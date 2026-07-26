Senamhi advierte calor atípico y noches frías por Fiestas Patrias: Este es el pronóstico del clima para el 28 y 29 de julio

Mientras Perú se prepara para las celebraciones por el 205.° aniversario de la independencia, el clima aparece como un factor de atención para quienes planean viajar o participar en actividades al aire libre.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), detalló que el feriado largo por Fiestas Patrias 2026 estará marcado por condiciones meteorológicas diversas en costa, sierra y selva.
Según informó Senamhi, la costa experimentará un incremento de la temperatura diurna, especialmente hacia el mediodía, debido a la escasa nubosidad. Estas condiciones elevarán los niveles de radiación ultravioleta (UV).
PUBLICIDAD
Para Lima Metropolitana y Callao, el pronóstico entre el 25 y el 27 de julio anticipa mayor nubosidad matinal y brillo solar intenso pasado el mediodía. Además, se prevé un aumento en la velocidad del viento y, para los días 28 y 29, una mayor cobertura nubosa, con posibilidad de niebla, neblina y lloviznas ligeras en distritos cercanos al litoral.
En el caso de la sierra, el organismo prevé días cálidos por la escasa nubosidad y el incremento de la radiación UV, acompañados de ráfagas de viento. Las noches y madrugadas, en cambio, estarán marcadas por temperaturas muy bajas, sobre todo en localidades ubicadas por encima de los 3200 metros sobre el nivel del mar en el sur del país.
PUBLICIDAD
Para la selva, el Senamhi anunció que predominarán temperaturas cálidas, cielos despejados y chubascos aislados durante la tarde o noche, especialmente en la Amazonía. En este contexto, la entidad recomienda a quienes viajen por el feriado largo mantenerse informados y tomar precauciones ante la variabilidad climática.
El Niño costero y el invierno limeño
El fenómeno El Niño costero se posiciona como el trasfondo de las condiciones actuales. Según declaraciones del subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, “el calentamiento anómalo del océano está provocando excesos de calor en toda la costa peruana, desde las regiones del norte hasta el sur”.
El organismo emitió un aviso meteorológico de nivel rojo para la costa norte, donde los termómetros podrían registrar hasta 36 °C en regiones como Piura y Tumbes. En la costa central, incluidas zonas de Lima Metropolitana, se esperan temperaturas cercanas a los 28 °C en pleno invierno, superando los valores históricos para la temporada.
PUBLICIDAD
El Senamhi advirtió también sobre la posibilidad de lluvias fuera de lo habitual en la costa norte durante los próximos meses, asociadas al fenómeno El Niño costero, que podría extender sus efectos hasta abril de 2027. Por este motivo, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del clima, ante la posibilidad de calor intenso y precipitaciones superiores a lo esperado.
Entre las medidas preventivas, el Senamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., usar bloqueador solar, sombreros y mantenerse hidratado durante el día. “Estas recomendaciones buscan reducir los efectos de la exposición prolongada al sol y proteger la salud de la población”, puntualizó el organismo.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Los 10 mejores platos del Perú, según Taste Atlas: dominan los platos marinos
La guía culinaria ubicó a las conchitas a la parmesana como la preparación peruana mejor valorada de su listado, en una selección que también incluye salsas, platos criollos y recetas representativas de distintas regiones del país
Perú vs Ecuador EN VIVO HOY: punto a punto del duelo decisivo por la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La ‘blanquirroja’ luchará contra el tricolor por mantenerse en los más alto de la competencia, teniendo en cuenta que también está en juego el cupo al próximo campeonato. Sigue las incidencias de crucial cotejo
La Velada del Año VI de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento de boxeo que genera mucha expectativa en Perú
El show de creadores de contenido vuelve a Sevilla hoy sábado 25 de julio con su cartelera más grande hasta ahora, invitados musicales de primer nivel y una emisión gratuita por Twitch, YouTube y también TikTok LIVE
Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV
El torneo culminará este domingo 26 de julio con grandes enfrentamientos en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce la agenda deportiva
Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Los ‘celestes’ visitarán a los ‘rojinegros’ en la altura de Arequipa después de conseguir un empate en la Copa Sudamericana. Sigue todas las incidencias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD