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Golazo de tiro libre de Nicolás Quagliata con el que convirtió el 1-0 en Sporting Cristal vs Melgar por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Antes de la media hora de juego, el volante uruguayo rompió la paridad con un espléndido saque de falta. Diego Enríquez, quien no cubrió bien su palo, pudo hacer algo más ante el lanzamiento

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Nicolás Quagliata marca un golazo de tiro libre en el minuto 27 para poner el Melgar 1-0 Sporting Cristal. Liga 1 Max

La endeblez de Sporting Cristal, en su visita al estadio Monumental de la UNSA, le ha costado demasiado caro. Antes de la media hora de juego sufrió un golpe directo por parte de FBC Melgar, a través de un golazo de falta de Nicolás Quagliata, acaso su baluarte en el plantel.

A los 27 minutos del primer acto, los ‘rojinegros’ se encontraron con una infracción cerca del área. Inmediatamente, el mediocentro uruguayo se acercó a sus compañeros, pidió la pelota y se situó delante de ella para encargarse del cobro. Aunque era una ubicación un poco incómoda, igual se llenó de fe para realizar el lanzamiento.

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Tras el silbatazo, con el que se ordenó ejecutar el saque de falta, Quagliata le pegó al esférico con mucha fuerza por encima de la barrera y con dirección al primer poste de Sporting Cristal. Al no cubrir bien su palo, Diego Enríquez no logró bloquear el remate, que venció su resistencia y rompió la igualada en Arequipa.

En adelante, FBC Melgar pasó a ser un dominador claro del envite y contó con algunas oportunidades más para imponer su superioridad. Un nuevo tiro del uruguayo goleador llevó peligro y en los últimos segundos, Bernardo Cuesta no pudo batir a Diego Enríquez, que con una plausible estirada desbarato el intento del goleador histórico.

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Quagliata, clave en sistemas

Hace poco más de un año, la plana directiva de FBC Melgar se convenció en incorporar a un mediocampista más, cuyas virtudes ofensivas ofreciesen mayores alternativas para la Liga 1. Después de una sesuda evaluación, se acordó la contratación de Nicolas Quagliata.

Convenció del uruguayo, de 26 años, su madurez, denuedo, arrojo y funcionalidad. Precisamente, esa última cualidad aceleró las negociaciones, dado que su amplia capacidad para jugar ya sea como ’10′, interior, exterior o mixto permitía analizar distintas formaciones a lo largo de la campaña.

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