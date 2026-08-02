Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal se mide hoy, domingo 2 de agosto, ante Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para las 11:00 a. m. (hora de Perú) en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal afronta este partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura tras una serie de resultados adversos. El equipo celeste quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder ante RB Bragantino en los playoffs, un golpe que se suma a la derrota por 2-1 frente a Melgar en su visita a Arequipa.
Estas dos caídas consecutivas han impactado en el ánimo y la confianza del plantel, que ahora tiene la oportunidad de recuperarse frente a su gente en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro ante Juan Pablo II representa una ocasión clave para revertir la situación y retomar la senda positiva en el torneo local.
¿Cómo llega Juan Pablo II?
Juan Pablo II ha tenido un inicio sólido en el Torneo Clausura, conservando su condición de invicto en las dos primeras jornadas. En su debut como visitante, igualó 2-2 frente a FC Cajamarca y, en la fecha siguiente, logró una victoria por 2-0 sobre Cienciano gracias a los goles de Janio Pósito y Josué Torres.
Bajo la dirección técnica de Jorge Araujo, el equipo suma cuatro puntos y se posiciona entre los líderes de la tabla en este segundo certamen de la Liga 1. Con este envión anímico, buscará prolongar su racha positiva cuando visite el estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal, aspirando a seguir sumando y consolidarse en los puestos de privilegio.
Horarios del Sporting Cristal vs Juan Pablo II
Este encuentro se jugará a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Chile y Bolivia; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II: canal TV
El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción del país, tales como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.
Además, la transmisión estará habilitada en la plataforma digital Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual desde S/. 22,99.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo a través de su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles del encuentro.
El último enfrentamiento: Cristal vs Juan Pablo II
El último enfrentamiento entre Sporting Cristal y Juan Pablo II tuvo lugar el 14 de febrero del 2026, en el complejo deportivo de Chongoyape. Aquella jornada, los ‘celestes’ se impusieron por 2-0 con goles de Felipe Vizeu y Luis Iberico.
El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Fabio Agurto en el primer tiempo, lo que dejó a Juan Pablo II con un jugador menos durante gran parte del partido. Cristal aprovechó esa superioridad numérica para controlar el juego y asegurar los tres puntos como visitante.