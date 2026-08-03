Teleférico de Miraflores: estas serían las tarifas para recorrer la Costa Verde antes del inicio de operaciones

El primer teleférico de Lima, ubicado en Miraflores, comenzará a operar a fines de agosto. Este proyecto, llamado Vaivén, representa una inversión privada de casi 12 millones de dólares y conectará el malecón con el circuito de playas de la Costa Verde. Canal N

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El teleférico turístico de Miraflores se acerca a una nueva etapa tras varios años de planificación y ejecución. El proyecto, impulsado con inversión privada, entra en sus últimas semanas de preparación antes de recibir pasajeros, mientras continúan las pruebas técnicas y el proceso de certificación exigido para su funcionamiento.

La iniciativa busca conectar el parque Domodossola con la Costa Verde mediante un recorrido aéreo de pocos minutos. La propuesta combina una alternativa de movilidad con un servicio orientado a visitantes y residentes del distrito, en un contexto de desarrollo de nuevos espacios recreativos en el litoral.

A pocas semanas de la fecha prevista para su apertura, el interés también se concentra en aspectos prácticos como el precio de los pasajes, la capacidad del sistema y las condiciones que deberá cumplir antes de iniciar el servicio. El consorcio responsable y la Municipalidad de Miraflores mantienen pendiente la confirmación oficial de algunos detalles operativos.

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El proyecto también abre el debate sobre la posibilidad de incorporar sistemas similares en otros sectores de Lima. Especialistas consideran que este tipo de infraestructura podría ofrecer nuevas opciones de conexión en distritos con una geografía compleja.

Tarifa del servicio aún espera confirmación oficial

Una cabina del teleférico Vaivén Miraflores recorre el trayecto sobre el acantilado de la Costa Verde en Lima, conectando el parque Domodossola con la playa Redondo y el litoral del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos que genera expectativa es el costo del viaje. Según información del consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C., responsable del proyecto, la estimación actual fija una tarifa cercana a los S/10 por tramo. La cifra difiere del cálculo inicial, que contemplaba un circuito completo por aproximadamente S/15 antes de los ajustes derivados del incremento de costos de la obra.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, informó que la municipalidad evalúa aplicar una tarifa diferenciada para los vecinos del distrito. Según explicó, si el precio general llegara a S/20 por el recorrido completo, los residentes de Miraflores pagarían S/15. La tarifa definitiva será anunciada antes del inicio de operaciones.

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El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores registra un avance del 91 %, de acuerdo con la empresa. Antes de recibir autorización para operar, el sistema debe completar las pruebas técnicas y obtener la certificación de seguridad supervisada por una empresa europea vinculada al fabricante Doppelmayr.

Durante las últimas semanas, ingenieros europeos y personal del proyecto realizan evaluaciones en vacío de las dos cabinas que integran el sistema. La certificación se encuentra prevista para la primera quincena de agosto. Si ese proceso concluye conforme al cronograma, el servicio iniciará operaciones hacia fines de agosto de 2026.

Capacidad, recorrido y características del sistema

La certificación de seguridad, a cargo de especialistas europeos vinculados a Doppelmayr, es el último requisito antes de la apertura. (Créditos: Andina)

El teleférico conectará el parque Domodossola con la Costa Verde mediante un trayecto aproximado de 315 metros. El recorrido tendrá una duración cercana a tres minutos entre ambas estaciones.

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Cada cabina dispondrá de espacio para 15 pasajeros. El diseño contempla facilidades para personas que utilizan sillas de ruedas y para familias con coches de bebés. Además, el sistema incorporará un mecanismo de carga que permitirá transportar bicicletas y tablas de surf, con el objetivo de facilitar el acceso a las zonas deportivas y recreativas del litoral.

Según las proyecciones del consorcio, el sistema podrá movilizar alrededor de 3.000 usuarios por día. El horario definitivo de funcionamiento todavía permanece pendiente de confirmación, aunque la previsión considera un servicio de entre 14 y 16 horas diarias.

Proyecto financiado con inversión privada

El Teleférico Turístico Vaivén Miraflores registra un avance del 91 % y podría inaugurarse a fines de agosto de 2026. (Créditos: Andina)

El desarrollo del Teleférico Turístico Vaivén Miraflores representa una inversión cercana a los US$12 millones, financiada íntegramente con capital privado. La ejecución corresponde a Zig Zag Teleféricos S.A.C., sociedad integrada por Civa, Consorcio Pissano y Doppelmayr.

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La Municipalidad de Miraflores estableció la participación de Doppelmayr como requisito al momento de suscribir el convenio para la construcción, debido a que la empresa también asumirá funciones relacionadas con el mantenimiento y la certificación de seguridad del sistema.

El proyecto comenzó a tomar forma desde enero de 2020. Más adelante, la pandemia y la necesidad de reforzar la infraestructura para responder a un eventual sismo de magnitud 8 modificaron el presupuesto previsto para la obra.

El avance del proyecto también despertó interés respecto a futuras aplicaciones del sistema en otros puntos de la capital. El ingeniero civil Alfredo Vásquez consideró que teleféricos similares podrían instalarse en distritos como El Agustino, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y el cerro San Cristóbal.

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El especialista también propuso evaluar nuevos proyectos en diferentes sectores de la Costa Verde, con el objetivo de ofrecer alternativas de movilidad y fortalecer la actividad turística en esas zonas. Mientras tanto, el proyecto de Miraflores permanece sujeto a la culminación de las pruebas técnicas y a la obtención de la certificación requerida antes de su apertura al público.