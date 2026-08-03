Eddie Fleischman explotó por el regreso de Piero Quispe a Universitario: “Nunca la rompió, solo tuvo chispazos”

El periodista deportivo habló sobre la trayectoria del futbolista peruano y su retorno a la 'U'. (Video: Full Deporte)

Guardar

El regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes despertó gran entusiasmo entre los hinchas ‘cremas’, quienes ven en su capacidad de desequilibrio una cualidad escasa en el actual plantel. La expectativa creció rápidamente, enmarcada por recuerdos de sus mejores actuaciones y el deseo de que aporte creatividad en el mediocampo.

Sin embargo, no todos comparten el optimismo: el periodista Eddie Fleischman lanzó duras críticas tras la confirmación del retorno, cuestionando tanto el presente futbolístico del volante como la valoración que se le otorgó en el pasado.

Durante un reciente análisis, Fleischman expresó su asombro por la falta de interés de otros clubes por el jugador. “Parece que Piero Quispe solo tiene lugar en la ‘U’. Me parece alucinante que nadie más lo quiere”, ironizó en el programa Full Deporte.

PUBLICIDAD

Resumen de los mejores momentos del reciente fichaje de Universitario. (Video: Twitter Pizarra Crema)

El periodista recordó que, tiempo atrás, Quispe era considerado la nueva joya del fútbol peruano, un estatus que hoy considera injustificado. “Un técnico uruguayo, Álvaro Gutiérrez, dijo ‘se me escarapela la piel cuando veo jugar a Piero Quispe a los 20 años’. Dijimos que ese es un farsante, un demagogo farsante. Y ahí está, el tiempo lo ratifica”, señaló.

Fleischman fue aún más categórico al evaluar el desempeño histórico de Piero Quispe, quien fue elegido el mejor jugador de la Liga 1 2023. “¿La va a romper en la Liga 1? Ya veremos. Yo, con toda franqueza, no creo que haya tenido una sola temporada donde Piero Quispe la rompió. Tuvo chispazos, pero, ¿la rompió? No me acuerdo”, sentenció.

PUBLICIDAD

Eddie Fleischman explotó contra el regreso de Piero Quispe a Universitario.

¿Cuándo debutará Piero Quispe en Universitario?

La fecha exacta para el redebut de Piero Quispe en Universitario es tema de análisis, pero el entrenador Héctor Cúper fue prudente al referirse a la puesta a punto del mediocampista, señalando que requiere un periodo de preparación para estar a la par de sus compañeros. De la misma manera, enfatizó que no forzarán su regreso y que la decisión dependerá del estado físico y futbolístico que demuestre en los entrenamientos.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, Quispe comenzó hoy lunes 3 de agosto a trabajar con balón junto al grupo y su presencia en la lista de convocados para el duelo venidero por el Torneo Clausura ante Sporting Cristal dependerá exclusivamente de la evaluación del técnico argentino.

PUBLICIDAD

“Por lo que se vio, uno pensaría que puede tener una posibilidad y veamos si cambia de sistema”, añadió Peralta, abriendo la posibilidad de que el esquema táctico se modifique para facilitar el retorno del menudo volante.

El periodista Gustavo Peralta dio alcances del presente del volante peruano. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

Las ofertas que rechazó Piero Quispe para volver a Universitario

Pese a las críticas, el regreso de Piero Quispe estuvo lejos de ser una decisión apresurada. El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el volante analizó diversas propuestas antes de inclinarse por Universitario. De hecho, recibió ofertas más atractivas tanto de Europa como de clubes de la propia Liga 1, pero optó por regresar al club de sus amores.

“Él tenía una oferta concreta para cerrar y firmar del fútbol de Grecia, pero era un equipo de media tabla y tal vez lo que este equipo paga no es lo mismo que te puede ofrecer en este momento la ‘U’, Alianza y Cristal”, indicó.

PUBLICIDAD

Entre las alternativas que evaluó, destacaron acercamientos de equipos peruanos como Alianza Lima, aunque finalmente no se concretaron ante la agilidad de las negociaciones con la dirigencia ‘merengue’. La determinación de Quispe refuerza la sensación de que su lugar natural está en Ate, donde buscará demostrar que puede sostener un rendimiento alto y responder a las expectativas que, según Fleischman, aún no ha cumplido de manera consistente.