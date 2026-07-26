Norma Yarrow lidera lista de FP y RP para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 2026-2027

Los diputados Norma Yarrow, Karina Beteta, Diego Bazán y Gilmer Trujillo presentan su fórmula para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Perú. (Agencia Andina)

A horas de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) definieron una alianza para disputar la conducción de este órgano parlamentario durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. La fórmula está encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, quien postula a la presidencia de la Mesa Directiva.

La lista fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso y quedó registrada como la segunda fórmula en carrera para dirigir la Cámara Baja. Con esta inscripción, quedaron establecidas las dos candidaturas que participarán en la votación programada para este domingo 26 de julio a las 5:00 p. m.

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La propuesta reúne a integrantes de ambas agrupaciones políticas y plantea la siguiente distribución de cargos:

Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).

Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular).

Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).

Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

La plancha de Norma Yarrow, Karina Beteta, Diego Bazán y Gilmer Trujillo para la Mesa Directiva 2026-2027 de la Cámara de Diputados en Perú. (Congreso de la República)

Alianza entre FP y RP busca dirigir la Cámara Baja

El acuerdo entre ambas bancadas forma parte de las negociaciones para definir la estructura de conducción del nuevo Congreso. Renovación Popular y Fuerza Popular optaron por presentar una fórmula conjunta para la Cámara de Diputados, mientras coordinan posiciones frente a la elección de autoridades parlamentarias.

Días atrás, Norma Yarrow señaló que su bancada respaldaría a Fuerza Popular en la conformación de la Mesa Directiva del Senado, mientras que Renovación Popular buscaría asumir la conducción de la Cámara de Diputados. “Nosotros vamos a apoyar a Fuerza Popular en el Senado, y en Diputados iríamos nosotros”, declaró, según informó El Comercio.

La fórmula presentada deberá conseguir el respaldo de los integrantes de la Cámara de Diputados para asumir la conducción del nuevo órgano parlamentario, en una votación marcada por la necesidad de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Elección definirá a la nueva Mesa Directiva

La votación para elegir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se realizará este domingo 26 de julio desde las 5:00 p. m. El resultado determinará quiénes ocuparán los principales cargos de dirección durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

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La Mesa Directiva tendrá entre sus funciones conducir las sesiones plenarias, coordinar el funcionamiento administrativo de la Cámara Baja y organizar el desarrollo de las actividades parlamentarias.

El proceso se realizará con una representación de 130 diputados distribuidos entre seis agrupaciones políticas:

Fuerza Popular: 41 diputados.

Juntos por el Perú: 32 diputados.

Partido del Buen Gobierno: 18 diputados.

Renovación Popular: 15 diputados.

Partido Cívico Obras: 14 diputados.

Ahora Nación: 10 diputados.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Nuevo escenario parlamentario

La composición de la Cámara de Diputados plantea un escenario donde las alianzas tendrán un papel clave para definir la dirección del trabajo legislativo. Fuerza Popular cuenta con la bancada más numerosa, mientras que Renovación Popular se ubica como una de las fuerzas con representación dentro de la nueva estructura parlamentaria.

Con la elección de la Mesa Directiva, los diputados definirán a las autoridades que estarán a cargo de conducir la Cámara Baja durante el primer periodo de funcionamiento de este nuevo órgano del Congreso.

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La jornada electoral marcará el inicio de una nueva etapa parlamentaria y pondrá a prueba los acuerdos alcanzados entre las distintas agrupaciones que integran la representación nacional.