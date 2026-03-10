Perú Deportes

Franco Coronel niega que haya proferido un insulto racista a Cristiano Da Silva: “La palabra [por la] que se me acusa no pertenece a mi vocabulario”

El delantero de Alianza Atlético ha recurrido a su cuenta de Instagram para defenderse y desmentir cualquier ataque racista en contra del lateral brasileño de Sporting Cristal

Franco Coronel ha roto su cura de silencio. El delantero argentino de Alianza Atlético se ha defendido y ha desmentido la postura de Cristiano Da Silva, quien ha asegurado que sufrió un ataque racista en los últimos minutos del enfrentamiento celebrado en el estadio Alberto Gallardo, que tuvo como vencedor a Sporting Cristal (3-1).

Mediante un comunicado posteado en una historia en su cuenta oficial de Instagram, Coronel ha explicado que viene siendo víctima de ofensas y hasta amenazas a partir del condenable episodio sucedido en la 6ta fecha del Apertura 2026. De ahí que saliera al frente para ofrecer su versión de los hechos.

“Después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano da Silva”, sostuvo el atacante ‘churre’ en su carta abierta.

En esa misma línea, Franco Coronel detalló que el lateral brasileño fue quien comenzó a agredirlo verbalmente con improperios hacia su progenitora, lo que despertó su ira y desencadenó una acción con la que demostró su repudio por ese accionar que consideró denigrante.

“Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: ‘das asco’. Sin taparme la boca ni nada por el estilo”, subrayó el delantero.

Añadió que “de hecho de la palabra [por la] que se me acusa no pertenece a mi vocabulario ni por uso ni por costumbre. Desde mi lugar pedir disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente; agradezco todo el apoyo de Sullana”.

