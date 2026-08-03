Aumenta el uso de anticonceptivos y la demanda de vasectomías en Perú, afirma el Ministerio de Salud

La región de La Libertad se convirtió en la jurisdicción que mayor cantidad de condones masculinos solicitó al Minsa. (Foto: Andina)

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El Ministerio de Salud de Perú informó que más de 1,2 millones de personas usan cada año algún método anticonceptivo en el país, lo que representa un crecimiento de 15% en un año, mientras los embarazos no deseados bajaron 18% y aumentó la demanda de vasectomías.

Según RPP, los peruanos también han cambiado los hábitos de consumo en métodos anticoneptivos. Ahora hay más varones que recurren a métodos definitivos como las vasectomías. Mientras que para el año 2018 solo se practicaban 50 procedimientos al año, actualmente este promedio ha subido hasta los 5.000 anuales. Hace tres años se registraban 2.500 intervenciones y el año anterior la cifra llegó a 3.500.

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La responsable del área de Planificación Familiar del Ministerio de Salud de Perú (Minsa), la obstetra Marisol Campos, precisó que el número total de usuarios de anticonceptivos antes rondaba 1.100.000. El aumento de cobertura llevó el total por encima de 1,2 millones de personas a escala nacional.

Ampolla anticonceptiva: el método más usado entre mujeres

Entre la población femenina, la ampolla anticonceptiva se mantiene como la alternativa más solicitada dentro de la oferta de planificación familiar del sector Salud. En la actualidad, unas 350.000 mujeres peruanas recurren a este método anticonceptivo.

Según el Minsa, aproximadametne 350.000 mujeres peruanas recurren a las ampollas anticonceptivas como método para evitar embarazos no deseados. (Foto: Tua Saude)

Campos indicó al medio que esa cifra muestra un crecimiento leve pero sostenido frente a 2014, cuando se registraban 340.000 usuarias. El dato ubica a la ampolla como la opción con mayor demanda entre las mujeres atendidas por el sistema.

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La funcionaria vinculó la expansión del acceso a anticonceptivos con una mejora en la salud reproductiva de la población. Según la Encuesta Nacional de Salud, la caída de 18% en los embarazos no deseados acompañó este incremento en el uso de métodos de planificación familiar.

En la semana de la planificación familiar, el Ministerio de Salud anunció facilidades adicionales para ampliar el acceso a estos servicios. Los establecimientos de salud de todo el país extendieron la atención en las áreas de planificación familiar, con apertura también los sábados y domingos.

La jornada será ininterrumpida de 7:00 a.m. a 7:00a p.m. y la medida excepcional estará vigente hasta el 16 de agosto. La ampliación busca facilitar el acceso de la población a consejería y métodos anticonceptivos en la red nacional de salud.

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Manos con guantes quirúrgicos manipulan instrumental médico sobre una bandeja de acero inoxidable, con un folleto que indica el procedimiento de vasectomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la vasectomía?

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico utilizado como método anticonceptivo permanente para varones. Según el Ministerio de Salud del Perú, esta intervención consiste en la sección y el sellado de los conductos deferentes, los tubos responsables de conducir los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. De esta forma, se impide que los espermatozoides estén presentes en el semen y, por tanto, se evita la posibilidad de embarazo.

En hospitales públicos y clínicas privadas de Lima y otras ciudades peruanas, la vasectomía se practica generalmente bajo anestesia local y no requiere internamiento. El Ministerio de Salud ha subrayado que la intervención no altera la producción de hormonas masculinas ni la capacidad sexual del paciente. El deseo sexual, las erecciones y los orgasmos permanecen igual que antes; el cambio principal radica en la imposibilidad de concebir.

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Datos oficiales y campañas informativas difundidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y la Sociedad Peruana de Urología indican que la vasectomía ofrece una eficacia superior al 99% como método anticonceptivo definitivo.