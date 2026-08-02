Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¡Tarde de partido! Universitario mide fuerzas contra Cienciano, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. El escenario que albergará el encuentro será el Inca Garcilaso de la Vega.
Así llega Universitario partido correspondiente al Torneo Clausura 2026
Universitario ha arrancado de la mejor manera posible la segunda parte de la temporada en Perú. Después de una intertemporada aprobatoria, ha sorprendido en sus dos primeros testeos: venció a domicilio a ADT y sacó una victoria agónica contra Cusco FC.
Para revitalizar a un plantel que avanza firme, el entrenador Héctor Cúper ha traslado un mensaje final a los altos mandos: reforzar el flanco izquierdo con un viejo conocido suyo como Ignacio Abraham, internacional con Siria que destaca en Banfield.
Así llega Cienciano al partido correspondiente al Torneo Clausura 2026
Son dos caras de la moneda. En el anverso se aprecia un Cienciano que se hace demasiado fuerte en la Copa Sudamericana, su escenario ideal. Allí ha avanzado a los octavos de final tras eliminar con mucha autoridad a Lanús, el último monarca de la competición CONMEBOL.
Pero en el reverso salta una enorme sorpresa: el ‘papá’ viene en un dinámica declinante en los primeros compases del Torneo Clausura, donde no solo no ha sumado unidades, también aparece en el sótano de la clasificación. O resucita ahora o comienza a perder terreno.
Universitario vs Cienciano: alineaciones probables del partido correspondiente al Torneo Clausura 2026
- Universitario: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Lisandro Alzugaray, Jairo Concha, Héctor Fértoli; Alex Valera, José Rivera.
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Cristian Souza; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Carlos Garcés.
Universitario vs Cienciano: horario del partido correspondiente al Torneo Clausura 2026
El lance comenzará a las 18:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 19:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 20:30 horas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
Universitario vs Cienciano: dónde ver el partido correspondiente al Torneo Clausura 2026
Los derechos exclusivos de la Liga 1 2026 le pertenecen a L1MAX, frecuencia que transmitirá en directo el partido. El canal está disponible en las principales operadoras de televisión como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win, Movistar, entre otras. Además, ofrece la opción de seguir el encuentro a través de la aplicación Liga 1 Play.
Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias, las declaraciones y todos los detalles en su sitio web. ¡No te lo pierdas!
Universitario vs Cienciano: antecedentes del partido correspondiente a Liga 1
• Cienciano 1-1 Universitario | Torneo Clausura 2025
• Universitario 3-2 Cienciano | Torneo Apertura 2025
• Universitario 3-1 Cienciano | Torneo Clausura 2024
• Cienciano 0-0 Universitario | Torneo Apertura 2024
• Cienciano 0-0 Universitario | Torneo Clausura 2023
• Universitario 3-0 Cienciano | Torneo Apertura 2023