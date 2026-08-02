Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera afronta el duelo tras quedar fuera de la Copa Sudamericana y se enfrentará a un adversario que aún no conoce la derrota en el inicio del torneo. Sigue todas las incidencias

Guardar

¡Día de partido! Sporting Cristal se mide hoy, domingo 2 de agosto, ante Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para las 11:00 a. m. (hora de Perú) en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres.

22:51 hsAyer

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal afronta este partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura tras una serie de resultados adversos. El equipo celeste quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder ante RB Bragantino en los playoffs, un golpe que se suma a la derrota por 2-1 frente a Melgar en su visita a Arequipa.

Estas dos caídas consecutivas han impactado en el ánimo y la confianza del plantel, que ahora tiene la oportunidad de recuperarse frente a su gente en el estadio Alberto Gallardo. El encuentro ante Juan Pablo II representa una ocasión clave para revertir la situación y retomar la senda positiva en el torneo local.

Resumen y goles del triunfo de Melgar sobre Sporting Cristal por 2-1 en la fecha 2 del Clausura por la Liga 1. Liga 1 Max
22:50 hsAyer

¿Cómo llega Juan Pablo II?

Juan Pablo II ha tenido un inicio sólido en el Torneo Clausura, conservando su condición de invicto en las dos primeras jornadas. En su debut como visitante, igualó 2-2 frente a FC Cajamarca y, en la fecha siguiente, logró una victoria por 2-0 sobre Cienciano gracias a los goles de Janio Pósito y Josué Torres.

Bajo la dirección técnica de Jorge Araujo, el equipo suma cuatro puntos y se posiciona entre los líderes de la tabla en este segundo certamen de la Liga 1. Con este envión anímico, buscará prolongar su racha positiva cuando visite el estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal, aspirando a seguir sumando y consolidarse en los puestos de privilegio.

Dos jugadores de Juan Pablo II fueron elegidos en el once ideal de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.
Dos jugadores de Juan Pablo II fueron elegidos en el once ideal de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.
22:48 hsAyer

Horarios del Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Este encuentro se jugará a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Chile y Bolivia; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

22:47 hsAyer

Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II: canal TV

El partido entre Sporting Cristal y Juan Pablo II, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción del país, tales como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

Además, la transmisión estará habilitada en la plataforma digital Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual desde S/. 22,99.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo a través de su portal web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles del encuentro.

Todos los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 serán transmitidos por L1 Max y Liga 1 Play.
Todos los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 serán transmitidos por L1 Max y Liga 1 Play.
22:40 hsAyer

El último enfrentamiento: Cristal vs Juan Pablo II

El último enfrentamiento entre Sporting Cristal y Juan Pablo II tuvo lugar el 14 de febrero del 2026, en el complejo deportivo de Chongoyape. Aquella jornada, los ‘celestes’ se impusieron por 2-0 con goles de Felipe Vizeu y Luis Iberico.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Fabio Agurto en el primer tiempo, lo que dejó a Juan Pablo II con un jugador menos durante gran parte del partido. Cristal aprovechó esa superioridad numérica para controlar el juego y asegurar los tres puntos como visitante.

Temas Relacionados

Sporting CristalJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La ‘U’, de un presente muy agradable al concatenar dos triunfos, desafía al ‘papá’, que atraviesa una dinámica preocupante a nivel doméstico, aunque en la Copa Sudamericana ha dado el gran golpe eliminando al campeón

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con doblete de Eryc Castillo y otro de Jairo Vélez, el equipo de Pablo Guede logró una nueva victoria en Matute y mantiene su invicto en el segundo torneo del año. En la siguiente fecha visitarán a Sport Boys

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El balón rebotó en el talón de la ‘Culebra’ y después en un futbolista de Sullana, lo que permitió el 2-1 a favor de los ‘blanquiazules’ en Matute

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético en Matute. Universitario y Sporting Cristal jugarán este domingo 2 de julio

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

El sábado 1 de agosto, Corea del Sur y República Dominicana chocaron en el primer encuentro, mientras que Perú hizo lo propio ante España en el Coliseo Eduardo Dibós

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gris pero sin lluvias en el AMBA y alertas por frío en el sur: el pronóstico del tiempo para la primera semana de agosto

Gris pero sin lluvias en el AMBA y alertas por frío en el sur: el pronóstico del tiempo para la primera semana de agosto

Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho al dueño y huyeron tras asesinarlo

Mataron a un hombre de 68 años en Mar del Plata: tenía un disparo en la pierna y golpes

Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, dólares y joyas a una mujer de Jujuy

Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa

INFOBAE AMÉRICA

EEUU: la Comunidad Judía y el Partido Demócrata

EEUU: la Comunidad Judía y el Partido Demócrata

Marco Rubio aseguró que EEUU degradó gravemente el poder militar de Irán: “Nos acercamos desde una posición de fuerza”

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron incluir las excarcelaciones en la negociación para una transición política

Temporal en Chile: al menos dos muertos y más de 300 afectados por las fuertes lluvias y ráfagas de 100 km/h

DEPORTES

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense