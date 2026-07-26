Senamhi advierte calor atípico y noches frías por Fiestas Patrias: Este es el pronóstico del clima para el 28 y 29 de julio

Senamhi informa las condiciones meteorológicas previstas por Fiestas Patrias.

Mientras Perú se prepara para las celebraciones por el 205.° aniversario de la independencia, el clima aparece como un factor de atención para quienes planean viajar o participar en actividades al aire libre.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), detalló que el feriado largo por Fiestas Patrias 2026 estará marcado por condiciones meteorológicas diversas en costa, sierra y selva.

Según informó Senamhi, la costa experimentará un incremento de la temperatura diurna, especialmente hacia el mediodía, debido a la escasa nubosidad. Estas condiciones elevarán los niveles de radiación ultravioleta (UV).

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Para Lima Metropolitana y Callao, el pronóstico entre el 25 y el 27 de julio anticipa mayor nubosidad matinal y brillo solar intenso pasado el mediodía. Además, se prevé un aumento en la velocidad del viento y, para los días 28 y 29, una mayor cobertura nubosa, con posibilidad de niebla, neblina y lloviznas ligeras en distritos cercanos al litoral.

En el caso de la sierra, el organismo prevé días cálidos por la escasa nubosidad y el incremento de la radiación UV, acompañados de ráfagas de viento. Las noches y madrugadas, en cambio, estarán marcadas por temperaturas muy bajas, sobre todo en localidades ubicadas por encima de los 3200 metros sobre el nivel del mar en el sur del país.

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Para la selva, el Senamhi anunció que predominarán temperaturas cálidas, cielos despejados y chubascos aislados durante la tarde o noche, especialmente en la Amazonía. En este contexto, la entidad recomienda a quienes viajen por el feriado largo mantenerse informados y tomar precauciones ante la variabilidad climática.

Dos ciudadanos caminan por diferentes calles de Lima: una señora luce ropa más abrigadora por el frío y otro prendas más ligeras por la sensación de calor. (Composición: Infobae Perú)

El Niño costero y el invierno limeño

El fenómeno El Niño costero se posiciona como el trasfondo de las condiciones actuales. Según declaraciones del subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, “el calentamiento anómalo del océano está provocando excesos de calor en toda la costa peruana, desde las regiones del norte hasta el sur”.

El organismo emitió un aviso meteorológico de nivel rojo para la costa norte, donde los termómetros podrían registrar hasta 36 °C en regiones como Piura y Tumbes. En la costa central, incluidas zonas de Lima Metropolitana, se esperan temperaturas cercanas a los 28 °C en pleno invierno, superando los valores históricos para la temporada.

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El Senamhi advirtió también sobre la posibilidad de lluvias fuera de lo habitual en la costa norte durante los próximos meses, asociadas al fenómeno El Niño costero, que podría extender sus efectos hasta abril de 2027. Por este motivo, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del clima, ante la posibilidad de calor intenso y precipitaciones superiores a lo esperado.

Entre las medidas preventivas, el Senamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., usar bloqueador solar, sombreros y mantenerse hidratado durante el día. “Estas recomendaciones buscan reducir los efectos de la exposición prolongada al sol y proteger la salud de la población”, puntualizó el organismo.

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