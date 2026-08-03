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Héctor Cúper hizo autocrítica tras derrota de Universitario ante Cienciano: “Me da bronca, la estrategia no salió bien”

El DT argentino analizó la caída del cuadro ‘crema’ ante el ‘papá’ en Cusco y respondió por los ingresos de Jairo Concha y Gianluca Lapadula en el segundo tiempo

El técnico argentino analizó la caída de la 'U' en Cusco por la fecha 3 del Torneo Clausura. (Video: Jax Latin Media)
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Universitario de Deportes no logró obtener un resultado favorable en su visita a Cusco y cayó ante Cienciano en la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La derrota impidió que la ‘U’ se convirtiera en líder del certamen y encendió señales de alerta sobre el desempeño colectivo del equipo ‘crema’.

El técnico Héctor Cúper asumió la responsabilidad por el traspié, reconociendo que el planteamiento propuesto no cumplió las expectativas. “No hay ninguna duda que hay que ser ofensivo, pero tenemos que considerar que tenemos un problema, que es la altura muchas veces”, admitió en conferencia de prensa. Cúper explicó que la intención era ganar seguridad en el mediocampo, aunque el control del balón fue muy escaso, especialmente en la primera mitad.

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El entrenador argentino remarcó que la ‘U’ generó oportunidades claras, pero la falta de eficacia en la definición terminó marcando la diferencia. “Hemos tenido situaciones de gol, que tal vez no se han aprovechado”, lamentó. Además, señaló que “lo que me da un poco de bronca es que nos hicieron un gol como sabíamos que nos podía pasar, que fueron con centros y en un córner”.

José Rivera tuvo una chance clara para anotar, pero falló de cara al arco de Cienciano. - créditos: Liga 1
José Rivera tuvo una chance clara para anotar, pero falló de cara al arco de Cienciano. - créditos: Liga 1

En el complemento, Universitario intentó ajustar el funcionamiento, pero la reacción no alcanzó para revertir el marcador. Héctor Cúper valoró los intentos ofensivos tras los cambios, aunque reconoció que los primeros veinte minutos del segundo tiempo fueron especialmente complicados para sus dirigidos. “Corrimos mucho y mal, porque no se tuvo mucho la pelota y eso nos pasó una cierta factura”, dijo.

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Héctor Cúper y el pedido a jugadores de Universitario

Héctor Cúper fue claro en su mensaje táctico previo al encuentro, solicitando a sus futbolistas que aprovecharan la recuperación del balón para atacar con velocidad por las bandas. “Lo que habíamos pedido era que ni bien recuperáramos la pelota, no teníamos que estar mucho tiempo por el centro del campo porque ahí era donde Cienciano hace bien la presión”, señaló. Sin embargo, la ejecución de esa consigna resultó problemática para los jugadores y solo se corrigió parcialmente en el desarrollo del partido.

Las principales aproximaciones de Universitario llegaron por los costados, en consonancia con lo planificado. Pese a la derrota, el experimentado DT remarcó la intención de mantener una postura ofensiva. “Siempre se elige ganar y uno elige una estrategia que te puede ir mal, y hoy no ha salido bien”, comentó. El entrenador subrayó que el objetivo del cuerpo técnico sigue siendo formar un equipo que busque el triunfo en cada compromiso, independientemente del contexto o el rival.

En relación con el empate, Cúper sostuvo que en el elenco ‘merengue’ la mentalidad siempre apunta a la victoria, aunque reconoció que, una vez concluido el partido, se suele valorar más la posibilidad de haber sumado un punto que le fue esquivo.

El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

Héctor Cúper sobre Jairo Concha y Gianluca Lapadula

La ausencia de Jairo Concha en el once titular fue una de las principales decisiones tácticas de Héctor Cúper, quien explicó que optó por dejarlo en el banco para fortalecer la zona central y buscar mayor equilibrio defensivo. “La ausencia de Concha era para cubrir un poco mejor la mitad de la cancha, que se puede decir que es un aspecto defensivo. Debo decir que tal vez no me dio resultado esa estrategia”, reconoció.

El ingreso de Gianluca Lapadula en el segundo tiempo buscó aportar dinamismo y presencia ofensiva, especialmente cuando el marcador ya era adverso. El técnico ‘gaucho’ valoró el esfuerzo del delantero, aunque admitió que la variante no tuvo el impacto esperado. “El ingreso de Lapadula también era importante porque es un jugador que puede hacer cosas y lo está demostrando, más allá de que estamos buscando el mejor nivel físico de él”, sostuvo.

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