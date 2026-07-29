Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Roberto Mosquera consiguió una marca que lo catapulta a la historia: alcanzó los 200 partidos como director técnico de Sporting Cristal De 70 años, el entrenador peruano ha vivido tres periplos en el Rímac. En los dos primeros logró salir campeón. Su última aventura supone un auténtico desafío por la delicada actualidad en la clasificación

Roberto Mosquera registra 200 partidos como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Barrio Cervecero

El nombre de Roberto Mosquera ha estado ligado en Sporting Cristal desde que fuera un futbolista en activo. Cerrada esa etapa, se metió de lleno a la dirección técnica en clubes de menor fuste hasta que le llegó la oportunidad de volver al Rímac como líder de vestuario. Y en esa función sumó grandes logros en materia de títulos y reconocimientos, siendo el último uno que enaltece su profesionalismo: llegar a los 200 partidos dirigidos.