Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La ‘U’, de un presente muy agradable al concatenar dos triunfos, desafía al ‘papá’, que atraviesa una dinámica preocupante a nivel doméstico, aunque en la Copa Sudamericana ha dado el gran golpe eliminando al campeón

Guardar
03:00 hsHoy

¡Tarde de partido! Universitario mide fuerzas contra Cienciano, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. El escenario que albergará el encuentro será el Inca Garcilaso de la Vega.

03:00 hsHoy

Así llega Universitario partido correspondiente al Torneo Clausura 2026

Universitario ha arrancado de la mejor manera posible la segunda parte de la temporada en Perú. Después de una intertemporada aprobatoria, ha sorprendido en sus dos primeros testeos: venció a domicilio a ADT y sacó una victoria agónica contra Cusco FC.

Para revitalizar a un plantel que avanza firme, el entrenador Héctor Cúper ha traslado un mensaje final a los altos mandos: reforzar el flanco izquierdo con un viejo conocido suyo como Ignacio Abraham, internacional con Siria que destaca en Banfield.

Gianluca Lapadula – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 27 julio
Gianluca Lapadula gana regularidad en Universitario. - Crédito: Difusión
03:00 hsHoy

Así llega Cienciano al partido correspondiente al Torneo Clausura 2026

Son dos caras de la moneda. En el anverso se aprecia un Cienciano que se hace demasiado fuerte en la Copa Sudamericana, su escenario ideal. Allí ha avanzado a los octavos de final tras eliminar con mucha autoridad a Lanús, el último monarca de la competición CONMEBOL.

Pero en el reverso salta una enorme sorpresa: el ‘papá’ viene en un dinámica declinante en los primeros compases del Torneo Clausura, donde no solo no ha sumado unidades, también aparece en el sótano de la clasificación. O resucita ahora o comienza a perder terreno.

Carlos Garcés, héroe de Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: EFE
Carlos Garcés, héroe de Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: EFE
03:00 hsHoy

Universitario vs Cienciano: alineaciones probables del partido correspondiente al Torneo Clausura 2026

- Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Lisandro Alzugaray, Jairo Concha, Héctor Fértoli; Alex Valera, José Rivera.

- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Cristian Souza; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Carlos Garcés.

03:00 hsHoy

Universitario vs Cienciano: horario del partido correspondiente al Torneo Clausura 2026

El lance comenzará a las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 19:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 20:30 horas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

03:00 hsHoy

Universitario vs Cienciano: dónde ver el partido correspondiente al Torneo Clausura 2026

Los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 le pertenecen a L1MAX, frecuencia que transmitirá en directo el partido. El canal está disponible en las principales operadoras de televisión como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win, Movistar, entre otras. Además, ofrece la opción de seguir el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias, las declaraciones y todos los detalles en su sitio web. ¡No te lo pierdas!

03:00 hsHoy

Universitario vs Cienciano: antecedentes del partido correspondiente a Liga 1

• Cienciano 1-1 Universitario | Torneo Clausura 2025

• Universitario 3-2 Cienciano | Torneo Apertura 2025

• Universitario 3-1 Cienciano | Torneo Clausura 2024

• Cienciano 0-0 Universitario | Torneo Apertura 2024

• Cienciano 0-0 Universitario | Torneo Clausura 2023

• Universitario 3-0 Cienciano | Torneo Apertura 2023

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1Ciencianoperu-deportes

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera afronta el duelo tras quedar fuera de la Copa Sudamericana y se enfrentará a un adversario que aún no conoce la derrota en el inicio del torneo. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con doblete de Eryc Castillo y otro de Jairo Vélez, el equipo de Pablo Guede logró una nueva victoria en Matute y mantiene su invicto en el segundo torneo del año. En la siguiente fecha visitarán a Sport Boys

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El balón rebotó en el talón de la ‘Culebra’ y después en un futbolista de Sullana, lo que permitió el 2-1 a favor de los ‘blanquiazules’ en Matute

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima derrotó 3-1 a Alianza Atlético en Matute. Universitario y Sporting Cristal jugarán este domingo 2 de julio

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

El sábado 1 de agosto, Corea del Sur y República Dominicana chocaron en el primer encuentro, mientras que Perú hizo lo propio ante España en el Coliseo Eduardo Dibós

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este domingo 2 de agosto

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este domingo 2 de agosto

Nueva York endurece el control sobre redes sociales para menores: qué implica la SAFE for Kids Act

“Vamos a acelerar con todo”: el objetivo del Gobierno por las reformas y la agenda electoral de cara al 2027

Gris pero sin lluvias en el AMBA y alertas por frío en el sur: el pronóstico del tiempo para la primera semana de agosto

Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho al dueño y huyeron tras asesinarlo

INFOBAE AMÉRICA

El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

Nueva York endurece el control sobre redes sociales para menores: qué implica la SAFE for Kids Act

EEUU: la Comunidad Judía y el Partido Demócrata

Marco Rubio aseguró que EEUU degradó gravemente el poder militar de Irán: “Nos acercamos desde una posición de fuerza”

Hungría anunció el cierre de su central nuclear por la ola de calor en Europa

DEPORTES

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

Escapó de una guerra nadando, fue refugiada y llegó a los Juegos Olímpicos: la superación de Yusra Mardini

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”