‘Luz de Luna’, ‘Nina de Azúcar’ y más: Inter Artis Perú distinguió ficciones de Del Barrio Producciones

Inter Artis Perú reconoció ficciones de Del Barrio Producciones en su ceremonia por el XV aniversario

Las telenovelas 'Nina de Azúcar’, ‘Eres mi sangre’, ‘Los otros Concha’ y ‘Luz de Luna’, producidas por Del Barrio Producciones para América Televisión, fueron reconocidas por Inter Artis Perú durante la ceremonia por el XV aniversario de la entidad de gestión colectiva, que distinguió a artistas y producciones por su aporte a la industria audiovisual peruana.

La premiación se realizó en el Hotel Westin y reunió a actores, productores y representantes del sector audiovisual. En ese marco, los reconocimientos vinculados a estas ficciones fueron recibidos por integrantes de sus elencos, en representación de la productora.

Las producciones reconocidas y quiénes recibieron las distinciones

En la ceremonia, se entregaron reconocimientos correspondientes a cuatro ficciones de Del Barrio Producciones. La actriz Fiorella Díaz recibió la distinción por Nina de Azúcar. Andrés Vílchez fue el representante por Los otros Concha. Lilian Nieto recibió el reconocimiento por Eres mi sangre.

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En el caso de Luz de Luna, la distinción fue recibida por Emilram Cossío, Nicolás Galindo, André Silva y Alejandra Saba. La presencia de varios integrantes del elenco subrayó el peso del proyecto dentro de la ceremonia, que destacó el trabajo artístico y de producción detrás de estas ficciones.

Los premios se entregaron en un contexto de celebración institucional por el aniversario de Inter Artis Perú, con foco en el aporte de los artistas y de las producciones al crecimiento de la industria audiovisual.

Norka Ramírez y Nicólas Galiendo. IG

La reacción de André Silva: “Es una distinción que no solo valora mi trabajo”

Durante la ceremonia, el actor André Silva tomó la palabra para destacar el sentido colectivo del reconocimiento. En su intervención, subrayó que el premio no se limita a un nombre, sino que reconoce el trabajo de un equipo amplio que sostiene una ficción.

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“Recibimos este reconocimiento con mucha humildad y gratitud. Es una distinción que no solo valora mi trabajo como actor, sino el de todo el equipo que hizo posible Luz de Luna”, expresó.

Silva también resaltó el esfuerzo acumulado detrás del proyecto y el valor de que el reconocimiento provenga de una institución enfocada en el trabajo de los artistas: “Han sido cinco temporadas de mucho esfuerzo y compromiso, por eso es muy significativo que se reconozca el trabajo de los productores, del equipo técnico y de todos los que formamos parte de este proyecto. Además, tiene un valor especial porque proviene de Inter Artis, una institución que trabaja en favor de los artistas”.

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Su mensaje funcionó como una síntesis del tono de la ceremonia: un reconocimiento a la constancia, la producción sostenida y el trabajo en equipo, más allá del protagonismo individual.

En la ceremonia de Inter Artis Perú, Norka Ramírez, Emilram Cossío, Andrés Vílchez, y los actores de Luz de Luna recibieron distinciones en representación de Del Barrio Producciones.

El XV aniversario de Inter Artis Perú y el foco en el sector audiovisual

El evento por el XV aniversario de Inter Artis Perú reunió a distintas figuras del medio y destacó el aporte de artistas y producciones a la industria audiovisual del país. La presencia de elencos y representantes del sector apuntó a reforzar el carácter institucional del encuentro.

En ese marco, las distinciones entregadas a estas ficciones de Del Barrio Producciones quedaron asociadas a la continuidad de la producción de telenovelas y series nacionales, y al impacto que estas han tenido dentro del ecosistema televisivo peruano.

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Un año especial para Del Barrio Producciones: 20 años de trayectoria

Los reconocimientos coinciden con un año señalado para Del Barrio Producciones. En 2026, la empresa celebra veinte años de trayectoria. Desde su fundación, ha desarrollado producciones de ficción para televisión, además de proyectos cinematográficos y audiovisuales, dentro y fuera del país.

El reconocimiento de Inter Artis Perú, en ese sentido, se suma a un periodo de balance para la productora, que en estas dos décadas consolidó su presencia en la pantalla local con títulos que lograron continuidad y alcance, como en el caso de Luz de Luna, mencionada por Silva como una ficción de “cinco temporadas”.

Michelle Alexander celebró los 20 años de Del Barrio Producciones y sus 50 años de trayectoria en la televisión peruana.