Gol de Carlos Garcés con genial definición para 2-0 de Cienciano ante Universitario por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El delantero recibió un gran pase en profundidad y definió con mucha calidad ante la salida de Diego Romero - Crédito: L1MAX.

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Le puso el punto final. El delantero Carlos Garcés marcó el segundo gol de la noche del triunfo de Cienciano por 2 a 0 ante Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Corría el minuto 81 del duelo cuando un Alex Valera pierde un balón en ataque y este va a terminar en los pies del ecuatoriano que se encontraba en tareas defensivas. Con el preciado tesoro en sus pies, Garcés emprendió el veloz contraataque y para ellos e apoyo en su compañero Souza mientras el iba a buscar ese espacio al vacío que tanto gusta a los goleadores de raza como él.

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Así lo entendió el extremo uruguayo que espero el momento exacto para dejar solo al atacante que con un solo toque dejó descolocado al portero Romero que nada pudo hacer para evitar ver su vaya caída una vez más

Succar abrió el marcador

(Cienciano)

Matías Succar marcó a los 34 minutos y puso en ventaja a Cienciano ante Universitario de Deportes este domingo 2 de agosto, en un partido de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 que el equipo cusqueño afrontó con la necesidad de sumar sus primeros puntos del campeonato tras perder en sus dos presentaciones iniciales.

El gol tuvo además un peso individual para el delantero: fue su quinto gol de la temporada y el primero que anota en el Clausura 2026. La cifra marca un cambio en su actualidad ofensiva y refuerza su recuperación de protagonismo en el ataque del cuadro cusqueño.

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La jugada se resolvió a partir de un tiro de esquina en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Carlos Cabello ejecutó el envío hacia una zona favorable del área y Succar se anticipó a su marca para conectar el balón y vencer al arquero de Universitario, Diego Romero.

Antes de la apertura del marcador, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo ya había mostrado mayor intención ofensiva. Cienciano generó aproximaciones claras sobre el arco rival y encontró espacios para inquietar a la última línea crema.

Cienciano y la ventaja de la jugada de balón parado

El equipo local salió decidido a imponer condiciones desde el arranque. Esa insistencia terminó por traducirse en una acción de estrategia, uno de los recursos que más rédito le dio al cuadro imperial durante la primera mitad.

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El 1-0 le permitió al equipo cusqueño ganar confianza y administrar con más calma los minutos finales del primer tiempo. Universitario buscó reaccionar, pero Cienciano se fue al descanso con una ventaja parcial construida a partir de su mejor producción ofensiva.

El partido también representaba una prueba para el momento colectivo del “Papá”. Después de dos derrotas en sus primeras jornadas del Torneo Clausura 2026, el equipo necesitaba cambiar la imagen de su arranque y encontrar un resultado que le devolviera seguridad.

Succar rompió su propio récord tras su paso por Alianza Lima

(Liga 1)

La anotación frente a Universitario de Deportes también expone una diferencia respecto de sus antecedentes inmediatos. En su etapa reciente en Alianza Lima, Succar apenas marcó cuatro goles en los últimos dos años.

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Esa comparación se vuelve más marcada al revisar la temporada pasada, cuando no pudo convertir con la camiseta blanquiazul. Su nuevo ciclo en Cienciano le está permitiendo recuperar confianza y aparecer otra vez en momentos decisivos.

Ante un rival de alta exigencia como la “U”, el cuadro cusqueño encontró una ocasión para revertir su inicio de torneo y volver a hacerse fuerte en casa. Con más intensidad y eficacia en ataque, buscó dejar atrás el mal comienzo y sumar una victoria clave para tomar impulso en las siguientes

El delantero apareció de cabeza y abrió el marcador en Cusco ante los 'cremas' - Crédito: L1MAX.