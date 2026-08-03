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De Baudelaire a Cachuca: títulos recomendados para descubrir en la FIL Lima 2026

Cuatro autores y cinco títulos destacados exploran memoria, poesía, narrativa y traducción en una edición diversa de la FIL Lima 2026

Un hombre con gafas y camiseta negra canta en micrófono, un hombre con barba en camisa clara frente a libros, y un retrato de Charles Baudelaire
Un cantante, un escritor contemporáneo y el retrato de Charles Baudelaire ilustran la diversidad literaria de la FIL Lima 2026.
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Cinco títulos de autores nacionales e internacionales serán protagonistas en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, en una edición marcada por la diversidad de géneros y enfoques. Ensayo, narrativa, poesía y periodismo cultural forman parte de la propuesta que, entre el 22 de julio y el 6 de agosto, atraerá a lectores y especialistas al Centro de Exposiciones Jockey.

El catálogo estará disponible en los stands de La Independiente, Estación La Cultura y Librería Contracultura, espacios donde los visitantes podrán acceder a obras recientes y nuevas ediciones que dialogan con la literatura universal y la escena cultural peruana contemporánea.

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Hernán Condori “Cachuca”

“Diario cataléptico. Entre París y la parada” de Hernán Condori “Cachuca” es una obra que cruza la experiencia autobiográfica con el registro urbano y poético. Condori, reconocido como figura clave de la poesía peruana contemporánea y fundador del grupo Kloaka, presenta aquí una escritura que intercala memorias personales, paisajes limeños y parisinos, y referencias culturales.

Su propuesta se caracteriza por la búsqueda de un lenguaje propio, la exploración de las fronteras entre la vida cotidiana y la creación artística, así como la reivindicación del espacio público como escenario literario. Durante la feria, también estará disponible la publicación colectiva “Sube el volumen. Rock y sociedad 1980-2019”, que reúne textos de distintos autores sobre la historia del rock en el Perú y su impacto social.

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Dos portadas de libros en blanco y negro. La primera es 'Diario cataléptico', la segunda es 'Sube el volumen', con fotografías de bandas y público
Las portadas de 'Diario cataléptico' de Hernán Condori 'Cachuca' y 'Sube el volumen' figuran entre los títulos sugeridos para la FIL Lima 2026.

Julio Durán

La presencia de Julio Durán se fortalece en la FIL Lima 2026 con dos títulos centrales: “Ninguna historia” y la reciente novela “A un lugar que ya no existe”. Esta última explora el retorno de un hombre a la casa familiar tras un conflicto personal, solo para descubrir que el barrio de su infancia ha sido transformado por la violencia, el sicariato y el narcotráfico.

El relato construye un retrato de precariedad y supervivencia, donde las relaciones sociales se modifican ante la presión del entorno y el individualismo se vuelve un mecanismo de adaptación. Durán aborda la tensión entre memoria y realidad, mostrando cómo regresar al origen no implica recuperar el pasado. La novela refleja la experiencia de extrañamiento ante un entorno que ya no es reconocible y una familia fragmentada.

Durán nació en Iquitos en 1977 y formó parte del movimiento subterráneo de los años noventa, experiencia que marcó su primera novela, “Incendiar la ciudad”. Es autor de “La forma del mal” y de “Ninguna historia”. “A un lugar que ya no existe” fue escrita inicialmente por entregas y ahora llega en edición de Octógono Ediciones.

Dos portadas de libros: "A Un Lugar Que Ya No Existe" con varillas de construcción y "Ninguna Historia" con una figura humana y manos azules
Las portadas de "A Un Lugar Que Ya No Existe" y "Ninguna Historia" de Julio Durán se presentan como títulos recomendados para la Feria Internacional del Libro de Lima 2026.

Stuart Flores

Con “La velocidad del pánico”, Stuart Flores aporta una mirada intensa sobre los límites del lenguaje y la experiencia poética. Flores ha destacado en la poesía peruana reciente por su exploración de lo inasible, la fragmentación de la voz y la construcción de imágenes que desafían la linealidad.

Su obra se sitúa entre la experimentación y el deseo de comunicar estados de vulnerabilidad y alerta. “La velocidad del pánico” invita a lectores a sumergirse en una escritura que dialoga con las tensiones de la vida contemporánea y la sensibilidad de una generación marcada por la incertidumbre y la búsqueda de nuevos discursos.

Cubierta de libro con fondo blanco y detalles en naranja. Muestra el título 'La velocidad del pánico', el nombre Stuart Flores y el logo OctóGONO
La cubierta del libro 'La velocidad del pánico' de Stuart Flores es uno de los títulos recomendados para la FIL Lima 2026.

Charles Baudelaire

La nueva traducción peruana de “Los paraísos artificiales” de Charles Baudelaire representa una de las apuestas internacionales más significativas de la feria. Este clásico de la literatura francesa examina la relación entre literatura, modernidad y el uso de sustancias para la expansión de la conciencia.

La edición busca acercar este texto fundamental a lectores peruanos y latinoamericanos, con una versión que incorpora matices y referencias locales para enriquecer la experiencia de lectura. Baudelaire, figura central del simbolismo y la modernidad poética, es presentado aquí en una edición que fomenta el diálogo entre tradiciones literarias.

Portada de libro 'Los paraísos artificiales' de Charles Baudelaire, con ilustración de una amapola roja, logo Octógono y créditos del traductor
La portada del libro 'Los paraísos artificiales' de Charles Baudelaire, con ilustración de una amapola roja, es uno de los títulos recomendados para la FIL Lima 2026.

Los títulos se podrán encontrar en los stands de La Independiente, Estación La Cultura y Librería Contracultura. La FIL Lima 2026 se consolida como el principal encuentro literario del país y un espacio de convergencia para editoriales, autores y lectores, con una programación que refleja la vitalidad y pluralidad de la escena editorial actual.

Seis portadas de libros de la editorial Octógono, incluyendo títulos como 'Los paraísos artificiales' y 'Ninguna historia', junto al logo de un pulpo
La editorial Octógono presenta una selección de sus títulos, incluyendo obras de Charles Baudelaire y Hernán Condori «Cachuca», recomendados para la FIL Lima 2026.

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