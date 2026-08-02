Se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata

Juana Mailén Antonich tenía 24 años y dos hijas de 1 y 6

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Los primeros resultados de la autopsia revelaron que Juana Mailén Antonich murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en el cuello, según indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

El examen forense determinó, además, que la joven presentaba varias heridas de arma blanca y lesiones compatibles con un intento de defensa en los brazos y las piernas, un dato que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de que intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada.

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Por el femicidio hay dos detenidos: se trata de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes presentaban lesiones que, según informaron fuentes policiales, serían compatibles con un intento de defensa de la víctima. Ambos permanecen detenidos por orden del fiscal Carlos Russo,titular de la UFI N° 7 de Mar del Plata, a cargo del caso.

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