Alejandro Hohberg resalta el triunfo de Cienciano ante Universitario en Cusco: “Los hicimos sentir incómodos”

El futbolista explicó las claves del buen momento del ‘Papá’ tras imponerse a la 'U' y conseguir la clasificación internacional ante Lanús. (Video: L1MAX)

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Cienciano atraviesa una semana especial luego de conseguir dos resultados importantes que le devolvieron confianza al plantel. El cuadro cusqueño goleó a Lanús y selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, mientras que días después derrotó 2-0 a Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026, en un partido donde mostró carácter y jerarquía.

Tras la victoria ante el conjunto crema en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alejandro Hohberg analizó el presente del equipo ‘rojo’ y destacó la respuesta que tuvo el grupo en momentos de presión. El atacante aseguró que los últimos encuentros exigieron máxima concentración y resaltó la importancia de competir ante rivales de gran nivel.

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“Hoy hicimos un muy buen partido contra un gran equipo que por ahí lo hicimos ver incómodo, que no se sintió nunca cómodo en el partido”, señaló Hohberg en diálogo con L1 MAX sobre el triunfo frente a Universitario. El futbolista consideró que el cuadro imperial fue superior en varios pasajes del compromiso y que incluso pudo haber aumentado la diferencia antes del descanso.

“Me parece que más que nada el primer tiempo tuvimos que haber ampliado mucho más la diferencia”, agregó el mediapunta, quien valoró la intensidad con la que Cienciano afrontó el encuentro. La victoria por 2-0 significó un alivio para el equipo dirigido por Horacio Melgarejo, que había iniciado el Clausura con dos derrotas consecutivas.

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Alejandro Hohberg fue titular en la victoria de Cienaciano ante Universitario por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Cienciano

Un equipo que respondió tras un inicio complicado

Hohberg recordó que el arranque del torneo no fue el esperado, con caídas ante Melgar y Juan Pablo II, pero aseguró que el plantel nunca perdió la calma. Para el atacante, la clave estuvo en mantener el equilibrio y confiar en el trabajo realizado durante la temporada.

“Tuvimos un arranque medio raro. El partido de Melgar era similar a como habíamos arrancado hoy, pero la expulsión obviamente que cambió un poco y con Juan Pablo fue un partido chato. No pudimos sumar, pero no había que volverse loco, hay que tener un equilibrio, lo tenemos”, explicó.

El jugador también resaltó la capacidad del grupo para responder en estas situaciones adversas. “El equipo siempre, cuando se lo llama o cuando por ahí se pone un poquito en duda, siempre da la cara y aparece”, sostuvo.

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La clasificación en la Copa Sudamericana impulsó al grupo

Además del triunfo ante Universitario, Hohberg resaltó la importancia de la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, conseguida luego de una contundente goleada sobre Lanús por 4-0 en Cusco. El atacante consideró que estos resultados reflejan el crecimiento de un equipo que busca competir en todos los frentes.

“Me parece que hemos cerrado una gran semana con dos partidos que requerían mucho corazón, mucha jerarquía. Considero que el equipo dio la cara y mucho más. Hicimos los dos mejores partidos de la temporada, por la magnitud de los rivales también”, manifestó.

Para Hohberg, la preparación física y mental del plantel ha sido determinante para afrontar este calendario exigente. “Estamos muy bien físicamente, porque hicimos una gran pretemporada. Lo mismo en el receso, nos preparamos bien. Somos un equipo que sinceramente quiere conseguir cosas acá en el club”, afirmó.

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El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

Cienciano busca sostener su mejor versión

De cara a los próximos desafíos, el futbolista pidió mantener la regularidad y continuar con la misma mentalidad para pelear por los objetivos trazados. Cienciano todavía tiene mucho camino por recorrer en el Clausura y también afrontará una nueva etapa internacional en la Sudamericana.

“Hay que sostenerlo como hicimos la primera parte del año. Vamos tres partidos solamente de Clausura y hemos ganado uno. Nosotros sabemos hacia dónde apuntamos y en qué posiciones queremos estar a fin de año”, comentó.

Finalmente, Hohberg remarcó que la fortaleza del equipo está en el funcionamiento colectivo. “Nosotros siempre hemos puesto por delante el equipo, más allá de cualquier individualidad”, sentenció.

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