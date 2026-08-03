Eclipse solar del 12 de agosto: ¿A qué hora se dará el fenómeno astronómico y por qué no se verá en Perú?

El eclipse solar total de 2022 congrega a múltiples observadores en España, quienes miran el fenómeno en un paisaje afectado por incendios forestales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible desde el Perú: según el mapa oficial de la NASA, la sombra de la Luna no alcanzará territorio sudamericano ni siquiera en su fase parcial, ya que la franja de totalidad recorrerá exclusivamente el hemisferio norte, cruzando Groenlandia, Islandia, España, una pequeña porción de Portugal y el norte de Rusia. Aun así, el fenómeno se perfila como uno de los más relevantes del año a escala global, y los peruanos interesados podrán seguirlo en directo a través de las transmisiones oficiales de la agencia espacial estadounidense.

El eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna, en fase de Luna Nueva, se sitúa entre la Tierra y el Sol con una alineación casi perfecta. En ese momento, la sombra más oscura de la Luna —conocida como umbra— atraviesa la superficie terrestre y proyecta una franja de oscuridad total sobre las regiones que quedan bajo su trayectoria. Fuera de esa franja, el fenómeno se aprecia de forma parcial. Sudamérica quedará completamente fuera del recorrido de la sombra lunar el 12 de agosto, razón por la cual ni el Perú ni ningún otro país del continente podrá observar el evento de manera directa.

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Por qué este eclipse es uno de los más importantes del año

El evento del 12 de agosto reúne una serie de condiciones que lo convierten en un hito astronómico para Europa. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo: el anterior se produjo en 1912. España, además, se encuentra al final de la trayectoria de la sombra lunar, lo que añade una particularidad logística: la totalidad llegará al atardecer, con el Sol rozando el horizonte oeste. Eso convierte la observación en una carrera contra el tiempo, en la que la elección del punto de observación —sin edificios, árboles ni montañas hacia el oeste— resulta determinante.

¿A qué hora ocurrirá el eclipse y cuánto tiempo durará?

Según el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), el fenómeno comenzará a las 17:34 (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Atlántico, con una duración total de 264 minutos. El máximo del eclipse se producirá sobre el Atlántico, cerca de Islandia, en torno a las 19:46 (hora peninsular). En ciudades como A Coruña, la fase parcial comenzará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y concluirá a las 21:22; en Burgos, el inicio será a las 19:33, con máximo a las 20:29. En Palma de Mallorca, el inicio estará en torno a las 19:38 y el máximo cerca de las 20:32, minutos antes de que el Sol desaparezca bajo el horizonte.

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La duración de la totalidad será de 138 segundos —dos minutos y 18 segundos— en los puntos mejor ubicados de la franja. Durante esos instantes, el cielo oscurecerá en pleno día, la temperatura descenderá levemente y la corona solar —el halo de gas incandescente que rodea al Sol— quedará visible a simple vista. En Cataluña, los mejores puntos de observación permitirán hasta un minuto y 37 segundos de totalidad.

El eclipse forma parte además de un trío de fenómenos solares que podrán observarse desde la península ibérica en tres años consecutivos: el 2 de agosto de 2027 habrá un eclipse total con franja de totalidad que atravesará el sur de España, especialmente Andalucía, con una duración de seis minutos y 23 segundos —uno de los más largos del siglo XXI—; y el 26 de enero de 2028, un eclipse anular será visible desde Cataluña.

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31/07/2026 Predicción de cómo será el eclipse SOCIEDAD MICIU

La NASA desplegará 86 globos científicos en Islandia y España

Más allá del espectáculo visual, el eclipse del 12 de agosto representa una oportunidad de investigación para la ciencia atmosférica. La NASA informó que desplegará 86 globos en Islandia y España para medir los efectos de la totalidad sobre la atmósfera y captar imágenes de la sombra lunar desde las alturas.

En Islandia se lanzarán 80 globos científicos. Los vuelos comenzarán 18 horas antes del eclipse y continuarán hasta ocho horas después del fenómeno. El principal objetivo será analizar cómo el eclipse afecta la denominada capa límite de la Tierra, la zona más baja de la atmósfera, en contacto directo con la superficie. Su espesor varía según la temperatura del suelo, la humedad del aire y el ciclo diario de calentamiento y enfriamiento. Durante los eclipses de octubre de 2023 y abril de 2024, los globos detectaron que esa capa reducía su espesor en zonas con cielos despejados, pero el fenómeno no se presentó donde había nubes.

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“¿Logrará este eclipse hacer colapsar la capa límite?”, planteó Matthew Bernards, profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Idaho y líder de uno de los equipos que trabajarán en territorio islandés. En agosto, Islandia registra días prolongados y noches breves, por lo que la influencia del enfriamiento nocturno podría ser menor que en experimentos anteriores.

En España, otros tres equipos lanzarán seis globos equipados con cámaras de 360 grados para captar imágenes de la sombra lunar proyectada sobre la superficie terrestre durante la fase de totalidad. Esos globos también transportarán instrumentos para medir los niveles de ozono en la atmósfera: ese gas necesita luz solar para formarse, por lo que su concentración podría disminuir durante los minutos de oscuridad. Experimentos realizados en abril de 2024 ya mostraron una reducción del ozono durante la totalidad; ahora los científicos evaluarán si los resultados cambian dado que el nuevo eclipse ocurrirá a una hora más tardía y en una estación diferente.

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Qué podrán hacer los peruanos el 12 de agosto

Aunque el Perú no se encuentra dentro de ninguna zona de observación directa, los aficionados a la astronomía podrán seguir el evento en tiempo real a través de las transmisiones oficiales de la NASA, disponibles en su sitio web y en su canal de YouTube. La próxima oportunidad para observar un fenómeno solar desde el continente americano será el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, que sí alcanzará diversas zonas de América, incluidas regiones donde el fenómeno será visible de forma parcial.

Cómo observar un eclipse solar sin riesgo

Mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso durante un eclipse parcial. Los expertos recomiendan utilizar únicamente gafas para eclipses que cumplan la certificación internacional ISO 12312-2, o emplear métodos de observación indirecta. Quienes deseen fotografiar el fenómeno con cámaras, telescopios o teléfonos móviles deberán usar filtros solares especiales para proteger tanto los equipos como la vista. Observar el eclipse sin las medidas adecuadas puede causar daños permanentes en apenas unos segundos.

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Los especialistas también recomiendan planificar la observación con anticipación, consultar los horarios específicos de cada localidad en los mapas oficiales de la NASA o del IGN, y elegir puntos con horizonte abierto y previsión meteorológica favorable. La franja de totalidad atravesará regiones donde este tipo de eclipses son poco frecuentes, lo que explica el movimiento turístico internacional que ya se anticipa hacia los puntos con mejores condiciones de observación en España e Islandia.