Horacio Melgarejo se propone a mejorar, tras actitudes controversiales con Cienciano: “Quiero cambiar esa imagen, estoy totalmente arrepentido”

Horacio Melgarejo siendo vitoreado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, tras una victoria de Cienciano. - Crédito: Difusión

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Nadie duda de las capacidades de Horacio Melgarejo, entrenador argentino que ha sido capaz de sacar la mejor versión de Cienciano, sobre todo actuando de local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, su actitud provocadora, atrevida y díscola en las conferencias de prensa le ha ocasionado un cúmulo de problemas.

En una entrevista ofrecida a radio Ovación, Melgarejo ha reconocido que quiere mostrar otro perfil, uno más calmado y apaciguado, alejándose así de su clásica conducta confrontacional, la cual ha quedado manifiesta tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, escenarios en el que compite palmo a palmo.

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Horacio Melgarejo ha revolucionado Cienciano. - Crédito: EFE

“Quiero cambiar esa imagen. Pedí ayuda a profesionales porque sentía que no podía manejar esas situaciones. Llevo un mes trabajando en ello y me está haciendo bastante bien. Estoy muy agradecido con el Perú y con el fútbol peruano por abrirme las puertas, y espero que el día que me toque irme se me recuerde por cosas positivas”, consignó Horacio.

Por esa postura polémica, el estratega de Cienciano ha quedado desmarcado del banquillo por un periodo extenso debido a una sanción impuesta por la organización del campeonato nacional. Al respecto indicó que “estoy totalmente arrepentido por el mal uso de mis palabras. Como cabeza de grupo quiero colaborar para mejorar el fútbol peruano y sé que esa no fue la forma”.

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El técnico de Cienciano protagonizó curioso momento luego de eliminar a Lanús de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: ESPN.

Y añadió: “Lo dije públicamente y ahora esperamos que la apelación sea escuchada. Confío plenamente en el Comité de Disciplina, porque tampoco maté a nadie para recibir una sanción de esta magnitud”.

Con Horacio Melgarejo alejado de la parcela técnica, el asistente técnico Cristian Ruggeri es quien se instalará hasta el final de la temporada en el banquillo durante el Torneo Clausura 2026, salvo que haya un reducción de fechas en el castigo que se le impuso al líder principal.

El argentino tomará el control en la zona técnica durante los partidos de la Liga 1 mientras se define el recurso presentado por la institución tras el castigo que pesa sobre Horacio Melgarejo. - Crédito: Cienciano

Inyección anímica

No es menos cierto que Cienciano ha iniciado con el pie izquierdo el Clausura 2026. La circunstancia, incluso, puso en tela de juicio la continuidad de Horacio Melgarejo. Sin embargo, la contundente clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, sacando de la carrera al campeón Lanús, ha instaurado un clima distinto; de ahí que haya surgido una reacción clara contra Universitario.

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“Son dos competiciones distintas, pero el triunfo contra Lanús fue un golpe anímico muy positivo para el grupo. Los jugadores son los protagonistas y nosotros tratamos de darles las herramientas para que hagan su trabajo de la mejor manera“, valoró Melgarejo.

El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

Al hilo, el argentino mencionó que “sabíamos que debíamos mejorar, porque habíamos perdido los dos primeros partidos del Clausura y no era lindo vernos en la parte baja de la tabla”.

En línea con eso, Melgarejo reconoció que el declive inicial de Cienciano pasó por las expulsiones: “Este equipo se había acostumbrado a ganar durante el Apertura y la Copa Sudamericana. Contra Melgar comenzamos muy bien, pero la expulsión de Hohberg cambió todo”.

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Alejandro Hohberg fue titular en la victoria de Cienaciano ante Universitario por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Cienciano

“Después, ante Juan Pablo II, también terminamos con un hombre menos. Sabíamos que teníamos que levantar cabeza y por eso el equipo salió muy concentrado ante Universitario”, amplió.

Aunque Cienciano ha reaccionado y está nuevamente en la pelea, sobre todo en la Tabla Acumulada, su foco se ubica en el recorrido de la Copa Sudamericana, donde su siguiente desafío será contra Botafogo.