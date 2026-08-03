Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

El patriarca de 97 años afirmó que sus hijos intentaron apartarlo de sus decisiones y aseguró que seguirá administrando sus bienes mientras conserve lucidez

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Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y del líder etnocacerista Antauro Humala, reveló este lunes que existe una “confrontación muy fuerte” entre sus dos hijos, quienes, según afirmó, le pidieron adelantar la entrega de sus bienes e intentaron “anularlo”.

“Mis hijos me exigían la herencia, que le dé por adelantado”, declaró en diálogo con radio Exitosa al señalar que incluso buscaron apartarlo de sus decisiones personales, algo que rechazó porque considera que mantiene plena capacidad para administrar sus asuntos.

“Quisieron anularme, reemplazarme. Entonces, no me he dejado. Yo estoy hábil, estoy todavía lúcido, me manejo”, defendió el patriarca, de 97 años, y agregó que mantendrá el control de su patrimonio.

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“Nunca he tenido patrón en nada, ni en el sector público y ni privado. He vivido de mi trabajo, de mi profesión, siempre”, añadió.

El patriarca de 97 años aseguró que sus hijos intentaron “anularlo” y apartarlo de sus decisiones, pero defendió su autonomía para administrar sus asuntos

Seguidamente, cuestionó la posibilidad de verse obligado a vender una propiedad para repartir el dinero entre sus hijos. “Me van a reducir a una habitación que va por decir 300 mil dólares y debo vender. Eso no”, expresó.

En la misma entrevista, realizada días después de que el exmandatario saliera de prisión tras la anulación de su condena por parte del Tribunal Constitucional, se pronunció una de sus hermanas, Cusi Coyllur Humala, quien habló de un posible acercamiento familiar.

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“La familia Humala Tasso es una familia política, nos guste o no (...) La reunión puede darse para la política para ver cómo nos organizamos políticamente. (...) No sé qué piensa mi papá”, dijo.

Ollanta Humala, quien cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas, abandonó el penal de Barbadillo, donde actualmente permanecen los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y donde también estuvo recluido durante más de una década el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000).

“Ya está con su hijo. Está feliz la familia, está muy bien”, comentó brevemente su padre al referirse a la excarcelación, ordenada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

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Ollanta Humala salió del penal de Barbadillo luego de que el Tribunal Constitucional anulara su condena por lavado de activos al considerar inválido el proceso

El exjefe de Estado permanecía en prisión desde que fue sentenciado por lavado de activos en un caso que el Constitucional declaró inválido, al considerar que la acusación no tenía sustento y que la ocultación de aportes para campañas no estaba tipificada como delito al momento de los hechos.

Adicionalmente, Humala también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada en su momento.

La investigación, en rigor, se originó por el financiamiento irregular de las campañas de 2006 y 2011, debido a la omisión de presuntos aportes del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, hechos por los que fue condenado inicialmente a 15 años de prisión.

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El tribunal de garantías anuló el proceso al determinar que la ocultación de aportes electorales no estaba tipificada como delito al momento de los hechos y que el Ministerio Público no acreditó la existencia de lavado de activos.