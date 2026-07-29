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Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘celeste’ asume un duro desafío ante el conjunto de la bebida energética luego del empate sin goles en el encuentro que abrió la serie

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09:46 hsHoy

Sporting Cristal y Bragantino de Brasil afrontarán hoy, miércoles 29 de julio, el duelo de vuelta del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Cícero de Souza Marques. El vencedor de la serie se hará con el boleto a los octavos de final del torneo.

09:46 hsHoy

Roberto Mosquera consiguió una marca que lo catapulta a la historia: alcanzó los 200 partidos como director técnico de Sporting Cristal

De 70 años, el entrenador peruano ha vivido tres periplos en el Rímac. En los dos primeros logró salir campeón. Su última aventura supone un auténtico desafío por la delicada actualidad en la clasificación

Roberto Mosquera registra 200 partidos como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero
Roberto Mosquera registra 200 partidos como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

El nombre de Roberto Mosquera ha estado ligado en Sporting Cristal desde que fuera un futbolista en activo. Cerrada esa etapa, se metió de lleno a la dirección técnica en clubes de menor fuste hasta que le llegó la oportunidad de volver al Rímac como líder de vestuario. Y en esa función sumó grandes logros en materia de títulos y reconocimientos, siendo el último uno que enaltece su profesionalismo: llegar a los 200 partidos dirigidos.

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09:46 hsHoy

“Jugar en Brasil nunca es fácil, pero no imposible”: la advertencia de Hernán Barcos a Bragantino para lograr la clasificación con Sporting Cristal

El delantero argentino se refirió el empate del cuadro ‘rimense’ en casa y el gol que le sacó el arquero brasileño. También habló de la cancha del Estadio Nacional

El 'Pirata' se pronunció por el empate de los 'celestes' ante los brasileños en la ida de la Copa Sudamericana 2026. (Video: Tribuna Deportiva)

El empate sin goles entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino en Lima, por la ida del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana 2026, dejó una sensación de frustración en la hinchada local. El equipo peruano generó numerosas oportunidades de gol, pero no logró concretar ninguna, situación que Hernán Barcos describió como un resultado amargo tras el esfuerzo desplegado en el Estadio Nacional.

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09:46 hsHoy

¿Cómo llegan los equipos?

Red Bull Bragantino no atraviesa su mejor momento en cuanto a victorias, aunque se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones del Brasileirao. El conjunto dirigido por Vágner Mancini, que se ubica en el quinto lugar del Brasileirão, viene de igualar sin goles como local frente a Coritiba, encadenando así su tercer empate consecutivo en el certamen local.

Por su parte, Sporting Cristal llega a este compromiso tras tropezar en el torneo peruano. El elenco bajopontino cayó 2-1 en su visita a Melgar en Arequipa, en un encuentro donde Irven Ávila anotó el descuento para los ‘celestes’, quienes buscarán dar vuelta a la página y reencontrarse con su mejor versión en el plano internacional.

Resumen y goles del triunfo de Melgar sobre Sporting Cristal por 2-1 en la fecha 2 del Clausura por la Liga 1. Liga 1 Max
09:46 hsHoy

El desarrollo del encuentro de ida

Sporting Cristal no pasó del empate sin goles (0-0) frente a Red Bull Bragantino en el Estadio Nacional de Lima, durante el choque de ida por los ‘play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

Pese a ejercer el dominio del balón y generar opciones de peligro —incluida la más clara del partido en los pies de Hernán Barcos—, los dirigidos por Roberto Mosquera no consiguieron batir las redes del conjunto visitante. El tramo final del partido estuvo marcado por la expulsión de Fernando por una agresión.

Los 'celestes' se tuvieron que conformar con el empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima - Crédito: ESPN.
09:46 hsHoy

Sporting Cristal vs Bragantino: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enriquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi, Agustín Sant’Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Caué, Eric Ramirez, Rodriguinho, José Maria Herrera, Fernando, Lucas Henrique Barbosa y Eduardo Sasha. DT: Vagner Mancini

09:46 hsHoy

Árbitro del Sporting Cristal vs Bragantino

La Comisión de Árbitros de la Conmebol confirmó que el uruguayo Esteban Ostojich será el juez principal para el choque entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino en São Paulo. La terna arbitral charrúa la completan Andrés Nievas y Agustín Berisso como asistentes, con Alberto Feres de cuarto árbitro. Por su parte, la tecnología estará a cargo de Andrés Cunha en el VAR y Héctor Bergallo en el AVAR.

Roberto Mosquera – Sporting Cristal – Copa Sudamericana - Vagner Mancini – Bragantino - Esteban Ostojich – Perú – deportes – 27 julio
Sporting Cristal y Bragantino ya conocen a la terna arbitral para la revancha de los playoffs. El compromiso se disputará en São Paulo y definirá al clasificado a octavos. (CONMEBOL)
09:45 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Bragantino

El encuentro entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino, correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, contará con la transmisión exclusiva de DSports en la televisión por cable (a través de DIRECTV). Asimismo, el partido se podrá seguir de manera online y en vivo para toda la región a través de la plataforma de streaming DGO.

Por su parte, la página web de Infobae Perú realizará una cobertura en tiempo real que incluirá información previa, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del partido.

09:45 hsHoy

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino?

El encuentro entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino se realizará en el Estadio Nacional de Lima el miércoles 29 de julio a las 19:30 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 20:30 horas.

La transmisión en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a las 21:30 horas, mientras que en México está previsto para las 18:30 horas. En España el pitazo inicial será a las 02:30 horas de la madrugada del jueves 30 de julio.

Horarios del Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026.
Horarios del Sporting Cristal vs RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram Conmebol Sudamericana.

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