Roro, influencer española acusada de xenofobia, se disculpa con el Perú y aclara su comentario: “Era una niña ignorante”

La influencer Roro posa para una fotografía en primer plano junto a una imagen de la bandera de Perú sobre un paisaje urbano, en el contexto de su disculpa pública.

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La creadora de contenido Rocío López Bueno, conocida como Roro, se convirtió en el centro de una polémica digital después de la viralización de un comentario antiguo considerado despectivo hacia Perú. El episodio surgió cuando usuarios en plataformas como X e Instagram comenzaron a compartir una captura de pantalla que mostraba a la joven respondiendo de manera negativa a una pregunta sobre su nacionalidad. A pesar de que el hecho ocurrió años atrás, la reciente difusión provocó una ola de críticas y rechazo, especialmente entre usuarios peruanos.

El momento exacto en que el comentario salió a la luz nuevamente se debió a su rápida circulación en redes sociales. La imagen, que muchos consideraron ofensiva, fue republicada por cuentas con gran alcance, lo que aceleró el debate y multiplicó la reacción en línea.

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A medida que la captura se propagaba, aumentaron las exigencias de explicaciones públicas y disculpas. La situación escaló hasta posicionar el nombre de Roro entre las tendencias digitales, con mensajes que señalaban el tono y el contenido de su respuesta como ofensivos y discriminatorios.

La influencer española Roro posa junto a la bandera de Perú ondeando sobre las ruinas de Machu Picchu, en el contexto de acusaciones de xenofobia.

Frente a la magnitud de la controversia, Roro reapareció en sus redes sociales el 3 de agosto para dirigirse a sus seguidores y contextualizar lo sucedido. Utilizó sus historias de Instagram para explicar el motivo de su ausencia y para reconocer el error cometido en su adolescencia. “Holi. Me había quitado las redes porque estaba de vacaciones así que no había visto nada”, comentó, refiriéndose a que no estaba al tanto del alcance que había adquirido la discusión.

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En su mensaje, López Bueno explicó: “El comentario que habéis visto lo hice con 17 años. Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú”. Así, la influencer situó el origen de su respuesta en un contexto humorístico de aquel entonces, aunque reconoció que su actitud fue inapropiada.

A sus 24 años, Roro aseguró que su perspectiva ha cambiado y que comprende el impacto de sus palabras. “Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona y no tengo la misma mentalidad de cuando era niña. Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien”, expresó, dirigiéndose especialmente a quienes se sintieron ofendidos por su comentario.

La influencer española Roro presenta sus disculpas a Perú por un comentario xenófobo que publicó a los 17 años en sus redes sociales.

Durante su declaración, Roro quiso dejar claro su aprecio por el país y su cultura. “De hecho he dicho muchas veces que Perú es uno de mis países favoritos y tiene una de las mejores gastronomías del mundo”, afirmó, buscando revertir la percepción negativa generada por la viralización del antiguo mensaje.

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El comentario de Roro que desató la polémica con Perú

La controversia estalló cuando una imagen de Rocío López Bueno comenzó a circular de forma masiva. En ella, respondía a la pregunta “¿Eres peruana?” con un “Never”, junto a un emoji de vómito. Aunque la publicación original ya no estaba disponible, la captura persistió en redes sociales y se propagó a través de cuentas y foros dedicados a temas virales y polémicas de internet.

La influencer española Roro, con el usuario @whoisroro, responde "never" a una pregunta sobre su nacionalidad peruana, lo que genera comentarios que la acusan de xenofobia.

El alcance de la difusión se multiplicó conforme influencers y usuarios con gran cantidad de seguidores compartieron la imagen, lo que provocó que el caso se volviera tema de conversación no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica. El episodio dejó en evidencia cómo un comentario antiguo puede resurgir y desencadenar cuestionamientos sobre la responsabilidad y el impacto de las palabras en el entorno digital.

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