Airbag vuelve a Lima en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas, preventa y todo lo que debes saber

La banda de rock Airbag se presentará en un concierto en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, con confetti cayendo sobre el escenario y el público al fondo.

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El trío argentino Airbag, integrado por Patricio, Guido y Gastón Sardelli, anuncia su regreso a Lima con un espectáculo de gran formato. Tras dos fechas agotadas en la ciudad el año pasado, la agrupación presenta “El Club de la Pelea 2026” el 14 de noviembre en el Estadio San Marcos, un recinto de mayor capacidad que en ocasiones anteriores.

La producción, considerada la más ambiciosa en la trayectoria de la banda, incluye una propuesta visual y sonora de nivel internacional, con efectos especiales, escenografía monumental y un despliegue técnico que ha sido ovacionado en cada ciudad de la gira.

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La gira “El Club de la Pelea 2026” recorre los principales escenarios de Argentina, España, Chile, México, Perú y Uruguay. En cada parada, Airbag ofrece un repertorio de más de 30 canciones, que abarca tanto himnos de su discografía como los éxitos recientes “Asuntos Pendientes”, “Blues del Infierno” y “Reptiles”. La banda llega a Lima tras un año histórico que incluyó cinco presentaciones agotadas en el Estadio River Plate y cuatro funciones consecutivas en el Estadio Vélez Sarsfield, consolidando su posición como una de las agrupaciones más convocantes del rock en español.

El cartel promocional del concierto "El Club de la Pelea II" de la banda Airbag en el Estadio San Marcos de Lima indica la fecha del evento, 14 de noviembre.

El presente de Airbag también se refleja en el impacto de su más reciente álbum, “El Club de la Pelea I”. Producido íntegramente por los hermanos Sardelli, el disco supera los 300 millones de reproducciones en plataformas digitales y marca una nueva etapa artística con mayor proyección internacional.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa exclusiva para el concierto de Airbag en Lima comienza el miércoles 5 de agosto a través de la plataforma oficial Teleticket. Durante este periodo, es posible acceder a un descuento del 10% en todas las zonas y con cualquier medio de pago.

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general con los precios completos. Se recomienda realizar la compra anticipadamente, ya que la banda viene de registrar sold outs en sus funciones previas.

Precio de entradas y zonas

Durante el periodo de preventa, los precios son los siguientes:

Cancha 1: S/ 262.50

Cancha 2: S/ 189

Tribuna Occidente: S/ 136.50

Una infografía detalla los precios y zonas de las entradas para el concierto de Airbag 'El Club de la Pelea II' en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, el 14 de noviembre.

Para la venta full, los valores serán:

Cancha 1: S/ 287.50

Cancha 2: S/ 207

Tribuna Occidente: S/ 149.50

Además, el sector CONADIS tiene un precio especial de S/ 119. Todos los precios incluyen el descuento correspondiente durante la preventa y están sujetos a disponibilidad.

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¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

Para comprar entradas en Teleticket y asegurar un lugar en el concierto de Airbag en Lima, es necesario seguir los pasos indicados por la plataforma:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets. Buscar el evento de Airbag en Lima mediante el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Se recomienda no actualizar la página para evitar perder la posición asignada. Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra. Completar el pago ingresando los datos de la tarjeta. Al finalizar la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial