El defensor de Sporting Cristal remarca que la atención debe ser máxima para el duelo ante Universitario, un partido de alta tensión que se juega el viernes 7 de agosto por la cuarta fecha (Sporting Cristal)
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Sporting Cristal cambió rápido de página tras su más reciente presentación en el Torneo Clausura y ya puso el foco en una cita de alto voltaje. Luego del 2-0 ante Juan Pablo II College, el defensor brasileño Cristiano Da Silva valoró el resultado y dejó un mensaje que elevó la temperatura de la previa: el equipo, dijo, llega fortalecido y con la obligación de competir al máximo en el cruce frente a Universitario de Deportes, uno de los encuentros más esperados de la cuarta fecha.

El zaguero sostuvo que el triunfo reciente no solo sumó tres puntos, sino que también reforzó convicciones internas en un plantel que pretende meterse de lleno en la pelea del campeonato. “Hemos conseguido una victoria sumamente importante y seguimos confiando en nuestras posibilidades en el torneo”, declaró al término del partido, en un diagnóstico que apuntó a la confianza como un factor determinante de cara a lo que viene.

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Con el calendario apretado y una visita exigente por delante, Da Silva remarcó que el clásico se afrontará con un nivel de atención superior al habitual. “Debemos afrontar el partido con Universitario con mucha responsabilidad. Hay que tener en cuenta que los clásicos no se juegan, se ganan”, afirmó, en una frase que se instaló de inmediato en la conversación de los hinchas de ambos clubes.

Un clásico que marca el pulso de la fecha 4

Cristiano Da Silva – Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
Tras el triunfo celeste, Cristiano Da Silva analizó el planteamiento defensivo de Juan Pablo II College y aseguró que Sporting Cristal supo resolver un partido que exigió inteligencia y calma. (Sporting Cristal)

Universitario y Sporting Cristal se medirán el próximo viernes 7 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate, en el que aparece como el choque más atractivo de la jornada. El partido volverá a enfrentar a dos de los equipos más grandes del país en una nueva edición del llamado “clásico moderno”, un duelo que suele concentrar presión, expectativas y lecturas inmediatas sobre el rumbo del torneo.

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Cristal llegará a ese compromiso tras superar por 2-0 a Juan Pablo II College, un resultado que, según el propio Da Silva, consolidó el crecimiento del equipo y le dio un impulso anímico antes del desafío siguiente. El defensor insistió en que ese paso fue clave para afrontar con mejores sensaciones el encuentro que se aproxima, por el contexto y por el rival.

En la otra vereda, Universitario buscará hacerse fuerte en casa y cambiar la imagen que dejó en su última salida. Los cremas vienen de caer por 2-0 ante Cienciano en Cusco, en un encuentro disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y definido con goles de Matías Succar y Carlos Garcés. El compromiso frente a Cristal aparece, entonces, como una oportunidad inmediata para recuperar terreno y reencontrarse con su gente.

El cruce en Ate se proyecta como una prueba de carácter para ambos. Por un lado, Universitario pretende imponer la localía en un partido de alta rivalidad. Por el otro, Sporting Cristal busca sostener su momento en el Clausura y ratificar, en un escenario exigente, que su ambición en el torneo está intacta.

La lectura de Da Silva sobre el último triunfo celeste

Cristiano Da Silva – Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 agosto
Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más esperado de la cuarta fecha del Clausura. Ambos llegan con necesidades distintas y la obligación de dar un golpe en el Monumental. (Sporting Cristal)

Más allá del marcador, Da Silva se detuvo en el análisis de lo que fue el partido ante Juan Pablo II College y explicó por qué el desarrollo exigió paciencia. En su lectura, el rival optó por un plan conservador, con repliegue desde el comienzo, algo que el defensor describió como un patrón repetido en ese tipo de partidos.

“Los equipos que vienen aquí suelen meterse atrás desde los primeros minutos. Es algo normal; si pueden salir, lo hacen, y si no, permanecen replegados. En el segundo tiempo encontramos los espacios y pudimos ganar el partido”, señaló, al describir el modo en que Cristal logró destrabar un trámite que, durante varios pasajes, fue cerrado y con pocos espacios.

Esa interpretación se conectó con la idea de que el equipo atraviesa un momento favorable para afrontar un duelo de máxima rivalidad. Sin cambiar el eje hacia promesas, el defensor puso el acento en el crecimiento colectivo y en la necesidad de sostener lo hecho, especialmente cuando el calendario ofrece una prueba como la visita al Monumental.

La referencia al segundo tiempo también dejó una pista sobre el camino que Cristal pretende profundizar: insistencia, búsqueda de espacios y lectura para castigar cuando el rival se agrupa cerca de su área. En un clásico, esa premisa suele complicarse por la intensidad y la tensión, aunque Da Silva dio a entender que el equipo llega con herramientas, confianza y una idea clara sobre cómo competir.

El contexto: urgencias, objetivos y una eliminación reciente

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Sporting Cristal afrontará el duelo con Universitario decidido a dejar atrás la frustración internacional. El Clausura se convirtió en la prioridad y el Monumental será una prueba de alto nivel. (Sporting Cristal)

El partido del viernes también encontrará a Sporting Cristal en un momento de reacomodo competitivo. El equipo dirigido por Roberto Mosquera pretende sostener la senda del triunfo en el torneo local y, al mismo tiempo, dejar atrás un golpe reciente: la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 ante RB Bragantino, un traspié que obligó a redirigir energías hacia el Clausura.

En ese marco, el clásico ante Universitario toma un valor adicional, tanto por su peso emocional como por lo que puede significar para la tabla y para el ánimo del plantel. Da Silva lo dejó implícito al subrayar que, en esta clase de partidos, el margen de error se reduce al mínimo y la exigencia sube de forma automática.

El choque entre cremas y celestes suele instalarse como uno de los duelos más relevantes del fútbol peruano por la rivalidad entre dos clubes históricamente protagonistas. Con ese antecedente, el encuentro en Ate aparece como una nueva estación de un calendario que no da respiro: Universitario intentará reaccionar tras su caída en Cusco; Sporting Cristal, respaldado por su último triunfo, buscará sostener su confianza en el escenario más demandante de la fecha.

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