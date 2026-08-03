Farid Ode responde tras la agresión y acoso a su hija por parte del dueño de departamento en Surquillo: “Yo estaba ahí para defenderla”

Farid Ode, figura pública, aparece en una imagen junto a su hija tras la denuncia de agresión y acoso reportada en Surquillo.

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La seguridad de su familia se convirtió en prioridad para Farid Ode después del incidente que afectó a su hija Gamille en un departamento de Surquillo. El empresario y figura pública acudió personalmente cuando recibió el llamado de auxilio, dejando en claro que no tolera ninguna amenaza hacia sus seres queridos. El pasado viernes, la joven universitaria fue objeto de insultos dentro del inmueble donde residía junto a unas amigas.

“Mis hijas saben que cuando me necesiten, yo estaré para ellas, dejo todo lo que estoy haciendo para ir a auxiliarlas”, expresó Farid Ode. Al recibir el aviso, abandonó sus actividades para dirigirse al departamento. La situación involucró al hijo de la dueña del inmueble, quien, según relató Ode, lanzó improperios contra Gamille y las otras jóvenes. El motivo del altercado surgió a raíz de un pedido para que se les devolviera la garantía del alquiler.

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Ode explicó que en un primer momento pensó que su hija había sido víctima de acoso. “Ese día iba a pegarle al tipo porque me dijeron que estaba acosando a mi hija, pero me explicaron que solo le había lanzado improperios por exigir que les devuelvan la garantía. Fueron insultos, igual yo estaba ahí para defenderla”, contó. La reacción inmediata de Farid Ode subraya el vínculo de protección que mantiene hacia su familia.

Farid Ode defendió a su hija Gamille Ode tras conflicto con arrendador en Surquillo. (Foto: Captura de IG)

La intervención de la actriz Mariella Zanetti, madre de Gamille, también resultó clave en la cadena de avisos. Farid Ode relató que, tras el aviso de su hija, recibió una llamada de Zanetti para notificarle lo ocurrido. “Mariella me llamó para avisarme lo que estaba sucediendo, después que mi hija lo hizo”, detalló. La coordinación entre ambos padres permitió que la joven recibiera apoyo inmediato.

Farid Ode y Mariella Zanetti mantienen comunicación por su hija

El vínculo entre Farid Ode y Mariella Zanetti se mantiene en términos de cordialidad, enfocado en el bienestar de su hija.

Cuando se le consultó sobre la relación actual con Zanetti, Ode respondió: “Una relación cordial por el bienestar de nuestra hija. Además, ya estamos bien grandecitos para estar peleando. Mientras haya respeto y cordialidad, de mi parte recibirán lo mismo”. La disposición de ambos para actuar en conjunto refuerza el entorno de apoyo que rodea a Gamille.

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

A lo largo de la conversación, Farid Ode insistió en su papel activo como figura protectora. “Me pueden decir de todo, a mí me da igual, pero por mis hijas doy la vida, por ellas hasta mato. Mientras tenga vida y fuerzas, estaré para defenderlas”, aseguró. La declaración pone en evidencia la determinación con la que Ode responde ante cualquier situación que involucre a su familia.

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El caso de Gamille Ode evidencia la importancia del acompañamiento familiar ante situaciones de violencia verbal o acoso en espacios residenciales. Tanto Farid Ode como Mariella Zanetti coincidieron en la necesidad de actuar de inmediato y de mantener el diálogo para resguardar la integridad de su hija.

Farid Ode mantiene una buena relación con Mariella Zanetti por su hija.

Hasta el momento, no se han reportado nuevas incidencias en el inmueble de Surquillo donde ocurrieron los hechos. En el entorno público, la respuesta de Farid Ode ha sido recibida como una muestra de respaldo paterno, mientras continúa atento a cualquier eventualidad que pudiera afectar la tranquilidad de su familia.