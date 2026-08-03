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Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

La exchica reality reapareció, aparentemente con un nuevo galán, luego de anunciar su separación de ‘Sir Winston’

La imagen dividida muestra a Sheyla Rojas en un primer plano. A la derecha, ella y Joaquín Ramírez comparten una mesa con un plato de comida en primer plano
Una imagen compuesta muestra a Sheyla Rojas en un retrato individual y compartiendo mesa con Joaquín Ramírez en una reunión.
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La aparición de Sheyla Rojas junto a Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular, ha generado una nueva ola de comentarios en el entorno mediático. El programa Amor y fuego difundió imágenes donde la modelo aparece compartiendo un almuerzo con el exparlamentario en Cajamarca, contexto que disparó especulaciones sobre un presunto inicio de relación sentimental tras su separación de Sir Winston, empresario mexicano.

La secuencia de fotografías, publicada el lunes 3 de agosto, muestra a Rojas y Ramírez en una actitud cercana, acompañados por una tercera persona, lo que intensificó los rumores en redes sociales sobre un posible vínculo personal entre ambos.

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La repercusión no tardó en reflejarse en plataformas digitales como Instagram, donde los comentarios se multiplicaron. Entre las frases que más circularon se encuentran: “No le gusta trabajar”, “le gusta la plata fácil” y “de Sir Winston a Joaquín Ramírez no hay mucha diferencia”.

La exchica reality reapareció, aparentemente con un nuevo galán, luego de anunciar su separación de ‘Sir Winston’ | Amor y Fuego

La exposición de estos encuentros no solo ha tenido eco en el mundo del espectáculo. En el entorno político y judicial, la figura de Joaquín Ramírez sigue siendo motivo de atención, debido a las investigaciones que enfrenta por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y fraude empresarial. El nombre de la Universidad Alas Peruanas (UAP) vuelve a escena como parte central de las indagaciones que lidera el Ministerio Público.

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La cobertura de Amor y fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, puso el foco en la vida privada de Sheyla Rojas, quien hasta el momento no ha ofrecido declaraciones públicas sobre su encuentro con el exparlamentario. La modelo, conocida por su trayectoria en programas como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, aparece nuevamente en el centro del debate mediático tras el fin de su relación con Sir Winston.

Tres personas posan para una fotografía: un hombre calvo con chaqueta denim, una persona con rostro difuminado, y una mujer rubia con blusa blanca
La presentadora Sheyla Rojas y el excongresista Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos, posan juntos en una imagen difundida en redes sociales.

Las acusaciones contra Joaquín Ramírez

El exalcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, enfrenta investigaciones fiscales que lo vinculan a una presunta red de lavado de activos y fraude empresarial. El expediente más complejo está relacionado con la UAP, institución desde la cual, según el Ministerio Público, se habrían desviado fondos hacia empresas conectadas al excongresista.

Parte de esos recursos, de acuerdo a la fiscalía, habrían servido para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. El Poder Judicial decidió incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica investigada, lo que derivó en allanamientos y confiscaciones de bienes relacionados con Ramírez y su entorno familiar.

Un hombre calvo con camisa blanca y corbata roja habla ante un micrófono, con una pared de ladrillos al fondo. Interfaz de Instagram y texto en pantalla
El excongresista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, declara ante la prensa durante un evento.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es que los movimientos financieros investigados superan los 80 millones de dólares, según estimaciones del equipo fiscal. Esta cifra se ha convertido en referencia dentro del proceso y ha sostenido la línea de investigación sobre la existencia de una organización criminal dedicada a encubrir el origen ilícito de los fondos.

El desarrollo del caso ha incluido investigaciones a socios comerciales y familiares de Ramírez. La hipótesis fiscal apunta a una estructura organizada para el lavado de activos y otros delitos económicos. El excongresista niega los cargos y sostiene que todas sus actividades empresariales se han realizado dentro del marco legal.

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