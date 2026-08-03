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Gino Peruzzi reconoce que el vestuario de Alianza Lima fue “el más complicado” que le tocó integrar a lo largo de su trayectoria

El futbolista argentino, de 34 años, ha recorrido clubes de impronta como Boca Juniors y San Lorenzo, pero el camarín más pesado que compartió estuvo en Matute, donde celebró un título nacional en el 2022

Gino Peruzzi se hizo de su último título como profesional en Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Gino Peruzzi se hizo de su último título como profesional en Alianza Lima. - Crédito: Difusión
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Aunque Gino Peruzzi se encuentra alejado de los reflectores al vivir una experiencia modesta en la Liga Regional de Fútbol del Sur, en su natal Argentina, mantiene demasiado presente cada uno de los recorridos claves que componen su carrera. Entre ellos surge un capítulo especial con Alianza Lima, institución en la que se asomó a su último cénit.

Cada vez que le toca hablar de los ‘blanquiazules’ no duda en ponderar su paso y alabar a sus compañeros. Sin embargo, en una reciente charla con el periodista Matías Zuñez compartió una revelación importante vinculada a la dificultad de conformar un camerino en La Victoria.

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Gino Peruzzi jugó un total de 25 partidos registrando un gol y dos asistencias. - Crédito: Alianza Lima
Gino Peruzzi jugó un total de 25 partidos registrando un gol y dos asistencias. - Crédito: Alianza Lima

Durante una dinámica ping-pong, se le preguntó a Peruzzi se le consultó a Peruzzi acerca de cuál fue “el vestuario más pesado que te tocó integrar”. El argentino no tuvo reparos en admitir que fue “el de Alianza Lima” sin entrar en mayores detalles.

Es la primera ocasión en la que Gino hace referencia al camarín ‘íntimo’, al cual estuvo ligado entre el 2022 y 2023, siendo la primera campaña la que dejó un mejor recuerdo entre los simpatizantes tras abrocharse un bicampeonato nacional, el último título antes de instaurarse una hegemonía por parte de Universitario de Deportes.

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El lateral argentino, de 34 años, reconoce que el vestuario 'íntimo' ha sido el más difícil que le tocó integrar. | VIDEO: Matias Zuñez

Dolor por marcharse de Matute

La catástrofe del periodo 2023 llevó a los directivos de Alianza Lima a ejercer una renovación integral del plantel. De ahí que no se valorara la continuidad de Gino Peruzzi pese a que había un acuerdo verbal para la prolongación de su vínculo. Esa última postura lo afectó al tiempo que lo hizo cambiar de planes.

Teníamos todo apalabrado para renovar, yo tenía muchas ganas de renovar. Me sentía muy feliz en Alianza Lima. Toca perder la final y se desarmó el proyecto. El técnico Mauricio renuncia, el cambio en la parte dirigencial y los que ingresaron decidieron no contar conmigo”, recordó Gino en un diálogo con Infobae Perú.

Gino Peruzzi jugó 18 partidos con Alianza Lima este 2022. (Liga 1)
Gino Peruzzi hizo buenas migas con Hernán Barcos. - Crédito: Liga 1

“Entiendo que el fútbol es así. Me dolió mucho, pero el futbolista tiene que estar acostumbrado a esas cosas. Me hubiera encantado seguir, estaba preparado. Bueno, ellos tomaron esa decisión y no quedaba otra que aceptar”, sumó.

Peruzzi llegó a Alianza Lima a mitad de la campaña del 2022 después de salir de San Lorenzo. Su buena relación con Federico Flores, pieza angular en la parcela directiva del club peruano, lo llevó al equipo como refuerzo y en tiempo récord se estableció como lateral derecho sin probatura de por medio.

Peruzzi, de 32 años, reconoce que le dolió su salida de Alianza Lima. | VIDEO: Infobae Perú

Nueva vida en el interior de Argentina

Al ponerle fin a su etapa en Alianza Lima, de manera obligatoria como admitió, Gino Peruzzi volvió a desafiarse saliendo a Europa. El FC Telavi le abrió las puertas, pero su estancia fue demasiado fugaz y tiempo después se unió al Atlético Tucumán.

Su experiencia en la élite de Argentina no fue la esperada y en busca de una mayor regularidad aceptó una oferta de la Primera Nacional. Así las cosas acordó su fichaje con el San Miguel, donde no logró acoplarse con el plantel, situación que lo llevó a replantearse.

Gino Peruzzi, orgullo del Social Corralense. - Crédito: Archivo personal
Gino Peruzzi, orgullo del Social Corralense. - Crédito: Archivo personal

Sin ánimos de retirarse, pero con la idea de alejarse de la presión diaria de los clubes profesionales, Peruzzi puso en marcha un sueño personal: con 34 años, aún en plena vigencia, retornó al Social Corralense, club del que es hincha al igual que su familia.

“Hice mis primeros pasos en el Corralense, el club de mi pueblo, de Corral de Bustos. Fue hermoso. De chiquito mis papás me llevaron ahí, son todos hinchas del Corralense. Hice las infantiles hasta los 14 años donde me tocó dar el paso más grande de mi carrera. Tengo los mejores recuerdos. El día que me fui dije que, si se daba todo bien, iba a jugar el último año ahí”, recordó con Infobae.

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