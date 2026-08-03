Keiko Fujimori advierte que Piura está “muy retrasada” ante el Fenómeno El Niño y destina 140 millones de soles para la emergencia

La presidenta Keiko Fujimori visitó la región de Piura para inspeccionar las labores de descolmatación del río. En su discurso, criticó la demora en las obras y aseguró que su gobierno traerá soluciones, no excusas, para proteger a la población.

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Keiko Fujimori visitó este lunes la región de Piura con una advertencia directa: los trabajos de prevención frente al Fenómeno El Niño acumulan meses de retraso y el tiempo disponible para actuar se agota. “Muy preocupada porque el trabajo que debió hacerse ya hace varios meses atrás para empezar la prevención frente a la llegada del fenómeno El Niño no se ha avanzado nada”, declaró la presidenta ante autoridades regionales, alcaldes y legisladores de distintos partidos que la acompañaron en el recorrido.

El diagnóstico que encontró sobre el terreno fue contundente: el río opera actualmente a mil 400 litros cúbicos por segundo, menos de un tercio de los cuatro mil metros cúbicos por segundo que se necesitan para que el cauce soporte las lluvias proyectadas. “El reto es muy grande y tenemos poco tiempo. Tenemos cuatro meses”, subrayó Fujimori.

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Keiko Fujimori habla ante una multitud en Piura durante su recorrido por las obras de prevención y encauzamiento en el río, con maquinaria pesada de fondo. (Flickr/Presidencia Perú)

Los 60 puntos críticos y el plan de descolmatación

Para hacer frente a esa brecha, el gobierno nacional identificó 60 puntos críticos en la región que serán intervenidos de manera prioritaria. Los trabajos de descolmatación estarán a cargo del Ministerio de Agricultura a través de la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Ministerio de Defensa. El gobierno regional también pondrá a disposición su propia maquinaria.

La presidenta anunció además que se necesitarán cerca de 140 millones de soles para financiar combustibles y el pago de operarios que ejecuten las labores. “Lo importante es que la limpieza del cauce, la descolmatación, permita alcanzar los cuatro mil metros cúbicos por segundo”, explicó.

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Keiko Fujimori se dirige a un grupo de personas desde una camioneta durante su visita a obras de prevención del río Piura. (Flickr/Presidencia Perú)

Uno de los obstáculos identificados en la zona es de naturaleza legal: la defensa ribereña debería ejecutarse bajo garantía, pero existe un impedimento jurídico que el gobierno buscará resolver en coordinación con los ministros de Estado. “Yo no vengo aquí a poner excusas, vengo a traer soluciones”, afirmó Fujimori, y aseguró que se encontrará una salida antes de que el plazo se venza.

Respecto a una propuesta que circulaba sobre abrir una salida del río hacia el mar, la presidenta descartó esa opción para el presente ciclo. “Esa es una posibilidad, siempre y cuando se hubiese hecho el año pasado. En estos momentos es demasiado tarde”, señaló.

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Refugios, hospitales y vacunación contra el dengue

La estrategia del gobierno no se limita a la infraestructura hídrica. Fujimori anunció que, en coordinación con el jefe de INDECI, se prepararán refugios y almacenes, y se reforzarán colegios y hospitales de cara a la emergencia.

“Tenemos que preparar refugios, preparar almacenes, fortalecer y preparar colegios y también los hospitales”, detalló.

La mandataria también anunció el inicio de un programa de vacunación contra el dengue, enfermedad que históricamente se expande en Piura una vez que comienzan las lluvias. “Ya una vez que llegan las lluvias, el dengue lamentablemente se instala en las diferentes comunidades”, advirtió.

El río Piura presenta el avance de las obras de prevención y encauzamiento, infraestructura clave para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en la región. (Flickr/Presidencia Perú)

Para coordinar todas estas acciones, Fujimori pidió que los ministerios de Agricultura y de Defensa conformen un equipo de trabajo conjunto. La autoridad sobre el ingreso a los ríos recae en la ANA, dependiente del Ministerio de Agricultura, pero la presencia de las Fuerzas Armadas será determinante en la ejecución. El ministro de Agricultura, además, deberá atender también la zona de la sierra, donde las sequías afectan a distintas poblaciones.

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Keiko Fujimori habla en Piura durante su recorrido por las obras de prevención del Fenómeno El Niño, acompañada por un efectivo policial. (Flickr/Presidencia Perú)

Obras paralizadas y convocatoria al sector privado

El gobierno realizará un análisis de las obras paralizadas en la región y priorizará aquellas vinculadas a carreteras, hospitales y cualquier infraestructura en riesgo ante las lluvias. “No podemos en estos momentos resolver todo, pero los servicios básicos, proteger primero a los seres humanos, eso hemos dicho bien claro”, sostuvo la presidenta.

Fujimori convocó también al sector privado a sumarse al esfuerzo. Las empresas con maquinaria disponible y aquellas en condiciones de donar combustible serán bienvenidas en la tarea. “Hoy el sector privado también se podría ver afectado. Ahí necesitamos a las empresas que tengan maquinaria disponible, que nos puedan ayudar”, dijo.

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En un recorrido por la región Piura, la jefa de Estado, Keiko Fujimori, inspeccionó el inicio de las obras en el cauce del río. Acompañada de ministros, verificó el despliegue de maquinaria pesada para las labores de descolmatación.

La presidenta subrayó que el trabajo arranca de inmediato y que ella misma, junto al primer ministro, mantendrá una presencia constante en el territorio. “Vamos a agradecer la fiscalización, además de los periodistas, también de la propia ciudadanía”, afirmó, y llamó a todos los niveles de gobierno a actuar de manera coordinada.

Fujimori recordó que no es la primera vez que enfrenta de cerca los efectos del fenómeno en Piura: estuvo en la región en cinco oportunidades durante 2018 y acompañó a su padre en los años 1997 y 1998, cuando El Niño golpeó con particular fuerza al norte del país.

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