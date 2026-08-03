Keiko Fujimori confirma que renuncia a vivir en Palacio por decisión de sus hijas: “Por ahora, vamos a estar en casa”

Keiko Fujimori decidió no trasladarse a Palacio de Gobierno y continuará viviendo en su casa por acuerdo con sus hijas, Kyara y Kaori Villanella

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La presidenta Keiko Fujimori confirmó que, por decisión familiar, permanecerá viviendo en su casa y no se mudará a Palacio de Gobierno, inmueble al que acudirá solo para cumplir con sus funciones oficiales, según confirmó este domingo en una entrevista con Cuarto Poder.

En una declaración compartida por el dominical durante uno de sus viajes realizados esta semana, la mandataria explicó que tomó esta determinación junto con sus hijas, Kyara y Kaori Villanella, una postura distinta a la que adoptó su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), quien sí ocupó la residencia presidencial.

“Hemos decidido que, por ahora, vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar”, señaló.

La lideresa de Fuerza Popular añadió que retomará sus recorridos por distintas regiones del país como parte de su agenda presidencial y pidió a las autoridades locales esperarla en sus propias jurisdicciones.

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La mandataria precisó que acudirá a Palacio únicamente para despachar y cumplir sus funciones oficiales, aunque indicó que asiste casi todos los días a la sede del Ejecutivo

“Les he dicho a los alcaldes y gobernadores regionales que ya no vengan a la capital, que me esperan allí en las regiones”, manifestó entre risas.

El último mandatario elegido por voto popular que residió en Palacio fue Pedro Castillo (2021-2022), quien se trasladó a la sede presidencial junto con la exprimera dama Lilia Paredes y sus dos hijos. La familia dejó la residencia luego de que el exmandatario intentara un fallido golpe de Estado, hecho por el que fue condenado a prisión.

En otro momento de la entrevista, Fujimori se refirió al instante en que se emocionó hasta las lágrimas durante el desfile de los comandos Chavín de Huántar, unidad militar que ejecutó la operación de rescate de rehenes en 1997, durante la toma de la embajada de Japón en Lima.

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En aquella misión, 142 comandos del Ejército y la Marina de Guerra del Perú liberaron a 72 personas retenidas por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en una acción considerada una de las más exitosas de la historia militar peruana.

La decisión marca una diferencia con la gestión de su padre, Alberto Fujimori, quien sí ocupó la residencia presidencial durante su mandato (1990-2000)

La jefa de Estado señaló que recordó “por supuesto” a su padre y añadió que su hija Kaori, quien estuvo con ella en el desfile militar del pasado 29 de julio, compartió esa emoción porque los “jóvenes han visto la película” que recrea la operación, y cada vez se “habla más” al respecto.

Fujimori juró la semana pasada para el periodo 2026-2031, con lo que asumió oficialmente el cargo para el que la eligieron en las recientes elecciones, donde se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

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De esa manera, inauguró su mandato en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del movimiento fundado por su padre, casi 26 años después de que él dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

Su llegada al Ejecutivo se produjo luego de tres derrotas consecutivas en balotajes (2011, 2016 y 2021) y tras permanecer cerca de año y medio con prisión preventiva entre 2018 y 2020 por una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento irregular de sus campañas.