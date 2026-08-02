Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 La ‘U’, de un presente muy agradable al concatenar dos triunfos, desafía al ‘papá’, que atraviesa una dinámica preocupante a nivel doméstico, aunque en la Copa Sudamericana ha dado el gran golpe eliminando al campeón

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Con doblete de Eryc Castillo y otro de Jairo Vélez, el equipo de Pablo Guede logró una nueva victoria en Matute y mantiene su invicto en el segundo torneo del año. En la siguiente fecha visitarán a Sport Boys

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026 El balón rebotó en el talón de la ‘Culebra’ y después en un futbolista de Sullana, lo que permitió el 2-1 a favor de los ‘blanquiazules’ en Matute

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada Alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético en Matute. Universitario y Sporting Cristal jugarán este domingo 2 de julio