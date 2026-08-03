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Perú vs Túnez: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo dirigido por Marcello Bencardino debuta en el torneo frente al cuadro africano. Conoce la programación completa del partido y cómo seguir la transmisión

Perú debutará en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 frente a Túnez.
Perú debutará en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 frente a Túnez. Crédito: FPV
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La selección peruana está lista para afrontar el desafío más importante de la temporada. Después de varios meses de preparación, que incluyeron entrenamientos en la Videna, la Copa Panamericana en Tegucigalpa, amistosos internacionales y la reciente Copa Federación disputada en Lima, la ‘bicolor’ hará su estreno en el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026, que se desarrollará del 6 al 16 de agosto en Chile.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo B, una serie exigente en la que enfrentará a Túnez, Venezuela, México, Filipinas y China, vigente campeón de la categoría. El objetivo será ubicarse entre los cuatro mejores de la zona para acceder a los octavos de final del certamen.

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Perú vs Túnez: día y hora del debut

La selección peruana Sub 17 de vóley hará su debut en el Mundial de la categoría este jueves 6 de agosto frente a Túnez, en el Polideportivo de San Felipe. El encuentro está programado para las 16:00 horas de Perú (18:00 horas de Chile) y marcará el inicio del camino de la ‘bicolor’ en la máxima cita internacional de la categoría.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino buscará plasmar todo el trabajo realizado durante los últimos meses y arrancar el certamen en territorio chileno con un resultado positivo.

Será la primera vez que Perú y Túnez se enfrenten en un Mundial Sub 17, por lo que ambos equipos llegarán con la expectativa de mostrar su mejor versión. La selección nacional intentará aprovechar esta oportunidad para ganar confianza y afrontar con mayor impulso los siguientes desafíos del campeonato.

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Tras el cierre del cuadrangular amistoso en Lima, el entrenador de la 'bicolor' evaluó el rendimiento de sus dirigidas y reveló cuál será el principal objetivo de Perú en el Mundial Sub 17 de Chile. (Video: Latina)

Canal TV para ver Perú vs Túnez

Los hinchas peruanos podrán seguir el debut mundialista ante Túnez a través de Latina, señal que transmitirá todos los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo en Chile, tanto por televisión abierta como mediante su página web y aplicación oficial.

Además, el encuentro estará disponible en VBTV, la plataforma oficial de streaming de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que ofrecerá todos los compromisos del Mundial Sub 17, mediante una suscripción mensual de 9.99 dólares.

Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura especial del estreno nacional con todos los detalles del partido: previa, incidencias en vivo, desarrollo punto a punto, declaraciones y las reacciones tras el primer desafío de la selección en la competencia internacional.

Un grupo de alta exigencia

Perú tendrá un exigente camino durante la fase preliminar del Mundial Sub 17. Después de su estreno frente a Túnez, la ‘bicolor’ se medirá ante Venezuela, México y Filipinas, antes de cerrar esta etapa frente a China, una de las selecciones llamadas a pelear por el título.

Tras su participación en la Copa Federación, el técnico Marcello Bencardino destacó la competitividad del grupo y señaló que la regularidad será un factor clave para que el equipo pueda avanzar de ronda. La selección nacional buscará sostener su rendimiento partido a partido en su esta nueva experiencia mundialista de la categoría.

Programación del Perú vs Túnez por la primera fecha del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Programación del Perú vs Túnez por la primera fecha del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley

  • Jueves 6 de agosto (16:00 horas): Perú vs Túnez
  • Viernes 7 de agosto (13:00 horas): Perú vs Venezuela
  • Sábado 8 de agosto (13:00 horas): Perú vs México
  • Lunes 10 de agosto (16:00 horas): Perú vs Filipinas
  • Martes 11 de agosto (19:00 horas): Perú vs China

Con un plantel que combina talento y proyección, la selección peruana buscará iniciar con éxito su participación en Chile y dar el primer paso hacia la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 17.

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