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Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

La ‘bicolor’ venció a Ecuador y ahora se medirá con la ‘vinotinto’, que llega tras superar a Bolivia. Conoce todos los detalles de este decisivo encuentro

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Perú se medirá a Venezuela por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Perú se medirá a Venezuela por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Toño Indacochea.

El sábado 25 de julio, Perú se midió ante Ecuador en su primer encuentro por el quinto puesto de la Copa Sudamericana de vóley 2026. La selección nacional logró imponerse al equipo ecuatoriano, resultado que le permitió mantenerse en la lucha por esa posición en el certamen que se disputa en Lima.

El equipo dirigido por Antonio Rizola superó con claridad a las ecuatorianas en el Coliseo Eduardo Dibós, mostrando dominio durante todo el encuentro. En el primer set, obtuvo una amplia ventaja de 25-11, en el segundo se impuso por 25-14 y en el tercero cerró el partido con un contundente 25-8.

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Perú ganó en tres sets corridos a Ecuador en la Copa Sudamericana y clasifica al Campeonato Sudamericano de vóley. Latina

Programación del Perú vs Venezuela

La selección peruana de vóley se enfrentará a Venezuela en el duelo por el quinto lugar de la Copa Sudamericana 2026. Este choque está pactado para el domingo 26 de julio a las 12:30 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

Con respecto a los demás países comenzará de la siguiente manera: a las 11:30 horas de México; a las 12:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:30 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 14:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Perú vs Venezuela: partido por quinto lugar

El partido entre Perú y Venezuela por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026 podrá verse en Perú a través de Latina Televisión, que transmitirá el encuentro por los canales 2 y 702 (HD).

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También estará disponible en la plataforma digital de Latina, tanto en su sitio web oficial como en la aplicación móvil, lo que permite acceder a la señal en vivo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) brindará una alternativa gratuita, transmitiendo el partido en vivo a través de su página de Facebook y su sitio web, con relato en directo.

Infobae Perú seguirá el desarrollo del campeonato con cobertura previa, información en tiempo real, resúmenes, declaraciones de las protagonistas, resultados, posiciones y análisis detallados.

La 'vinotinto' derrotó por 3-0 a las altiplánicas en duelo para definir los puestos en el torneo internacional.

Perú se repuso en esta Copa Sudamericana de vóley

La selección peruana de vóley generó altas expectativas en la Copa Sudamericana, motivada por su condición de anfitriona y el apoyo de los aficionados en el coliseo. El equipo llegó al certamen con el objetivo de cumplir una destacada actuación.

En el debut, Perú perdió 3-0 ante Chile, resultado histórico para la selección chilena. Posteriormente, sufrió una derrota previsible ante Brasil, lo que dejó al equipo fuera de las semifinales.

En la jornada siguiente, Perú superó a Bolivia por 3-0 y logró su primera victoria en el torneo. Con este triunfo, ocupó el tercer lugar del Grupo A y quedó emparejado con Ecuador, cuarto del Grupo B, en la definición por el quinto puesto.

Así llega Venezuela

Venezuela, al igual que el equipo peruano, no consiguió sobresalir en la fase de grupos y terminó en la tercera posición de su grupo con tres puntos.

Sufrió derrotas ante Colombia (3-0) y Argentina (3-1), aunque logró cerrar la etapa inicial con una victoria clara frente a Ecuador por 3-0.

El cuadro de la 'vinotinto' se impuso frente las norteñas por 3-0 en la fecha 3 de la competición internacional. (Latina TV)

Por quedar tercera en el Grupo B, Venezuela se midió con Bolivia, que ocupó el cuarto puesto del Grupo A. En ese enfrentamiento, las venezolanas dominaron y ganaron por 3-0, con parciales de 25-12, 25-15 y 28-26.

Gracias a este resultado, Venezuela obtuvo su pase al Campeonato Sudamericano y jugará ante Perú por el quinto puesto de la Copa.

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