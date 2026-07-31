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Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar para asistir al clásico por fecha 4 del Torneo Clausura 2026

La ‘U’ anunció el cronograma para la venta de boletos, la cual inició este viernes 31 de julio desde las 19:24 horas

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán una nueva edición del clásico por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se llevará a cabo el viernes 7 de agosto en el estadio Monumental de Ate y, tras una reciente modificación, se jugará a las 20:30 horas.

El clásico entre ‘cremas’ y ‘celestes’ se disputará únicamente con público local en las tribunas. La ‘U’ informó todos los detalles sobre la venta de entradas para este encuentro correspondiente al segundo certamen del fútbol peruano.

Cronograma de la venta de entradas para el Universitario vs Cristal

Universitario anunció a través de sus redes sociales el cronograma para la venta de entradas de su partido ante Cristal. Los boletos estarán disponibles para la compra en la plataforma Teleticket.

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Viernes 31 de julio

  • Socio cremas y adherentes al día de sus pagos / a partir de las 19:24 horas

Sábado 1 de agosto

  • Hinchada crema en general / a partir de las 19:24 horas
Universitario dio a conocer el cronograma de venta de entradas para el partido ante Sporting Cristal.
Universitario dio a conocer el cronograma de venta de entradas para el partido ante Sporting Cristal.

Precios de las entradas

  • Norte: 25 soles
  • Sur Familiar: 25 soles
  • Oriente: 65 soles
  • Occidente (lateral): 75 soles
  • Occidente (central): 100 soles
  • Butacas Negras: 350 soles
  • Experiencia 102 años: 700 soles
  • Legado Crema: 102 soles
  • Palco Monumental: 230 soles
Los precios de las entradas para el Universitario vs Sporting Cristal.
Los precios de las entradas para el Universitario vs Sporting Cristal.

Dónde ver el Universitario vs Cristal por Torneo Clausura

El clásico entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se podrá ver por la señal de L1 Max, canal disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y recientemente en Movistar TV. El encuentro también estará accesible desde dispositivos móviles y computadoras a través de la aplicación Liga 1 Play. Los suscriptores de Movistar disponen, además, de la opción de Movistar Play para seguir la transmisión.

La cobertura se complementa con Infobae Perú, que ofrece análisis previos, seguimiento minuto a minuto y la difusión de los goles en su plataforma digital, permitiendo a los hinchas mantenerse informados sobre cada detalle del partido desde cualquier lugar.

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Universitario vs Sporting Cristal sufrió un cambio de horario.
Universitario vs Sporting Cristal sufrió un cambio de horario.

¿Cómo quedó el partido entre Universitario y Cristal en el Apertura?

Universitario igualó 2-2 ante Sporting Cristal en la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Bajo la dirección de Javier Rabanal, el conjunto crema mostró superioridad durante la primera parte, donde tomó el control del partido. José Carabalí anotó el primer gol tras un pase de Lisandro Alzguaray y, minutos después, Alex Valera aumentó la ventaja desde el punto de penal.

En la segunda mitad, Cristal logró equiparar las acciones y alcanzó la igualdad en el marcador. Leandro Sosa descontó tras una jugada por la banda derecha asistida por Irven Ávila, y Yoshimar Yotún marcó el empate definitivo al convertir un penal. El encuentro se resolvió en los minutos finales, con la ‘U’ sumando un punto luego de un primer tiempo destacado y un cierre con emociones.

Fue un tiempo para cada uno. Y en los 90 minutos terminaron empatando 2-2 por el certamen nacional - Crédito: L1MAX

Así llegarían Universitario y Cristal al nuevo clásico

Previo a la tercera fecha, Universitario de Deportes permanece en la cima del Torneo Clausura con puntaje ideal (6 puntos), luego de imponerse a ADT como visitante y a Cusco FC en condición de local.

Para la jornada 3, el equipo dirigido por Héctor Cúper afrontará una exigente visita ante Cienciano en la altura de Cusco, conjunto que llega en alza tras sellar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Análisis y resumen completo de la victoria de Universitario sobre Cusco FC. Repasa los momentos clave, los goles y las polémicas de este partidazo correspondiente a la Fecha 2 de la Liga 1.

En tanto, Sporting Cristal intentará dejar atrás la eliminación sufrida ante RB Bragantino en los playoffs de la Sudamericana. Los ‘celestes’ perdieron 1-0 en el encuentro de vuelta y se despidieron del certamen internacional.

Ahora, el cuadro de Roberto Mosquera buscará recuperarse frente a Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo, aunque la tarea no será sencilla, ya que el cuadro norteño se mantiene invicto en el inicio del Clausura.

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