Venezuela vs Ecuador 3-0: resumen de la primera victoria de la ‘vinotinto’ por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Victoria de Venezuela contra Ecuador por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Voleysur)

El esperado primer triunfo llegó para Venezuela en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, tras imponerse con claridad ante Ecuador en el inicio de la tercera jornada del Grupo B. En el Coliseo Eduardo Dibós, la selección conducida por Adrián Fiorenza logró un contundente 3-0, con parciales de 25-13, 25-10 y 25-11.

Con este resultado, la escuadra ‘vinotinto’ celebró sus primeros puntos en el certamen. El equipo mostró desde el comienzo un juego disciplinado y efectivo, dominando todas las facetas del partido ante un rival que no consiguió incomodar su funcionamiento.

Con este resultado, las venezolanas quedaron en el tercer lugar con tres puntos en la tabla de posiciones en el cierre de la fase de grupos. Pese a que quedó eliminado de la competición internacional, la victoria sirvió para meterse en zona de clasificación al Campeonato Sudamericano, que e jugará en septiembre en Brasil.

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Venezuela celebró su primer triunfo en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Voleysur)

Resultados y programación de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Venezuela vs Ecuador (25-13, 25-10 y 25-11 / Finalizado)

Brasil vs Chile (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y app)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y app)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de vóley 2026 podrá verse en todo el país a través de Latina Televisión, que transmitirá en directo los partidos de la selección peruana tanto en el canal 2 como en el 702 en HD. Esta cobertura permitirá a los aficionados seguir cada jugada desde la comodidad de su hogar con señal de alta definición.

Quienes prefieran opciones digitales tendrán la posibilidad de acceder a los encuentros en vivo mediante el sitio web oficial de Latina y su aplicación para dispositivos móviles. Estas alternativas facilitan el acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, adaptándose a distintas rutinas y necesidades.

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Por otro lado, Infobae Perú ha anunciado una cobertura especial para esta edición de la copa. El portal ofrecerá información previa a cada partido, actualizaciones punto a punto, resúmenes de las jugadas más relevantes, declaraciones de jugadoras y técnicos, resultados al instante y la tabla de posiciones, además de otros contenidos de interés para los seguidores del voleibol continental.

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Así se definirán los cupos al Campeonato Sudamericano 2026

El reparto de plazas para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 ya presenta sus primeros nombres confirmados. Brasil, en calidad de anfitrión, tiene asegurada su participación en el certamen, mientras que Argentina obtuvo su boleto directo tras conquistar la edición anterior de la Copa América, hoy denominada Copa Sudamericana de Vóley.

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A partir de estos antecedentes, solo quedan disponibles cuatro cupos para el torneo continental. Estas plazas serán adjudicadas según la posición final que consigan las selecciones en la Copa Sudamericana 2026, excluyendo del conteo a las ya clasificadas brasileñas y argentinas.

En síntesis, la definición de los últimos lugares para el Sudamericano depende exclusivamente del rendimiento que muestren los equipos en esta edición del torneo que se disputa en Lima. Las selecciones participantes mantienen, así, la presión de ubicarse entre los mejores para asegurar su presencia en la cita más relevante de la región, mientras que Brasil y Argentina ya tienen su lugar garantizado por mérito previo.

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